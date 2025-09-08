Egy élet a bábok között, a Piróka 24 mesével lopta be magát a nézők szívébe

Dr. Juharosné vitéz Molnár Piroska életében azonban nem 13 évet tesz ki a bábművészet iránti szeretet és szenvedély, hiszen 30 éven át dolgozott bábművészként és készítette saját kezűleg a bábokat. A kecskeméti múltidéző cikk megírásához a közelmúltban 91. születésnapját ünneplő neves szakember saját maga mesélte el a bábos élete történetét, a Piróka Bábszínház históriáját.

A Piróka Bábszínházban, Piroska néni ( bal szélső), még fiatalon

Fotó: Dr. Juharosné vitéz Molnár Piroska

Visszatekintés a kezdetekre

Dr. Juharosné vitéz Molnár Piroska bábos 30 éves pályafutása alatt, 1971 és 2000 között szakmai téren tapasztalt jót és rosszat egyaránt, kijutott sikerekből és nehézségekből is, de mindig jól vette az akadályokat. A Piróka Bábszínháza a megyei művelődési központban (mai Hírös Agóra) azonban rengeteg élménnyel ajándékozta meg.

– Bábos életem, áldott emlékű dr. Bakkayné Éva jóvoltából kezdődött, aki már gimnazista koromban felfigyelt rám és később, már mint kollégát, elvitt magával Győrbe egy országos bábkonferenciára. Tanító és Óvónőképzőben dolgoztunk együtt, ahol 17 éven át tanítottam. Azonnal magával ragadott a bábművészet. Részben a pedagógusi munkámban hasznosult, de a születésemtől meglévő, egyfajta művészi hajlamaim kiteljesedésében is sikerélményekhez juttatott – elevenítette fel.

Ciróka után jött a Piróka

1971-ben amatőr bábjátékosként, az akkori Ciróka Bábegyüttesben kezdett el játszani. De nemcsak bábszínészként erősítette a csapatot, hanem több alkalommal készített bábokat, különböző technikákkal. 1987-ben váltott, és a megyei művelődési központon belül immár önállóan vezette a Piróka Bábszínházat, egészen 2000-ig.

– Itt végre önállóan valósíthattam meg mindent, nagyon tetszettek az új feladatok, új kivások. Eleinte Balláné Klári, Kertészné Ili, Krasnyánszki Teri és Szirtesné Ancsa volt a társam a Pirókában. Később változott a személyi összetétel, Teri kiment Svédországba, Ili és Klári is kiállt és csak esetenként játszott velünk, helyettük beállt Gyenesné Edit és Simigla Mari – tette hozzá.

A szervezői munka tökéletesen működött

– A művelődési központ támogatta a munkámat, igaz anyagilag csak kevésbé tudta. Eleinte, sokszor szinte filléres haszonnal dolgoztunk, de nem is ezért csináltuk. Mészár Zsuzsa volt végig a 13 év alatt a szervezőnk, akinek a maximális köszönet járt, amiért komolyan vette az én kezdeti nehézségekkel is járó tevékenységemet. Lelkesen, hozzáértéssel szervezte a közönségünket nemcsak Kecskeméten, hanem a megye területén is – emlékezett vissza egykori kedves kolleganőjére, aki 1994-ben még Piroska 60. születésnapját is titokban megszervezte nagy közönséggel, színvonalas műsorral.