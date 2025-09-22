Durva, mit tesz a gyerekekkel a reggeli péksüti – dietetikus figyelmeztet minden szülőt

Tibay Rózsa, kecskeméti dietetikus hangsúlyozta, hogy a reggeli szerepe kulcsfontosságú a gyerekek napjában: megalapozza a koncentrációjukat, a hangulatukat és az energiaszintjüket is. A fehérlisztből és cukorból készült péksütik azonban mindezt nem tudják biztosítani, mert gyorsan felszívódó szénhidrátokat tartalmaznak, amik csak rövid ideig adnak energiát, utána viszont fáradtságot, figyelemzavart és újabb éhséget okoznak.

A péksüti csak látszólag jó választás reggelire, hosszú távon komoly problémákat is okozhat a fejlődő szervezetnek

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Mi a gond a fehérlisztes, cukros péksütikkel?

A péksüti elsőre praktikusnak és finomnak tűnik, valójában azonban a gyerek szervezetét alig látja el valódi tápanyaggal.

– A fehérlisztből és finomított cukorból készült péksütemények gyorsan felszívódó szénhidrátokat tartalmaznak. Ezektől gyorsan megemelkedik, majd leesik a vércukorszint. A gyerek emiatt hamar fáradtnak, éhesnek és ingerlékenynek érezheti magát

– magyarázta a dietetikus.

Ráadásul a péksüti tápértéke is alacsony: kevés benne a rost, a vitamin és az ásványi anyag, így nem támogatja megfelelően sem az immunrendszert, sem az agyműködést, sem az emésztést. A gyerekek sokszor már az első órák után újra éhesek, nehezebben figyelnek, nyűgösek, és ingerlékenyebbek is lehetnek – ezt sok tanár és szülő is tapasztalja.

Hosszú távon is kockázatos a sok péksüti

A rendszeres péksüti-fogyasztás nemcsak rövid távon okozhat teljesítményromlást és hangulatingadozást, hanem hosszú távon is komoly egészségügyi következményekkel járhat.

Tibay Rózsa szerint, ha a gyerek étrendjében naponta többször szerepel cukros, fehérlisztes péksütemény, az:

növeli az elhízás kockázatát

hozzájárulhat a 2-es típusú cukorbetegség kialakulásához

fokozza a fogszuvasodás esélyét

megemeli a szív- és érrendszeri problémák kockázatát

hosszabb távon helytelen étkezési szokásokat alakít ki

– A kamaszkor különösen kritikus időszak, mert ilyenkor a szervezet fejlődése miatt még inkább szükség lenne a vitaminokra, ásványi anyagokra és a jó minőségű fehérjékre – ezekből viszont a péksüti szinte semmit nem ad – figyelmeztetett a dietetikus.

Teljes kiőrlésű vagy fehérlisztes?

Sokan nem is gondolják, mekkora eltérés lehet két látszólag hasonló termék között. A teljes kiőrlésű gabonából készült termékek több rostot, B-vitaminokat és ásványi anyagokat tartalmaznak, és mivel lassabban szívódnak fel, sokkal kiegyensúlyozottabban tartják a vércukorszintet.