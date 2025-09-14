Ilyenek voltak régen a piacok, a vásárok és a boltok Bács-Kiskunban – fotók

A magyar falvak lakóinak jelentős része időszakos munkavállalás céljából távoli vidékekre vándorolt. Ezáltal új tájakat ismertek meg, és hazatérésükkor új munkaeszközöket, munkamódszereket, valamint szokásokat hoztak magukkal, amelyek közül sok meghonosodott és általánossá vált. A termékek, ismeretek és hagyományok cseréjének különleges alkalmait évszázadokon át a búcsúk, piacok és vásárok jelentették, amelyekre nemcsak egyes falvakból, hanem gyakran nagyobb területekről, sőt, egész országrészekből érkeztek emberek. Ezek a találkozók – a beszélgetések és az ismeretségek kialakulása révén – az anyagi és szellemi javak cseréjének kiemelkedő alkalmai voltak, hatásuk pedig a mai napig érzékelhető – olvasható Balassa Iván és Ortutay Gyula Magyar néprajz című írásában.

Bajai piac, háttérben a piaccsarnok. (1962)

Fotó: Fortepan / Erky-Nagy Tibor

Piacok és vásárok az országban

A tanulmányból kiderül, hogy a piac és a vásár jelentősége a mai napig nyomon követhető azoknak a településeknek a szerkezetében, ahol ezek egykor központi szerepet töltöttek be. Eredetileg a piactér a város központjában helyezkedett el, gyakran a templom körül, ennek megfelelően kisebb-nagyobb terek alakultak ki. Számos példa közül említhetjük Kézdivásárhelyt, Kolozsvárt, Hódmezővásárhelyt, Kecskemétet, vagy akár Budapestet is, ahol az egykori szénapiacok helyén – Pesten és Budán egyaránt – ma is tereket találunk (pl. Széna tér, Kálvin tér). Más esetekben a piac nem téren, hanem egy széles, központi utcában kapott helyet; az árusok az utca két oldalán sorakoztak fel, míg a középső sáv szabadon maradt a közlekedés számára. Ilyen például Debrecen főutcája, a hajdani Piac utca. Legyen szó térről vagy utcáról, a piacot és vásárt rendszerint üzletek, kocsmák és fogadók vették körül – ezek a létesítmények pedig a legtöbb esetben nemcsak a kereskedelmi, hanem az igazgatási központ szerepét is betöltötték az adott településen.

A fortepan.hu segítségével néhány régi felvételt hoztunk, melyek bemutatják, milyenek voltak régen a boltok, a vásárok és a piacok Bács-Kiskunban.