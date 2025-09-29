szeptember 29., hétfő

Gyász

1 órája

Elhunyt a kiskunhalasi gimnázium szeretett alapító igazgatója

Életének 77. évében elhunyt Pintér András, a kiskunhalasi Bibó István Gimnázium alapító igazgatója. A nyugalmazott gimnáziumi vezető haláról Huszárik Ildikó, az iskola korábbi igazgatója számolt be közösségi oldalán.

Pozsgai Ákos

Pintér András intézményvezető és címzetes igazgató szakmai pályafutása egy olyan átmeneti időszakot ölel fel, amely a magyar közoktatás rendszerváltás utáni radikális strukturális átalakulását tükrözi. Kiskunhalas középfokú oktatása történelmileg a református egyházhoz kötődik, amelyet a Szilády Áron Gimnázium nevével fémjeleznek. 

Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

A nagyhírű halasi református gimnáziumot államosították, az 1980-as években az állami fenntartású gimnáziumban dolgozó tanári kar jelentette azt a szakmai bázist, amely a Bibó István Gimnázium 1994-es indításához és profiljának kialakításához nélkülözhetetlen volt.  

Garantálható szakmai színvonal a rendszerváltás után

A Pintér András vezette Bibó-gimnázium kiváló példája volt annak, hogyan volt garantálható az intézményi folytonosság és a szakmai színvonal a rendszerváltás utáni időszakában. A Szilády-örökségből származó tapasztalatok beépítése az új, a felsőoktatásra előkészítő Bibó-gimnázium profilja biztosította, hogy az új intézmény ne a nulláról induljon, hanem egy már megalapozott, tapasztalt pedagógiai közösségre épüljön. 

Pintér András jelenléte és vezetői szerepe a Bibó Gimnázium 1994-es megalakulásakor aktívan formálta Kiskunhalas középiskolai jövőjét, hangsúlyt fektetve a modern követelményekre, különösen az idegen nyelv oktatására.  

Az iskola legmagasabb kitüntetését kapta meg

A Pintér András köré szerveződő vezetői és pedagógiai mag a Szilády-gimnázium korábbi tanáraiból állt. Számos olyan kollégával, akiket később elismertek a Bibó István Gimnázium díjaival, már a Szilády-korszakban együtt dolgozott, megalapozva a szakmai minőségét. Az intézmény célja a kezdetektől fogva a kiskunhalasi és környékbeli diákok sikeres érettségire való felkészítése volt, hangsúlyt fektetve a felsőfokú továbbtanulásra, a nyelvtudás elmélyítésére és a személyiségfejlesztésre.  

Pintér András 1994-től megbízott igazgatóként irányította az intézményt, majd 1995-ben nevezték ki a Bibó István Gimnázium igazgatójává. Ezt a pozíciót 15 éven keresztül töltötte be, egészen 2010-es nyugdíjba vonulásáig. Ez a hosszú időszak volt a legmeghatározóbb a BIG helyi és regionális elismertségének megszerzésében. 2010-től Pintér András a nyugdíjazása után, címzetes igazgatóként is szoros kapcsolatot tartott fenn az intézménnyel, sok más egyéb mellett aktív szerepet vállalt a Bibó Kupa szervezőbizottságának állandó tagjaként.

Pintér András 1995-ben megkapta az iskola legmagasabb kitüntetését, a Pro Schola Díjat. Az elismerést a Szülők Közössége, a Diákönkormányzat és az iskolavezetés megítélése alapján a legkiemelkedőbbeknek ítélik oda. 1996-ban a Pikó-díjat kapta meg, amely egy másik fontos kitüntetés, amelyet a Bibó István Gimnázium a Bibó Kupáért tevékenykedők elismerésére alapított.

Elhunyt a szeretett iskolaigazgató

A Bibó István Gimnázium alapító igazgatójának halálhírét Huszárik Ildikó, az intézmény volt igazgatója tudatta közösségi oldalán. A bejegyzéshez sorra érkeznek a részvétnyilvánító hozzászólások.

„1980-1984 között az osztályfőnököm volt. Megrendüléssel fogadtam halálának hírét. Magam és osztálytársaim nevében is őszinte részvétem a családjának! Szerettük, tiszteltük. Nyugodjon békében!” – írta egy volt tanítvány.

„A 2026-os Bibó Kupa már nélküle fog zajlani. Nem is lesz olyan, mint eddig. Pihenjél békésen, drága András. A családodnak erőt és ölelést küldök. Mindig emlékezni fogunk rád” – búcsúzott a címzetes igazgatótól egy másik hozzászóló.

