Minden eddiginél nagyobb siker, több ezren ünnepeltek a Pataji Őszön – fotók
A Kalocsai járás egyik legrangosabb gasztronómiai, kulturális és zenei, őszköszöntő eseménye már péntek este erős rajtot vett. Koncertek, pacalfőző verseny, kitüntetésátadó és tűzijáték is várta az érdeklődőket a Pataji Ősz nevű rendezvényen.
Péntek este Gergely Róbert és alkotótársai a Szécsi-életmű mai fülnek is tetsző hangszerelésben feldolgozott, különleges dalai mellett olyan legendássá nemesült slágereket is felidéztek a Pataji Ősz nevű rendezvényen, mint a „Csak egy tánc volt”, a „Violák”, a „Gedeon bácsi”, a „Két összeillő ember” vagy a „Szeretni bolondulásig”.
Az emlékkoncerten számos, a legendás énekest megidéző személyes visszaemlékezés, dokumentum, filmbejátszás és egyéb érdekesség, kulisszatitok is látható, hallható voltak.
Gergely Róbert a tőle megszokott könnyed eleganciával, jellegzetes előadásmódjával a líra, a szenvedély és a temperamentum hangján szólt a közönséghez, mindamellett néhány népszerű, saját ikonikus dalát is előadta. Gergely Róbertet a színpadon a vokál tagjai és a Studio11 Combo Zenekar Tóth Gyula és Rátonyi Róbert vezetésével segítette.
Kora reggel indultak a Pataji Ősz programjai
A sorrendben 27. Pataji Ősz második napján, szombaton már reggel 8 órakor eldördült a műsorfolyam kezdetét jelző képzeletbeli startpisztoly. Idén sem maradt el a reggelinek szánt ingyenes, frissen sütött lángos, majd elkezdődtek a gyerekeknek szóló kézműves foglalkozások.
Kilenc órától közel 60 percen át az óvodások adtak szívet – lelket gyönyörködtető műsort, amelyet a sportpályán az általános iskolások látványos elemekkel színesített tornabemutatója követett. A gyerekek egy része ezzel párhuzamosan a múzeum udvarán szakemberek segítségével az íjászattal ismerkedett.
A látogatók számának drasztikus növekedése 10.30 körül jelezte, hogy hamarosan kezdetét veszi az Óvóbácsi Zsongodája című gyerekkoncert, amelyre a családok a szomszédos településekről is szép számmal érkeztek.
Köszöntőbeszédek, kitüntetések
Az ünnepi megnyitó délben számos magyar közéleti kiválóság, a vármegye és a járás közigazgatási, rendvédelmi, igazságügyi és oktatási vezetői, a szomszédos települések polgármesterei jelenlétében vette kezdetét. Az egyes beszédek között a Készenléti Rendőrség kisegyüttese népszerű slágereket játszott.
Ünnepi beszédet mondott Dusnoki Csaba polgármester, prof. dr. Stump István volt alkotmánybíró, Font Sándor országgyűlési képviselő, Kovácsné dr. Szekér Enikő, a Belügyminisztérium személyzeti államtitkára és Zászlós Tibor, a Magyar Állattenyésztők Országos Szövetsége elnöke.
A sok magasrangú vendég önmagában is mindennél beszédesebb, egyfajta demonstratív elismerése volt a nagyközségben megvalósuló fejlesztéseknek, közösségi életnek, de azért a szónokok szavakba is öntötték annak az értékteremtő munkának az elismerését, ami a településen és a hozzá tartozó üdülőfaluban immár évtizedeken átívelően megvalósul.
Színes programok DunapatajonFotók: Zsiga Ferenc
Dusnoki Csaba a személyre szóló méltatások elhangzását követően Dunapataj Díszpolgára kitüntető címet adományozott dr. Gyugyi Csilla korábban Bács-Kiskun-, jelenleg Pest Vármegye főügyészének.
Dunapataj Nagyközségért Kitüntetésben részesült:
- Kollár Gyula, a Dunapataji Tanya Bisztró tulajdonosa,
- Sztojanovics Istvánné nyugalmazott pénzügyi vezető,
- Énisz Henrik nyugdíjas gátőr, villanyszerelő vállalkozó.
A kitüntető díjak átadása után az érintettek rövid beszédben köszönték meg az elismeréseket.
Miközben a színpadon az ünnepi műsor zajlott, a 27. Pacalfőző Versenybe benevezett 33 főzőmester, illetve főzőpáros, főzőtrió a zsűri asztalára tette az ételmintákat és megkezdődött az elkészített pacalpörköltek kóstolása, anonim rangsorolása.
A Pacalfőző Verseny eredményének kihirdetése a résztvevő 33 csapatnak átnyújtott emlék oklevéllel vette kezdetét, majd a díjak átadása következett.
Első helyen a Mi-Gu-Ki Team, második helyen Szabó Róbert, harmadik helyen Vajda Dénes, a negyediken Sipos János, míg az ötödik helyen Vajda Tamás végzett.
A legjobb pacalokat elkészítők mellett a legszebb főzőhelyeket is díjazták. Ebben a kategóriában az első helyezést dekorációjával Györgye Csaba érdemelte ki.
A Magyar Gasztronómiai Szövetség második évben útjára indított Vándorkupáját a Mi-Gu-Ki Team vehette át, és őrzi egy évig.
A végig jó hangulatú Pataji Ősz 2025 szombat délutáni műsorfolyamában Szikra László humorista, Győzike, a New Generation és a Pedrofon együttes lépett színpadra.
A tűzijáték és a Magna Cum Laude több ezer embert vonzott
A Solti Fúvószenekar és a Solti Mazsorett Együttes fergeteges műsora után a 20:30 órakor kezdődő tűzijáték zenei aláfestéssel nyújtott, jól megkomponált, kivételes látványosságot az akkor már mintegy háromezer fős közönségnek.
A Pataji Ősz 2025 nagyrendezvény a Magna Cum Laude több mint egy órás élő koncertjével, végezetül a közismert Pálinka dallal mintegy 3500 főnyi közönség elismerő tapsa közepette, 23 óra körül zárult.
