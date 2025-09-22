2 órája
Durva, mit tesz a gyerekekkel a reggeli péksüti – dietetikus figyelmeztet minden szülőt
Sok szülőnek ismerős a rohanás, amikor a legegyszerűbb reggelinek egy kakaós csiga vagy egy croissant tűnik. Tibay Rózsa kecskeméti dietetikus szerint azonban a péksüti csak látszólag jó választás, hosszú távon komoly problémákat is okozhat a fejlődő szervezetnek.
Tibay Rózsa, kecskeméti dietetikus hangsúlyozta, hogy a reggeli szerepe kulcsfontosságú a gyerekek napjában: megalapozza a koncentrációjukat, a hangulatukat és az energiaszintjüket is. A fehérlisztből és cukorból készült péksütik azonban mindezt nem tudják biztosítani, mert gyorsan felszívódó szénhidrátokat tartalmaznak, amik csak rövid ideig adnak energiát, utána viszont fáradtságot, figyelemzavart és újabb éhséget okoznak.
Mi a gond a fehérlisztes, cukros péksütikkel?
A péksüti elsőre praktikusnak és finomnak tűnik, valójában azonban a gyerek szervezetét alig látja el valódi tápanyaggal.
– A fehérlisztből és finomított cukorból készült péksütemények gyorsan felszívódó szénhidrátokat tartalmaznak. Ezektől gyorsan megemelkedik, majd leesik a vércukorszint. A gyerek emiatt hamar fáradtnak, éhesnek és ingerlékenynek érezheti magát
– magyarázta a dietetikus.
Ráadásul a péksüti tápértéke is alacsony: kevés benne a rost, a vitamin és az ásványi anyag, így nem támogatja megfelelően sem az immunrendszert, sem az agyműködést, sem az emésztést. A gyerekek sokszor már az első órák után újra éhesek, nehezebben figyelnek, nyűgösek, és ingerlékenyebbek is lehetnek – ezt sok tanár és szülő is tapasztalja.
Hosszú távon is kockázatos a sok péksüti
A rendszeres péksüti-fogyasztás nemcsak rövid távon okozhat teljesítményromlást és hangulatingadozást, hanem hosszú távon is komoly egészségügyi következményekkel járhat.
Tibay Rózsa szerint, ha a gyerek étrendjében naponta többször szerepel cukros, fehérlisztes péksütemény, az:
- növeli az elhízás kockázatát
- hozzájárulhat a 2-es típusú cukorbetegség kialakulásához
- fokozza a fogszuvasodás esélyét
- megemeli a szív- és érrendszeri problémák kockázatát
- hosszabb távon helytelen étkezési szokásokat alakít ki
– A kamaszkor különösen kritikus időszak, mert ilyenkor a szervezet fejlődése miatt még inkább szükség lenne a vitaminokra, ásványi anyagokra és a jó minőségű fehérjékre – ezekből viszont a péksüti szinte semmit nem ad – figyelmeztetett a dietetikus.
Teljes kiőrlésű vagy fehérlisztes?
Sokan nem is gondolják, mekkora eltérés lehet két látszólag hasonló termék között. A teljes kiőrlésű gabonából készült termékek több rostot, B-vitaminokat és ásványi anyagokat tartalmaznak, és mivel lassabban szívódnak fel, sokkal kiegyensúlyozottabban tartják a vércukorszintet.
– A gyerekek sokkal tovább bírják koncentrációval, ha nem üres kalóriákat kapnak reggelire – mondta Tibay Rózsa.
A lassan felszívódó szénhidrátok tartós jóllakottságot biztosítanak, így a gyerekek nem éheznek meg hamar, és az iskolában is energikusabbak, összeszedettebbek maradnak. Ezért a dietetikus szerint, ha mégis péksüti kerül az asztalra, érdemes teljes kiőrlésű, magvas változatot választani, de ezek se legyenek mindennaposak!
Gyors, de tápláló alternatívák a reggeli rohanásban
Az egyik leggyakoribb kifogás, hogy az egészséges reggeli időigényes. Pedig néhány perc alatt is elkészíthetők olyan fogások, amelyek sokkal több tápanyagot adnak, mint egy péksüti:
- Zabpelyhes pohár: joghurt, friss gyümölcs, magvak
- Teljes kiőrlésű wrap sonkával, zöldséggel
- Házi energiaszelet (datolya, zab, magvak)
- Gyümölcsös-túrós turmix
- Magos müzliszelet natúr joghurttal
- Banán vagy alma mogyoróvajjal
- Egészséges házi granola egy kis dobozban
– Egy joghurt zabpehellyel és gyümölccsel nemcsak gyorsabb, mint egy péksüti, de sokkal tartalmasabb is – jegyezte meg a szakember.
Így szoktassa le a gyereket a cukros pékáruról
A gyerekeket nem lehet egyik napról a másikra leszoktatni a péksütikről, inkább fokozatosan kell bevezetni az egészségesebb alternatívákat. Tibay Rózsa azt javasolja, először fele-fele arányban keverjük a megszokott péksüteményeket teljes kiőrlésű kenyérrel, majd lassan növeljük a teljes értékű összetevők arányát.
Fontos a szülői példamutatás is. – A gyerekek utánozzák a szüleiket, ha látják, hogy mi is egészségesebb alternatívákat eszünk, ők is könnyebben elfogadják – mondta a dietetikus.
Emellett a játékosság is sokat segít: ha a gyerekek részt vesznek a készítésben, díszítésben, szívesebben kóstolják meg az új ízeket is.
Miért kapnak a gyerekek a menzán gyakran péksütit?
Az iskolai közétkeztetésben gyakran azért szerepel péksüti tízóraira vagy uzsonnára, mert olcsó, könnyen beszerezhető, sokáig eltartható, és a gyerekek többsége szívesen megeszi. Tibay Rózsa szerint azonban ez nem jelenti azt, hogy ez a legjobb megoldás.
– Sokkal több tápanyagot és rostot tartalmaz egy teljes kiőrlésű szendvics friss zöldségekkel, gyümölcspohár vagy natúr tejtermék, csak ezek előállítása költségesebb és munkaigényesebb – magyarázta.
Emellett a gyerekek ízlésvilágát is időbe telik formálni, hiszen sokan az édes ízekhez szoktak. A szakember szerint a változás lassú, de lehetséges: ha az otthoni étkezések egészségesebbek, az iskolai szokások is könnyebben átalakulnak.
