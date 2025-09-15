2 órája
Így nézhetett ki Petőfi Sándor színesben – Nánási Pál életre keltette a költő egyetlen fotóját
Nánási Pál fotós egy mesterséges intelligencia segítségével keltette életre Petőfi egyetlen fennmaradt fényképét. Közben Szabadszálláson egy új emlékház készül Petőfi Sándor tiszteletére, amely a Petrovics család egykori portáján nyílik majd meg.
Petőfi Sándor dagerrotípiája 1845-ből származik, és most először láthatjuk, milyen lehetett a költő színesben, hála a mesterséges intelligenciának.
Petőfi Sándor új élete
„Van Petőfiről egy dagerrotípia (1845), az egyetlen fennmaradt fénykép róla. Gondoltam, próbára teszem a Nano Banana (Gemini) új funkcióját, ami képes régi képeket felújítani. Hát ez lett. Először szépia, aztán kiszínezve. Nem lett rossz, nem tudom, hogy mennyire pontos, de ez alapján elég jóképű fickó volt” – írta Nánási Pál legutóbbi bejegyzésében.
A fotós által megosztott képen Petőfi arca élesen, tisztán látható, az apró részletek is életre keltek: a haj tincsei, az ívelt szemöldök, a fiatalos tekintet. A színezett verzióval pedig sokak szerint úgy tűnik, mintha egy mai portréfotón nézne vissza ránk a költő.
Petőfi Otthona Szabadszálláson
Miközben a digitális térben is új életre kel Petőfi alakja, Szabadszálláson a valóságban is készül egy különleges emlékhely. A Petőfi-kutató Székely Gábor Attila megvásárolta a költő egykori családi portáját a Petőfi utca 9. szám alatt, és itt hozza létre a Petőfi Otthona nevű emlékházat.
A ház hét helyiségében lesznek kiállítások a Petrovics család életéről, Petőfi pályájáról, a szabadságharc emlékeiről, de még a szibériai Petőfi-keresésről is. Az udvaron terméskőből rakják újra az egykori ház alapfalait, pódium épül, és elültettek egy különleges körtefát is, amely a székelykeresztúri híres Petőfi-körtefa hajtásából származik.
Az emlékház részleges megnyitóját október 4-én tartják, a teljes, ünnepi nyitás 2026 márciusában várható.
Ilyenek voltak régen a piacok, a vásárok és a boltok Bács-Kiskunban – fotók
Egy tanítónő, aki sosem áll meg: 45 év oktatás után bohócdoktorként folytatja küldetését Farkas Judit