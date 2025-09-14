Minden eddiginél nagyobb siker, több ezren ünnepeltek a Pataji Őszön – fotók

Péntek este Gergely Róbert és alkotótársai a Szécsi-életmű mai fülnek is tetsző hangszerelésben feldolgozott, különleges dalai mellett olyan legendássá nemesült slágereket is felidéztek a Pataji Ősz nevű rendezvényen, mint a „Csak egy tánc volt”, a „Violák”, a „Gedeon bácsi”, a „Két összeillő ember” vagy a „Szeretni bolondulásig”.

A Magna Cum Laude koncertje zárta az idei Pataji Ősz rendezvényt

Fotó: Zsiga Ferenc

Az emlékkoncerten számos, a legendás énekest megidéző személyes visszaemlékezés, dokumentum, filmbejátszás és egyéb érdekesség, kulisszatitok is látható, hallható voltak.

Gergely Róbert a tőle megszokott könnyed eleganciával, jellegzetes előadásmódjával a líra, a szenvedély és a temperamentum hangján szólt a közönséghez, mindamellett néhány népszerű, saját ikonikus dalát is előadta. Gergely Róbertet a színpadon a vokál tagjai és a Studio11 Combo Zenekar Tóth Gyula és Rátonyi Róbert vezetésével segítette.

Kora reggel indultak a Pataji Ősz programjai

A sorrendben 27. Pataji Ősz második napján, szombaton már reggel 8 órakor eldördült a műsorfolyam kezdetét jelző képzeletbeli startpisztoly. Idén sem maradt el a reggelinek szánt ingyenes, frissen sütött lángos, majd elkezdődtek a gyerekeknek szóló kézműves foglalkozások.

Kilenc órától közel 60 percen át az óvodások adtak szívet – lelket gyönyörködtető műsort, amelyet a sportpályán az általános iskolások látványos elemekkel színesített tornabemutatója követett. A gyerekek egy része ezzel párhuzamosan a múzeum udvarán szakemberek segítségével az íjászattal ismerkedett.

A látogatók számának drasztikus növekedése 10.30 körül jelezte, hogy hamarosan kezdetét veszi az Óvóbácsi Zsongodája című gyerekkoncert, amelyre a családok a szomszédos településekről is szép számmal érkeztek.

Köszöntőbeszédek, kitüntetések

Az ünnepi megnyitó délben számos magyar közéleti kiválóság, a vármegye és a járás közigazgatási, rendvédelmi, igazságügyi és oktatási vezetői, a szomszédos települések polgármesterei jelenlétében vette kezdetét. Az egyes beszédek között a Készenléti Rendőrség kisegyüttese népszerű slágereket játszott.

Ünnepi beszédet mondott Dusnoki Csaba polgármester, prof. dr. Stump István volt alkotmánybíró, Font Sándor országgyűlési képviselő, Kovácsné dr. Szekér Enikő, a Belügyminisztérium személyzeti államtitkára és Zászlós Tibor, a Magyar Állattenyésztők Országos Szövetsége elnöke.