Több mint 160 éves kegyhelyet fogadtak örökbe a kecskeméti hívők – fotók, videó

Naponta ezrek haladnak el Kecskeméten az Izsáki úton. A Sugovica Halászcsárdával szemben így már mindenki találkozhatott a Pataki kereszttel, de hogy ennek mekkora jelentősége van, azt talán kevesen tudják.

Felújították és örökbe fogadták a Pataki keresztet

Fotó: Bús Csaba

A Pataki kereszt az 1800-as évek végétől szolgálja a kecskeméti híveket

A Pataki keresztet Pataki István, Tóth Julianna és Palotás Imre állította 1862-ben. Az akkori korra jellemző népművészeti jelek megfigyelhetők rajta, és talán ez Kecskemét utolsó fakeresztje a 19. századból. Nem véletlen, hogy ezt a keresztet fogadták örökbe a kecskeméti hívők. A felújítás során restaurálták a korpuszt, valamint új talapzatot kapott a kegyhely, amit innentől fogva az örökbefogadók fognak gondozni.

A Pataki keresztet örökbe fogadta:

Szabóné Erika

Leviczky Cirill

Ponicsán Imre

Ötvös István

és a kecskeméti KDNP tagjai.

Miért fogadnak örökbe kereszteket Magyarországon?

A felújított Pataki kereszt hétfői avató ünnepségén dr. Mák Kornél, a KDNP vármegyei elnöke beszédében ismertette, dr. Latorcai Csaba államtitkár, a KDNP országos ügyvezető-alelnöke volt az, akinek kezdeményezésére elindult a „Fogadj örökbe egy keresztet” akció. Ennek keretében már közel 200 kereszt újult meg Magyarországon.

Dr. Mák Kornél elmesélte, nem messze ettől a kereszttől nőtt fel, és jól emlékszik, hogy amikor lovas kocsival elhajtottak mellette, az idősek mindig keresztet vetettek.

– Így őrizték a hitet. Ez mindent elmond a kecskeméti tanyasi emberről – mondta dr. Mák Kornél, hozzátéve, hogy amíg keresztet tudunk felújítani és vetni, addig Magyarországon nincs baj.

A kegyhely élő emléke a múltnak

A keresztavatón Cseh Tamás, a járási hivatal vezetője elmondta, a Pataki kereszt nemcsak egy vallási emlék, hanem közösségi, kulturális és történelmi jelentősége is van. Szerinte a kegyhely egy világszemléletet, egy közösség kulturális erejét mutatja.

– Ez élő emléke a múltnak, amelyet őrizni, ápolni kell, és a hit értékeit, érzelmeit megörökíteni a jövő generáció számára – hangsúlyozta Cseh Tamás.

A kereszt szellemi világítótoronyként segít eligazodni

Dr. Latorcai Csaba elismerően nyilatkozott a kecskeméti hívőkről, akik csatlakoztak a kezdeményezéséhez. Mint fogalmazott, a keresztállítás büszke kiállás a keresztény hitünkért.