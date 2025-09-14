A működésről és a feladatokról egyeztettek a polgárőr küldöttek az országos elnökkel

A Bács-Kiskun Vármegyei Polgárőr Szövetség országos küldötteivel találkozott dr. Túrós András, az Országos Polgárőr Szövetség (OPSZ) elnöke szombaton, Dunapatajon. Az elnök a polgárőrség jelenéről és jövőjéről, illetve a feladatokról beszélt a jelenlévőknek, valamint szó esett a tagozatok működéséről is. Ezt követően Túrós András aláírta az új polgárőr szervezetek közül Bács-Kiskunban elsőként megalakult Bene Vitéz Polgárőr Egyesület támogatási szerződését.

Fotó: Horváth Péter