2 órája
Egy élet a bábok között, a Piróka 24 mesével lopta be magát a nézők szívébe
Kecskeméten, sőt Bács-Kiskun vármegyében élők közül is sokan emlékezhetnek még a Piróka Bábszínház előadásaira. A név nem tévedés, hiszen dr. Juharosné vitéz Molnár Piroska bábművész tizenhárom éven át, 1987 és 2000 között rendezte és vitte színre a meséket bábos társaival a megyei művelődési központ berkein belül. A kecskeméti múltidéző sorozatunkban a Piróka Bábszínház történetét elevenítjük fel.
Dr. Juharosné vitéz Molnár Piroska életében azonban nem 13 évet tesz ki a bábművészet iránti szeretet és szenvedély, hiszen 30 éven át dolgozott bábművészként és készítette saját kezűleg a bábokat. A kecskeméti múltidéző cikk megírásához a közelmúltban 91. születésnapját ünneplő neves szakember saját maga mesélte el a bábos élete történetét, a Piróka Bábszínház históriáját.
Visszatekintés a kezdetekre
Dr. Juharosné vitéz Molnár Piroska bábos 30 éves pályafutása alatt, 1971 és 2000 között szakmai téren tapasztalt jót és rosszat egyaránt, kijutott sikerekből és nehézségekből is, de mindig jól vette az akadályokat. A Piróka Bábszínháza a megyei művelődési központban (mai Hírös Agóra) azonban rengeteg élménnyel ajándékozta meg.
– Bábos életem, áldott emlékű dr. Bakkayné Éva jóvoltából kezdődött, aki már gimnazista koromban felfigyelt rám és később, már mint kollégát, elvitt magával Győrbe egy országos bábkonferenciára. Tanító és Óvónőképzőben dolgoztunk együtt, ahol 17 éven át tanítottam. Azonnal magával ragadott a bábművészet. Részben a pedagógusi munkámban hasznosult, de a születésemtől meglévő, egyfajta művészi hajlamaim kiteljesedésében is sikerélményekhez juttatott – elevenítette fel.
Ciróka után jött a Piróka
1971-ben amatőr bábjátékosként, az akkori Ciróka Bábegyüttesben kezdett el játszani. De nemcsak bábszínészként erősítette a csapatot, hanem több alkalommal készített bábokat, különböző technikákkal. 1987-ben váltott, és a megyei művelődési központon belül immár önállóan vezette a Piróka Bábszínházat, egészen 2000-ig.
– Itt végre önállóan valósíthattam meg mindent, nagyon tetszettek az új feladatok, új kivások. Eleinte Balláné Klári, Kertészné Ili, Krasnyánszki Teri és Szirtesné Ancsa volt a társam a Pirókában. Később változott a személyi összetétel, Teri kiment Svédországba, Ili és Klári is kiállt és csak esetenként játszott velünk, helyettük beállt Gyenesné Edit és Simigla Mari – tette hozzá.
A szervezői munka tökéletesen működött
– A művelődési központ támogatta a munkámat, igaz anyagilag csak kevésbé tudta. Eleinte, sokszor szinte filléres haszonnal dolgoztunk, de nem is ezért csináltuk. Mészár Zsuzsa volt végig a 13 év alatt a szervezőnk, akinek a maximális köszönet járt, amiért komolyan vette az én kezdeti nehézségekkel is járó tevékenységemet. Lelkesen, hozzáértéssel szervezte a közönségünket nemcsak Kecskeméten, hanem a megye területén is – emlékezett vissza egykori kedves kolleganőjére, aki 1994-ben még Piroska 60. születésnapját is titokban megszervezte nagy közönséggel, színvonalas műsorral.
Piróka Bábszínház: 13 év, 24 darab
A megyei művelődési házban 1987 és 2000 között a Piróka Bábszínház 24 mesét vitt színre.
Ami nagy értéke és különlegessége, hogy minden mese bábjait maga Dr. Juharosné vitéz Molnár Piroska készítette el saját kezűleg, különböző technikákkal.
