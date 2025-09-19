Paprikafutással startolt a kalocsai gasztrofesztivál

Pénteken reggel 9 órakor mintegy 500 résztvevővel elstartolt a Paprikafutás, a Kalocsai Paprika- és Gasztrofesztivál hagyományosan első eseménye. Az Érsekkertben mindent előkészítettek ahhoz, hogy a péntek esti koncertek, a szombati főzőverseny és színpadi produkciók közönsége zavartalan és biztonságos körülmények között élvezhesse a város legnagyobb tömegrendezvényét. Az eseményt a TV Paprika, egy dél-koreai és japán forgatócsoport is megörökíti.

Paprikafutással kezdődött az idei kalocsai gasztrofesztivál

Fotó: Zsiga Ferenc

Óriási sikert aratott a Paprikafutás

Pénteken a Városi Sporttelepen megrendezett Paprikafutáson a kalocsai óvodásokból, általános- és középiskolás tanulókból álló közel 500 fős mezőny az életkorok mellett abban is különbözött, hogy a sportpályát körülölelő 400 méteres futótávot a lányok és a fiúk külön-külön csoportokban tették meg.

Míg a legkisebbnek egy kört, addig az általános iskolásoktól felfelé már négy kört, azaz 1600 métert kellett lefutniuk. Becsületükre legyen mondva, senki nem adta fel! A középiskolások között ott volt az a 18 német diák is, akik Kalocsa testvérvárosából, Kirchheim unter Teckből érkeztek.

Minden készen áll a idei fesztiválra

Az Érsekkertben a Vagyonhasznosító Kft. munkatársai és a kitelepülő vállalkozók megkezdték, délután két óráig be is fejezték a 2025. évi Paprika- és Gasztrofesztivál egyes helyszíneinek berendezését. A legtöbb sátor, beleértve a főzősátrakat és a nagy rendezvénysátrakat már áll, a gasztroudvar színpadán pedig befejeződött a hangtechnika beszerelése. Az eseményt a TV Paprika mellett egy dél-koreai és japán forgatócsoport is megörökíti, a szakemberek már pénteken a városba érkeztek.

Zenés programok a rendezvényen

A kisszínpad programjai:

Pénteken 17 órakor a Szollár Rezső és Wachsman Ildikó duója,

19:30-kor a Sisha Cafe zenekar,

22:30-tól a Veracruz zenekar ad majd élő koncertet.

A közeli szabadtéri nagyszínpadon 21 órától a Paprikafesztivál egyik nagy fellépője a 2000-ben alapított négytagú pécsi alternatív rockegyüttes, a 30Y várhatóan nagyszámú közönség előtt lép fel. A másik nagy név szombaton 21 órától a Karthago lesz.