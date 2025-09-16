szeptember 16., kedd

Edit névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gyász

49 perce

Elhunyt a tompaiak kedvenc tanítónője

Címkék#pedagógus#tanárnő#gyász

„Fájó szívvel búcsúzunk iskolánk egykori pedagógusától, Papp Mihályné Margitka nénitől, aki több évtizeden keresztül volt a Tompai Szabó Dénes Általános Iskola tanítója" – írta közösségi oldalán a népszerű pedagógus egykori iskolája.

Pozsgai Ákos

Papp Mihályné tanító-nevelő munkája mellett aktív tagja volt a tompai közösségeknek, férjével együtt hozták létre és működtették a Gyűjtemények Házát, amely 2007. július 1-jén, Tompa várossá avatásának 3. évfordulóján nyílt meg. 

Papp Mihályné tanító-nevelő
Elhunyt Papp Mihályné
Fotó: Szabó Dénes Általános Iskola

A kiállított régi falusi használati tárgyakat, eszközöket hosszú éveken keresztül gyűjtötte a nyugdíjas pedagógus, a gyűjtemény elrendezésében a pedagógusok segítettek. Haláláig tagja volt a képviselő-testület által létrehozott Tompai Település Értéktár Bizottságnak. Aktív részese volt a városi rendezvényeknek, a nyári táborokban hagyományőrző foglalkozásokat tartott a Gyűjtemények Házában.

Több díjjal is elismerték Papp Mihályné munkásságát

Oktató, nevelő munkájáért és a helyi közösségért végzett tevékenységéért két alkalommal is magas szintű önkormányzati elismerésben részesült. 1994-ben Tompa Közösségért Díjjal, 2015-ben pedig Tompa Városért Díjjal ismerte el a város képviselő-testülete tevékenységét.

„Köszönjük, hogy tanította, bátorította, biztatta, lelkesítette minden tanítványát. Bízott tanítványaiban és embertársaiban. Magatartását a kiáradó szeretet, a megbecsülés és a kölcsönös tisztelet jellemezte. Sokrétű, önzetlen támogatásával, bölcs gondolataival, idézeteivel, az élethez való pozitív látásmódjával a folytatáshoz segítséget és erőt adott. Egy másik világba költözött, de itt marad örökre lámpásként közöttünk. Emlékét szívünkben őrizzük!” – írta közösségi oldalán volt munkahelye, a Tompai Szabó Dénes Általános Iskola közössége.

Papp Mihályné munkásságát és szellemi örökségét tovább viszi a Tompai Kék Szivárvány Egyesület és a Tompai Művelődési Ház.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu