Tíz napig érdemes lesz csukva tartani az ablakokat éjszakánként

Címkék#zaj#platánfa#permetezés

A Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. megbízásából a Növényvédő és Kártevőirtó Kft. – az időjárási viszonyoktól függően – 2025. szeptember 2. és 12. közti időszakban végzi a platánfák csipkés poloska és gnomóniás levélgomba elleni permetezését Kecskemét város közterületein.

Sebestyén Hajnalka

A permetező autó csak éjjel dolgoznak közterületen, várhatóan 22 és 4 óra között. A gép működése zajjal jár. Az alkalmazott növényvédőszerek munkaegészségügyi várakozási ideje 0 nap. Azoknál a fáknál, ahol portán belül vagy kívül haszonnövény van és élelmezési, takarmányozási célokat szolgálhat, a megadott élelmezésügyi várakozási idő 21 nap, amely betartása kötelező. Ha autóra, kerítésre, egyéb tárgyra kerül a permetszer, akkor normál mosással eltávolítható. 

platánfa kecskeméten
Permetezik a platánfákat Kecskeméten
Fotó: Beküldött fotó / Illusztráció

 

 

 

