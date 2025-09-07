Felejtse el a megszokást, újabb két utcában nem lehet parkolni

Szeptember 9-én, kedden a Petőfi Sándor utca 10-14. (Fűrészfogas házak) mögötti kertekben és a Reile Géza utca 14-16. előtti dupla parkolóban található fák és cserjék ápolását, szeptember 10-én, szerdán a Petőfi Sándor utca 2-8. mögötti és a Reile Géza utca 2. előtti fás növényzet ápolását végzik a szakemberek. A kiszalagozott területet szabadon kell hagyni a jelzett időszakban a kár- és balesetveszély elkerülése érdekében, ott tartózkodni tilos és életveszélyes. A Kecskeméti Városrendészet a lezárt szakaszokra vonatkozó parkolóbérleteket a környező utcákban elfogadja.

Ezekben az utcákban nem lehet parkolni

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció