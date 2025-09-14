szeptember 14., vasárnap

RoxánaSzeréna névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bács-Kiskun

1 órája

A működésről és a feladatokról egyeztettek a polgárőr küldöttek az országos elnökkel

Címkék#Bács-Kiskun Vármegyei Polgárőr Szövetség#Dr Túrós András#OPSZ#polgárőrség

Dunapatajon szerveztek találkozót a Bács-Kiskun Vármegyei Polgárőr Szövetség országos küldötteinek.

Horváth Péter

A Bács-Kiskun Vármegyei Polgárőr Szövetség országos küldötteivel találkozott dr. Túrós András, az Országos Polgárőr Szövetség (OPSZ) elnöke szombaton, Dunapatajon. Az elnök a polgárőrség jelenéről és jövőjéről, illetve a feladatokról beszélt a jelenlévőknek, valamint szó esett a tagozatok működéséről is. Ezt követően Túrós András aláírta az új polgárőr szervezetek közül Bács-Kiskunban elsőként megalakult Bene Vitéz Polgárőr Egyesület támogatási szerződését.

Bács-Kiskun Vármegyei Polgárőr Szövetség dunapataji találkozója
Dunapatajon találkoztak a Bács-Kiskun Vármegyei Polgárőr Szövetség országos küldöttei dr. Túrós Andrással, az Országos Polgárőr Szövetség elnökével
Fotó: Horváth Péter

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu