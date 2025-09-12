szeptember 12., péntek

Találkozó

1 órája

Fókuszban a vidékfejlesztés és a civil pályázatok – 24 polgármester egyeztetett – képekkel

Címkék#találkozó#támogatás#polgármester#pályázat

Huszonnégy település polgármestere gyűlt össze csütörtökön Fülöpszálláson a 4. számú választókerület negyedéves egyeztetésén. A polgármesterek találkozója idén is Lezsák Sándor országgyűlési képviselő invitálására valósult meg – immár 101. alkalommal –, hogy a térséget érintő kérdésekről és országos aktualitásokról egyeztessenek a településvezetők.

Vajda Piroska

A polgármesterek találkozója nemcsak a helyi ügyek megvitatására szolgált, hanem országos, aktuális témákba is betekintést nyújtott a résztvevők számára. Dr. György László, a gazdasági stratégiáért és a Tanítsunk Magyarországért program irányításáért felelős kormánybiztos Magyarország gazdasági helyzetéről, valamint a helyi önkormányzatokat érintő kérdésekről tartott előadást.

polgármesterek találkozója Fülöpszálláson
A polgármesterek találkozója idén is Lezsák Sándor országgyűlési képviselő invitálására valósult meg
Fotó: Vajda Piroska

Az európai versenyképesség egyik központja lehet a régió

Előadásában hangsúlyozta: a kormány célja, hogy a magyar vidék ne csak túlélje a jelenlegi globális kihívásokkal terhelt időszakot, hanem fejlődni is tudjon. Mint mondta, a 2010-es évtizedben Magyarországon példa nélküli középosztályosodás és polgárosodás ment végbe, nemcsak hazai, hanem nemzetközi viszonylatban is.

György László kiemelte: bár a magyar gazdaság részben próbál függetlenedni az európai trendektől, teljes elszakadás nem lehetséges. 

Mégis, miközben Európa gazdaságilag hanyatló pályán van, Magyarország meg tudta őrizni gazdasági teljesítményét. 

Hozzátette: Közép-Kelet-Európa – így Magyarország is – egyre vonzóbb a nyugati befektetők számára az alacsonyabb termelési költségek miatt. Egyre több német vállalat lát fantáziát a régióban, amely a jövőben akár az európai versenyképesség egyik központjává is válhat.

A polgármesterek találkozója a pályázati lehetőségekről is szólt

A találkozó másik előadója Szalay-Bobrovniczky Vince, a Miniszterelnökség civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára volt, aki a civil szervezetek számára elérhető aktuális pályázati lehetőségekről tájékoztatta a polgármestereket.

Kiemelte a Városi Civil Alap pályázatot, amelyben az 5000 főnél nagyobb települések civil szervezetei vehetnek részt október 1-jéig. 

A pályázaton forrást lehet nyerni:

  • gépjárművásárlásra, 
  • eszközbeszerzésre,
  • valamint ingatlanvásárlásra vagy -fejlesztésre.

Ugyanakkor figyelmeztetett: mivel ez az egyik legnépszerűbb pályázat, a túljelentkezés akár tízszeres is lehet, így nem mindenki jut majd támogatáshoz.

Nemzeti Együttműködési Alap

Beszélt a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) pályázatairól is. A civil szervezetek ezekre október 6. és november 5. között nyújthatják be kérelmeiket. Az egyszerűsített NEA pályázatok beadási időszaka október 20. és november 18. között lesz, a dokumentumokat a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. munkatársai fogadják.

Szalay-Bobrovniczky Vince megemlítette: a Bács-Kiskun vármegyei civil szervezetek a Főnix Kulturális és Ifjúsági Egyesület szakembereitől kérhetnek segítséget a pályázatok elkészítéséhez. Hangsúlyozta, hogy Bács-Kiskun élen jár a támogatási összegek elnyerésében: Szabolcs-Szatmár-Bereg és Pest vármegye után a harmadik legtöbb támogatást nyerte el, összesen 637 millió forint értékben.

Régészeti lelőhelyek a választókerületben

A találkozó zárásaként dr. Rosta Szabolcs, Kecskeméti Katona József Múzeum igazgatója a választókerületet érintő Árpád-kori régészeti emlékekről tartott előadást. Hangsúlyozta, hogy a választókerület 24 településén 849 régészeti lelőhelyet tartanak nyilván, melyek közül nagyon sok még feltárásra vár. Az igazgató kiemelte, abban a szerencsés helyzetben vannak, hogy régészeti munkájukat a helyi döntéshozók is fontosnak tartják és támogatják. Így valósulhatott meg például Szankon a Kiskun Emlékhely és Bugacon az Aranymonostor Látogatóközpont.  

 

 

