2 órája
Megnyílt a kecskeméti Szakma City, két napon át a pályaválasztásé a főszerep – fotók, videó
Szakma City. Két napon át, pénteken és szombaton egy újfajta pályaorientációs eseménnyel ünnepel az idén 10 éves Kecskeméti Szakképzési Centrum. A pályaválasztás előtt állóknak nyújtanak nem mindennapi lehetőséget arra, hogy megismerjék a különböző képzéseket, segítve ezzel a továbbtanulásukat.
Kecskemét új rendezvényterében, a Kenterben tartották meg a Szakma City-t, ahol könnyedebb, oldottabb formában mutatták be a képzéseiket. A standokon a pályaválasztás előtt álló fiatalok ki is próbálhatták az egyes szakmákat. Az esemény pénteken kezdődött, de szombaton folytatódik.
Megújult a hardver és a szoftver
A megnyitón Leviczky Cirill, a Kecskeméti Szakképzési Centrum kancellárja szólt elsőként, megköszönte Madariné Ádám Györgyi igazgatóhelyettesnek és csapatának kiváló szervező munkáját, hogy megvalósították az intézmény új pályaválasztási kiállítását, a Szakma City-t. Kiemelte: 10 éve megújult magyar szakképzési rendszer, és 10 éves a szakképzési centrum is, megújult a hardver is, meg a szoftver is.
A magyar kormány támogatásával nagyon sok intézményüket felújították, az elmúlt időszakban több mint egymilliárd forint értékben sikerült kisebb-nagyobb beruházásokat elvégezniük. Nem csak az épületeket újították meg, hanem az oktatás feltételeit is javították.
A szakmáknak a jövőben is lesz értéke
Szemereyné dr. Pataki Klaudia polgármester hangsúlyozta: a Kecskeméti Szakképzési Centrum intézményei a város életében óriási szerepet töltenek be. Egyrészt a jövőjét adják a városnak, másrészt pedig azt a gazdasági fejlődést, dinamikát, megélhetést, biztonságot nyújtják, mely minden család életének része. Ezer szállal átfűzik, és behálózzák Kecskemét minden egyes négyzetméterét azok a szakmák, amelyeket most itt a Szakma City-n is bemutatnak.
A polgármester végül megjegyezte: érdemes szakmát választani. Mondják, hogy a digitalizáció és a mesterséges intelligencia majd mindent átvesz tőlünk, de azért a valóság ettől messze van. Azokra a szakképzett emberekre, szakmákra, amelyeket nem tud a digitalizáció kiváltani, annak sokkal nagyobb értéke lesz a következő évtizedekben.
Megnyílt a kecskeméti Szakma CityFotók: Bús Csaba
A pályaválasztás terén kiváló segítség a Szakma City
Cseh Tamás, a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatalának vezetője köszöntőjében arról mesélt, milyen volt az ő idejében a pályaválasztás. Úgy véli, ha ilyen profin tálalták volna a különböző szakmákat, talán ő maga is abból választ. A Szakma City nagy erénye, hogy a pályaválasztás kapcsán leveszi a szülők és a fiatalok válláról a súlyt, vagy legalábbis megkönnyíti hasznos információkkal a döntést.
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!
Megszólalt a kamionsofőr a durva baleset után, friss felvételeken mutatjuk az 54-es főutat
Izsáki családi vállalkozás zárta tubusba a csodagyógyvizet, most a Parlamentben ünnepelték a sikert – fotók