Amikor befejezte pályafutását, a bábokat a martonvásári óvodamúzeumnak adományozta, melyért nagyon hálásak voltak. A bábos élete összes relikviáját, dokumentumait pedig a Megyei Levéltár vette át.
– Hatalmas munkát vittünk véghez a 13 év alatt. A 24 darabhoz nemcsak a bábokat készítettem el, de rendeztem, zenét kerestem, megszerveztem a hangfelvételeket. Játszottunk óvodai csoportoknak, alsó tagozatos kisiskolásoknak. A kezdetekben, bérleti előadásokon játszottunk a kisebb termekben minden héten 1-1 csoportnak. Később már annyira népszerűvé váltunk, hogy az előadásokat fel kellett vinni a színházterembe, ahol egyszerre 600 gyerek fért be. Ez megváltoztatta az addigi koncepciót, ekkora létszámnál már nem tudtuk a gyerekeket is bevonni a játékokba.
A nagy terembe, nagy színpadra már nagyobb bábokat kellett készíteni a nagyobb távolság miatt. Más jellegű meséket választottam, amelyek alkalmasak voltak a színházi előadásra.
A művelődési ház asztalosa és a technikusok nagyon segítőkészen követték a sokszor lehetetlennek tűnő rendezői ötleteimet, de a végeredmények mindig engem igazoltak. Ami pedig mindenkit elkápráztatott a közönség soraiban, hogy az előadás végén, maximum három játékost láttak meghajolni, a sok báb mozgatása után. Nagyon szerettem minden előadást! – jegyezte meg Dr. Juharosné vitéz Molnár Piroska.
Kistelepülésekre is elvitték a meséket
A Piróka Bábszínház nemcsak Kecskeméten lépett színpadra. Járták Bács-Kiskun megyét, a helyi művelődési házakban léptek fel.
– Sok élményünk volt a vidéki előadásokon, ami nagy fáradság volt. Ugyanis az autóra is nekünk kellett a díszleteket felrakni. A bábos dobozokat felhozni a pincében lévő raktárból. Majd a helyszínre érve ott lerakodni, a színpadra beszerelni, lejátszani a 45 percet, majd ugyanezt visszafelé is megtenni.
Ugyanakkor semmihez nem hasonlítható örömöt is jelentett egy-egy jól sikerült előadás után a tapsot és a gratulációkat fogadni
– árulta el a neves szakember, aki egy-két kulisszatitkot is megosztott.
– Eleinte nem volt jó technikusunk sem, így több galiba is előfordult. Kömpöcön az egész előadásunk alatt párhuzamosan szólt a Kossuth rádió is, mert a hangosító berendezésen bejött a solti adó. Szankon a rosszul karbantartott, egyik berendezés zárlatos lett, majdnem az egész művelődési ház leégett. Nem volt világításunk, hangosításunk, előre bekészített zenénk. Nagyon szégyelltem magam. Nem sokkal később szerencsére jött egy fiatal és tehetséges technikus, Ottó, aki onnantól kezdve fáradhatatlanul és nagy kedvvel segítette a munkámat. Önálló ötletei is voltak a világítást illetően, így egyre komplikáltabb és színvonalasabb produkciók születhettek meg – tette hozzá végül Dr. Juharosné vitéz Molnár Piroska.
Számos díjat kapott munkássága elismeréseként
A neves szakember Kecskeméten a megyei művelődési központban még a Piróka előtt 1978-88-ig megyei báb-szakreferens volt. Bábtanfolyamokat, előadásokat, megyei bábos találkozókat, bábos táborokat, játszóházas foglalkozásokat tartott. Hat éven át szervezte Bács-Kiskun megyében az óvónők bábos továbbképzését, a „Játsszunk együtt” óvodai bábos műhelyt, ahol mindig a legújabb, a gyerekekhez közelálló módszerekre, azok kipróbálására és megismertetésére helyezte a hangsúlyt.
Szakmai pályája során számos díjat kapott, de a legnagyobb elismerés számára 2002-ben az UNIMA diploma volt, mely a Nemzetközi Bábművész Szövetség legrangosabb díja.
