A Magna Cum Laude is fellép a dunapataji őszköszöntő örömünnepen

Dunapataj központi helyein és a körforgalmi csomópontoknál hetek óta látványos és szép dekorációk hirdették: idén szeptember 9–11-ig tartják a település immár országos hírű nagyrendezvényét, a Pataji Őszt.

Ahogy minden évben, idén is lesz pacalfőzőverseny a Pataji Ősz programjai között

Fotó: Zsiga Ferenc / Archív-felvétel

A Pataji Ősz programjai

A szervezők a program jól bevált forgatókönyvét követve ezúttal is szeptember 12-re, péntekre időzítették a ráhangolódás időszakát: Ó, jössz-e már…címmel, a művelődési házba 18:30 órai időponttal hirdették meg az élőzenekaros Szécsi Pál-emlékkoncertet.

Szombat, napközbeni programok

Szeptember 13-án, szombaton már reggel 8 órakor eldördül a műsorfolyam kezdetét jelző képzeletbeli startpisztoly. 8–10 óráig lesz az ingyenes lángososztás, a gyerekeknek szóló kézműves-foglalkozások 9 órakor kezdődnek és 12 óráig tartanak. 9 órától közel egy órán át lesz látható az óvodások műsora, amelyet a tornabemutató követ, a sportpályán. A gyerekek egy része ezzel párhuzamos, a múzeum udvarán szakemberek segítségével sajátíthatja el az íjászat tudományát. 10:30-tól az Óvóbácsi Zsongodája gyerekkoncert várja a kisebb gyermekekkel érkező családokat. A gyerekek 11–17 óráig szórakozhatnak a Virgonckodó játszóparkban.

Szombat, színpadi műsorok

12 órakor a nagyszínpadon veszi kezdetét a Készenléti Rendőrség Zenekarának ünnepi koncertje. Az egyes műsorszámok között hangzik el Dusnoki Csaba polgármester, majd más közéleti személyek köszöntő beszéde. 13:15-kor Szikra László humorista lép színpadra. 14:15-kor a pacalfőző verseny eredményhirdetése és a díjak átadása lesz a nagyszínpadon. 15:15-kor Győzike produkció lesz. 16:20-tól New Generation-koncert, 17:45-kor Pedrofon-koncert, 19:30-tól a Solti Fúvószenekar és a Solti Mazsorett Együttes műsora lesz, majd 20.30-kor tűzijáték és végül 21 órakor kezdődik a Magna Cum Laude együttes élő koncertje.