szeptember 26., péntek

Jusztina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Képzések

2 órája

Megnyílt a kecskeméti Szakma City, két napon át a pályaválasztásé a főszerep – fotók, videó

Címkék#baon videó#Leviczky Cirill#Szemereyné dr Pataki Klaudia#pályaválasztás#Kecskeméti Szakképzési Centrum

Szakma City. Két napon át, pénteken és szombaton egy újfajta pályaorientációs eseménnyel ünnepel az idén 10 éves Kecskeméti Szakképzési Centrum. A pályaválasztás előtt állóknak nyújtanak nem mindennapi lehetőséget arra, hogy megismerjék a különböző képzéseket, segítve ezzel a továbbtanulásukat.

Sebestyén Hajnalka

Kecskemét új rendezvényterében, a Kenterben tartották meg a Szakma City-t, ahol könnyedebb, oldottabb formában mutatták be a képzéseiket. A standokon a pályaválasztás előtt álló fiatalok ki is próbálhatták az egyes szakmákat. Az esemény pénteken kezdődött, de szombaton folytatódik.

A Kecskeméti Szakképzési Centrum pályaválasztási kiállítása
A Kecskeméti Szakképzési Centrum 10 éves lett. Pályaválasztási kiállítása megújult.
Fotó: Bús Csaba

Megújult a hardver és a szoftver

A megnyitón Leviczky Cirill, a Kecskeméti Szakképzési Centrum kancellárja szólt elsőként, megköszönte Madariné Ádám Györgyi igazgatóhelyettesnek és csapatának kiváló szervező munkáját, hogy megvalósították az intézmény új pályaválasztási kiállítását, a Szakma City-t. Kiemelte: 10 éve megújult magyar szakképzési rendszer, és 10 éves a szakképzési centrum is, megújult a hardver is, meg a szoftver is. 

A magyar kormány támogatásával nagyon sok intézményüket felújították, az elmúlt időszakban több mint egymilliárd forint értékben sikerült kisebb-nagyobb beruházásokat elvégezniük. Nem csak az épületeket újították meg, hanem az oktatás feltételeit is javították.

A szakmáknak a jövőben is lesz értéke

Szemereyné dr. Pataki Klaudia polgármester hangsúlyozta: a Kecskeméti Szakképzési Centrum intézményei a város életében óriási szerepet töltenek be. Egyrészt a jövőjét adják a városnak, másrészt pedig azt a gazdasági fejlődést, dinamikát, megélhetést, biztonságot nyújtják, mely minden család életének része. Ezer szállal átfűzik, és behálózzák Kecskemét minden egyes négyzetméterét azok a szakmák, amelyeket most itt a Szakma City-n is bemutatnak. 

A polgármester végül megjegyezte: érdemes szakmát választani. Mondják, hogy a digitalizáció és a mesterséges intelligencia majd mindent átvesz tőlünk, de azért a valóság ettől messze van. Azokra a szakképzett emberekre, szakmákra, amelyeket nem tud a digitalizáció kiváltani, annak sokkal nagyobb értéke lesz a következő évtizedekben.

Megnyílt a kecskeméti Szakma City

Fotók: Bús Csaba

A pályaválasztás terén kiváló segítség a Szakma City

Cseh Tamás, a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatalának vezetője köszöntőjében arról mesélt, milyen volt az ő idejében a pályaválasztás. Úgy véli, ha ilyen profin tálalták volna a különböző szakmákat, talán ő maga is abból választ. A Szakma City nagy erénye, hogy a pályaválasztás kapcsán leveszi a szülők és a fiatalok válláról a súlyt, vagy legalábbis megkönnyíti hasznos információkkal a döntést. 

Google News

A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu