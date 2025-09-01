2 órája
Tíz napig érdemes lesz csukva tartani az ablakokat éjszakánként
A Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. megbízásából a Növényvédő és Kártevőirtó Kft. – az időjárási viszonyoktól függően – 2025. szeptember 2. és 12. közti időszakban végzi a platánfák csipkés poloska és gnomóniás levélgomba elleni permetezését Kecskemét város közterületein.
A permetező autó csak éjjel dolgoznak közterületen, várhatóan 22 és 4 óra között. A gép működése zajjal jár. Az alkalmazott növényvédőszerek munkaegészségügyi várakozási ideje 0 nap. Azoknál a fáknál, ahol portán belül vagy kívül haszonnövény van és élelmezési, takarmányozási célokat szolgálhat, a megadott élelmezésügyi várakozási idő 21 nap, amely betartása kötelező. Ha autóra, kerítésre, egyéb tárgyra kerül a permetszer, akkor normál mosással eltávolítható.
