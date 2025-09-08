szeptember 8., hétfő

AdriennMária névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kulturális örökség

1 órája

Több mint 160 éves kegyhelyet fogadtak örökbe a kecskeméti hívők – fotók, videó

Címkék#baon videó#Dr Latorcai Csaba#Fogadj örökbe egy keresztet#Pataki kereszt

Fogadj örökbe egy keresztet. Így szól az a felhívás, amelyhez Kecskeméten is csatlakoztak a keresztény hívők, és felújították az Izsáki úti Pataki keresztet. Az ilyen kegyhelyek a kulturális örökségünk részei, melyeknek nemcsak vallási, de társadalmi és kulturális jelentőségük is van.

Vizi Zalán

Naponta ezrek haladnak el Kecskeméten az Izsáki úton. A Sugovica Halászcsárdával szemben így már mindenki találkozhatott a Pataki kereszttel, de hogy ennek mekkora jelentősége van, azt talán kevesen tudják.

Pataki kereszt Kecskeméten, felújították és örökbe fogadták,
Felújították és örökbe fogadták a Pataki keresztet 
Fotó: Bús Csaba

A Pataki kereszt az 1800-as évek végétől szolgálja a kecskeméti híveket

A Pataki keresztet Pataki István, Tóth Julianna és Palotás Imre állította 1862-ben. Az akkori korra jellemző népművészeti jelek megfigyelhetők rajta, és talán ez Kecskemét utolsó fakeresztje a 19. századból. Nem véletlen, hogy ezt a keresztet fogadták örökbe a kecskeméti hívők. A felújítás során restaurálták a korpuszt, valamint új talapzatot kapott a kegyhely, amit innentől fogva az örökbefogadók fognak gondozni.

A Pataki keresztet örökbe fogadta:

  • Szabóné Erika
  • Leviczky Cirill
  • Ponicsán Imre
  • Ötvös István
  • és a kecskeméti KDNP tagjai.

Miért fogadnak örökbe kereszteket Magyarországon?

A felújított Pataki kereszt hétfői avató ünnepségén dr. Mák Kornél, a KDNP vármegyei elnöke beszédében ismertette, dr. Latorcai Csaba államtitkár, a KDNP országos ügyvezető-alelnöke volt az, akinek kezdeményezésére elindult a „Fogadj örökbe egy keresztet” akció. Ennek keretében már közel 200 kereszt újult meg Magyarországon.

Dr. Mák Kornél elmesélte, nem messze ettől a kereszttől nőtt fel, és jól emlékszik, hogy amikor lovas kocsival elhajtottak mellette, az idősek mindig keresztet vetettek.

– Így őrizték a hitet. Ez mindent elmond a kecskeméti tanyasi emberről – mondta dr. Mák Kornél, hozzátéve, hogy amíg keresztet tudunk felújítani és vetni, addig Magyarországon nincs baj.

A kegyhely élő emléke a múltnak

A keresztavatón Cseh Tamás, a járási hivatal vezetője elmondta, a Pataki kereszt nemcsak egy vallási emlék, hanem közösségi, kulturális és történelmi jelentősége is van. Szerinte a kegyhely egy világszemléletet, egy közösség kulturális erejét mutatja.

– Ez élő emléke a múltnak, amelyet őrizni, ápolni kell, és a hit értékeit, érzelmeit megörökíteni a jövő generáció számára – hangsúlyozta Cseh Tamás.

A kereszt szellemi világítótoronyként segít eligazodni

Dr. Latorcai Csaba elismerően nyilatkozott a kecskeméti hívőkről, akik csatlakoztak a kezdeményezéséhez. Mint fogalmazott, a keresztállítás büszke kiállás a keresztény hitünkért.

– A kereszt egy lelki közösségi tartóoszlop, egy olyan szellemi világítótorony, amely segít eligazodni napjaink kihívásai közepette – mondta az államtitkár.

Örökbe fogadták a Pataki kerszetet

Fotók: Bús Csaba

Az eseményen arra is rávilágítottak, felemelő érzés, hogy éppen szeptember 8-án, Kisboldogasszony napján, Szűz Mária születésének ünnepén avatják fel a felújított keresztet, amely „mindenkit átölel”.

Dr. Latorcai Csaba beszédében arra is kitért, hogy a keresztek örökbefogadásának társadalmi szempontból is jelentősége van, ugyanis a keresztény Európában az elmúlt időszakban számos keresztényellenes cselekedet történt.

– Csak tavaly 2444 keresztényellenes cselekmény történt kontinensünkön. Franciaországban már nem lehet az utcán betlehemest állítani, míg az osztrák iskolákban minden ötödik gyerek nem beszéli a német nyelvet – utalt a kontrollálatlan bevándorlásra és ennek veszélyeire az államtitkár.

Több mint egy jelkép

Az esemény végén Varga László nyugalmazott püspök-helyettes is megszólalt.

– A kereszt több mint egy sima jelkép, de a legtöbbet akkor jelenti, ha szívünkben hordjuk – mondta Varga László.

A felújított Pataki keresztet dr. Finta József érseki helynök és Feczák László görögkatolikus lelkész szentelte meg.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu