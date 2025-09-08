1 órája
Több mint 160 éves kegyhelyet fogadtak örökbe a kecskeméti hívők – fotók, videó
Fogadj örökbe egy keresztet. Így szól az a felhívás, amelyhez Kecskeméten is csatlakoztak a keresztény hívők, és felújították az Izsáki úti Pataki keresztet. Az ilyen kegyhelyek a kulturális örökségünk részei, melyeknek nemcsak vallási, de társadalmi és kulturális jelentőségük is van.
Naponta ezrek haladnak el Kecskeméten az Izsáki úton. A Sugovica Halászcsárdával szemben így már mindenki találkozhatott a Pataki kereszttel, de hogy ennek mekkora jelentősége van, azt talán kevesen tudják.
A Pataki kereszt az 1800-as évek végétől szolgálja a kecskeméti híveket
A Pataki keresztet Pataki István, Tóth Julianna és Palotás Imre állította 1862-ben. Az akkori korra jellemző népművészeti jelek megfigyelhetők rajta, és talán ez Kecskemét utolsó fakeresztje a 19. századból. Nem véletlen, hogy ezt a keresztet fogadták örökbe a kecskeméti hívők. A felújítás során restaurálták a korpuszt, valamint új talapzatot kapott a kegyhely, amit innentől fogva az örökbefogadók fognak gondozni.
A Pataki keresztet örökbe fogadta:
- Szabóné Erika
- Leviczky Cirill
- Ponicsán Imre
- Ötvös István
- és a kecskeméti KDNP tagjai.
Miért fogadnak örökbe kereszteket Magyarországon?
A felújított Pataki kereszt hétfői avató ünnepségén dr. Mák Kornél, a KDNP vármegyei elnöke beszédében ismertette, dr. Latorcai Csaba államtitkár, a KDNP országos ügyvezető-alelnöke volt az, akinek kezdeményezésére elindult a „Fogadj örökbe egy keresztet” akció. Ennek keretében már közel 200 kereszt újult meg Magyarországon.
Dr. Mák Kornél elmesélte, nem messze ettől a kereszttől nőtt fel, és jól emlékszik, hogy amikor lovas kocsival elhajtottak mellette, az idősek mindig keresztet vetettek.
– Így őrizték a hitet. Ez mindent elmond a kecskeméti tanyasi emberről – mondta dr. Mák Kornél, hozzátéve, hogy amíg keresztet tudunk felújítani és vetni, addig Magyarországon nincs baj.
A kegyhely élő emléke a múltnak
A keresztavatón Cseh Tamás, a járási hivatal vezetője elmondta, a Pataki kereszt nemcsak egy vallási emlék, hanem közösségi, kulturális és történelmi jelentősége is van. Szerinte a kegyhely egy világszemléletet, egy közösség kulturális erejét mutatja.
– Ez élő emléke a múltnak, amelyet őrizni, ápolni kell, és a hit értékeit, érzelmeit megörökíteni a jövő generáció számára – hangsúlyozta Cseh Tamás.
A kereszt szellemi világítótoronyként segít eligazodni
Dr. Latorcai Csaba elismerően nyilatkozott a kecskeméti hívőkről, akik csatlakoztak a kezdeményezéséhez. Mint fogalmazott, a keresztállítás büszke kiállás a keresztény hitünkért.
– A kereszt egy lelki közösségi tartóoszlop, egy olyan szellemi világítótorony, amely segít eligazodni napjaink kihívásai közepette – mondta az államtitkár.
Örökbe fogadták a Pataki kerszetetFotók: Bús Csaba
Az eseményen arra is rávilágítottak, felemelő érzés, hogy éppen szeptember 8-án, Kisboldogasszony napján, Szűz Mária születésének ünnepén avatják fel a felújított keresztet, amely „mindenkit átölel”.
Dr. Latorcai Csaba beszédében arra is kitért, hogy a keresztek örökbefogadásának társadalmi szempontból is jelentősége van, ugyanis a keresztény Európában az elmúlt időszakban számos keresztényellenes cselekedet történt.
– Csak tavaly 2444 keresztényellenes cselekmény történt kontinensünkön. Franciaországban már nem lehet az utcán betlehemest állítani, míg az osztrák iskolákban minden ötödik gyerek nem beszéli a német nyelvet – utalt a kontrollálatlan bevándorlásra és ennek veszélyeire az államtitkár.
Több mint egy jelkép
Az esemény végén Varga László nyugalmazott püspök-helyettes is megszólalt.
– A kereszt több mint egy sima jelkép, de a legtöbbet akkor jelenti, ha szívünkben hordjuk – mondta Varga László.
A felújított Pataki keresztet dr. Finta József érseki helynök és Feczák László görögkatolikus lelkész szentelte meg.