Megnyílt a kecskeméti Szakma City, két napon át a pályaválasztásé a főszerep – fotók, videó

Kecskemét új rendezvényterében, a Kenterben tartották meg a Szakma City-t, ahol könnyedebb, oldottabb formában mutatták be a képzéseiket. A standokon a pályaválasztás előtt álló fiatalok ki is próbálhatták az egyes szakmákat. Az esemény pénteken kezdődött, de szombaton folytatódik.

A Kecskeméti Szakképzési Centrum 10 éves lett. Pályaválasztási kiállítása megújult.

Fotó: Bús Csaba

Megújult a hardver és a szoftver

A megnyitón Leviczky Cirill, a Kecskeméti Szakképzési Centrum kancellárja szólt elsőként, megköszönte Madariné Ádám Györgyi igazgatóhelyettesnek és csapatának kiváló szervező munkáját, hogy megvalósították az intézmény új pályaválasztási kiállítását, a Szakma City-t. Kiemelte: 10 éve megújult magyar szakképzési rendszer, és 10 éves a szakképzési centrum is, megújult a hardver is, meg a szoftver is.

A magyar kormány támogatásával nagyon sok intézményüket felújították, az elmúlt időszakban több mint egymilliárd forint értékben sikerült kisebb-nagyobb beruházásokat elvégezniük. Nem csak az épületeket újították meg, hanem az oktatás feltételeit is javították.

A szakmáknak a jövőben is lesz értéke

Szemereyné dr. Pataki Klaudia polgármester hangsúlyozta: a Kecskeméti Szakképzési Centrum intézményei a város életében óriási szerepet töltenek be. Egyrészt a jövőjét adják a városnak, másrészt pedig azt a gazdasági fejlődést, dinamikát, megélhetést, biztonságot nyújtják, mely minden család életének része. Ezer szállal átfűzik, és behálózzák Kecskemét minden egyes négyzetméterét azok a szakmák, amelyeket most itt a Szakma City-n is bemutatnak.

A polgármester végül megjegyezte: érdemes szakmát választani. Mondják, hogy a digitalizáció és a mesterséges intelligencia majd mindent átvesz tőlünk, de azért a valóság ettől messze van. Azokra a szakképzett emberekre, szakmákra, amelyeket nem tud a digitalizáció kiváltani, annak sokkal nagyobb értéke lesz a következő évtizedekben.