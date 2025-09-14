Bács-Kiskun
2 órája
A működésről és a feladatokról egyeztettek a polgárőr küldöttek az országos elnökkel
Dunapatajon szerveztek találkozót a Bács-Kiskun Vármegyei Polgárőr Szövetség országos küldötteinek.
A Bács-Kiskun Vármegyei Polgárőr Szövetség országos küldötteivel találkozott dr. Túrós András, az Országos Polgárőr Szövetség (OPSZ) elnöke szombaton, Dunapatajon. Az elnök a polgárőrség jelenéről és jövőjéről, illetve a feladatokról beszélt a jelenlévőknek, valamint szó esett a tagozatok működéséről is. Ezt követően Túrós András aláírta az új polgárőr szervezetek közül Bács-Kiskunban elsőként megalakult Bene Vitéz Polgárőr Egyesület támogatási szerződését.
Ezt ne hagyja ki!Programok
9 órája
Minden eddiginél nagyobb siker, több ezren ünnepeltek a Pataji Őszön – fotók
Ezt ne hagyja ki!26. Libafesztivál
11 órája
A libamáj és a hagyományos magyar ízek ünnepe Kiskunfélegyházán – fotók
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre