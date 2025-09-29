Pintér András intézményvezető és címzetes igazgató szakmai pályafutása egy olyan átmeneti időszakot ölel fel, amely a magyar közoktatás rendszerváltás utáni radikális strukturális átalakulását tükrözi. Kiskunhalas középfokú oktatása történelmileg a református egyházhoz kötődik, amelyet a Szilády Áron Gimnázium nevével fémjeleznek.

Elhunyt a kiskunhalasi gimnázium szeretett alapító igazgatója

Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

A nagyhírű halasi református gimnáziumot államosították, az 1980-as években az állami fenntartású gimnáziumban dolgozó tanári kar jelentette azt a szakmai bázist, amely a Bibó István Gimnázium 1994-es indításához és profiljának kialakításához nélkülözhetetlen volt.

Garantálható szakmai színvonal a rendszerváltás után

A Pintér András vezette Bibó-gimnázium kiváló példája volt annak, hogyan volt garantálható az intézményi folytonosság és a szakmai színvonal a rendszerváltás utáni időszakában. A Szilády-örökségből származó tapasztalatok beépítése az új, a felsőoktatásra előkészítő Bibó-gimnázium profilja biztosította, hogy az új intézmény ne a nulláról induljon, hanem egy már megalapozott, tapasztalt pedagógiai közösségre épüljön.

Pintér András jelenléte és vezetői szerepe a Bibó Gimnázium 1994-es megalakulásakor aktívan formálta Kiskunhalas középiskolai jövőjét, hangsúlyt fektetve a modern követelményekre, különösen az idegen nyelv oktatására.

Az iskola legmagasabb kitüntetését kapta meg

A Pintér András köré szerveződő vezetői és pedagógiai mag a Szilády-gimnázium korábbi tanáraiból állt. Számos olyan kollégával, akiket később elismertek a Bibó István Gimnázium díjaival, már a Szilády-korszakban együtt dolgozott, megalapozva a szakmai minőségét. Az intézmény célja a kezdetektől fogva a kiskunhalasi és környékbeli diákok sikeres érettségire való felkészítése volt, hangsúlyt fektetve a felsőfokú továbbtanulásra, a nyelvtudás elmélyítésére és a személyiségfejlesztésre.

Pintér András 1994-től megbízott igazgatóként irányította az intézményt, majd 1995-ben nevezték ki a Bibó István Gimnázium igazgatójává. Ezt a pozíciót 15 éven keresztül töltötte be, egészen 2010-es nyugdíjba vonulásáig. Ez a hosszú időszak volt a legmeghatározóbb a BIG helyi és regionális elismertségének megszerzésében. 2010-től Pintér András a nyugdíjazása után, címzetes igazgatóként is szoros kapcsolatot tartott fenn az intézménnyel, sok más egyéb mellett aktív szerepet vállalt a Bibó Kupa szervezőbizottságának állandó tagjaként.