Fókuszban a vidékfejlesztés és a civil pályázatok – 24 polgármester egyeztetett – képekkel

A polgármesterek találkozója nemcsak a helyi ügyek megvitatására szolgált, hanem országos, aktuális témákba is betekintést nyújtott a résztvevők számára. Dr. György László, a gazdasági stratégiáért és a Tanítsunk Magyarországért program irányításáért felelős kormánybiztos Magyarország gazdasági helyzetéről, valamint a helyi önkormányzatokat érintő kérdésekről tartott előadást.

A polgármesterek találkozója idén is Lezsák Sándor országgyűlési képviselő invitálására valósult meg

Fotó: Vajda Piroska

Az európai versenyképesség egyik központja lehet a régió

Előadásában hangsúlyozta: a kormány célja, hogy a magyar vidék ne csak túlélje a jelenlegi globális kihívásokkal terhelt időszakot, hanem fejlődni is tudjon. Mint mondta, a 2010-es évtizedben Magyarországon példa nélküli középosztályosodás és polgárosodás ment végbe, nemcsak hazai, hanem nemzetközi viszonylatban is.

György László kiemelte: bár a magyar gazdaság részben próbál függetlenedni az európai trendektől, teljes elszakadás nem lehetséges.

Mégis, miközben Európa gazdaságilag hanyatló pályán van, Magyarország meg tudta őrizni gazdasági teljesítményét.

Hozzátette: Közép-Kelet-Európa – így Magyarország is – egyre vonzóbb a nyugati befektetők számára az alacsonyabb termelési költségek miatt. Egyre több német vállalat lát fantáziát a régióban, amely a jövőben akár az európai versenyképesség egyik központjává is válhat.

A polgármesterek találkozója a pályázati lehetőségekről is szólt

A találkozó másik előadója Szalay-Bobrovniczky Vince, a Miniszterelnökség civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára volt, aki a civil szervezetek számára elérhető aktuális pályázati lehetőségekről tájékoztatta a polgármestereket.

Kiemelte a Városi Civil Alap pályázatot, amelyben az 5000 főnél nagyobb települések civil szervezetei vehetnek részt október 1-jéig.

A pályázaton forrást lehet nyerni:

gépjárművásárlásra,

eszközbeszerzésre,

valamint ingatlanvásárlásra vagy -fejlesztésre.

Ugyanakkor figyelmeztetett: mivel ez az egyik legnépszerűbb pályázat, a túljelentkezés akár tízszeres is lehet, így nem mindenki jut majd támogatáshoz.

Nemzeti Együttműködési Alap

Beszélt a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) pályázatairól is. A civil szervezetek ezekre október 6. és november 5. között nyújthatják be kérelmeiket. Az egyszerűsített NEA pályázatok beadási időszaka október 20. és november 18. között lesz, a dokumentumokat a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. munkatársai fogadják.