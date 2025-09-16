Elhunyt a tompaiak kedvenc tanítónője

Papp Mihályné tanító-nevelő munkája mellett aktív tagja volt a tompai közösségeknek, férjével együtt hozták létre és működtették a Gyűjtemények Házát, amely 2007. július 1-jén, Tompa várossá avatásának 3. évfordulóján nyílt meg.

Elhunyt Papp Mihályné

Fotó: Szabó Dénes Általános Iskola

A kiállított régi falusi használati tárgyakat, eszközöket hosszú éveken keresztül gyűjtötte a nyugdíjas pedagógus, a gyűjtemény elrendezésében a pedagógusok segítettek. Haláláig tagja volt a képviselő-testület által létrehozott Tompai Település Értéktár Bizottságnak. Aktív részese volt a városi rendezvényeknek, a nyári táborokban hagyományőrző foglalkozásokat tartott a Gyűjtemények Házában.

Több díjjal is elismerték Papp Mihályné munkásságát

Oktató, nevelő munkájáért és a helyi közösségért végzett tevékenységéért két alkalommal is magas szintű önkormányzati elismerésben részesült. 1994-ben Tompa Közösségért Díjjal, 2015-ben pedig Tompa Városért Díjjal ismerte el a város képviselő-testülete tevékenységét.

„Köszönjük, hogy tanította, bátorította, biztatta, lelkesítette minden tanítványát. Bízott tanítványaiban és embertársaiban. Magatartását a kiáradó szeretet, a megbecsülés és a kölcsönös tisztelet jellemezte. Sokrétű, önzetlen támogatásával, bölcs gondolataival, idézeteivel, az élethez való pozitív látásmódjával a folytatáshoz segítséget és erőt adott. Egy másik világba költözött, de itt marad örökre lámpásként közöttünk. Emlékét szívünkben őrizzük!” – írta közösségi oldalán volt munkahelye, a Tompai Szabó Dénes Általános Iskola közössége.

Papp Mihályné munkásságát és szellemi örökségét tovább viszi a Tompai Kék Szivárvány Egyesület és a Tompai Művelődési Ház.