Segítséget adnak a pályaválasztás előtt állóknak az Ágazati Kalauzzal – fotók

Címkék#Bács-Kiskun Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara#Ágazati Kalauz#pályaválasztás

A Bács-Kiskun Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara a kecskeméti székházában csütörtökön tartotta meg a Kamarai Pályaorientációs Tanévnyitóját. A sokéves hagyományra tekintő rendezvény célja a pályaválasztás segítése.

Sebestyén Hajnalka

A programon 40 általános iskola osztályfőnökei, valamint intézményvezetők, pályaorientációs felelősök vettek részt. Aktuális képet kaptak a jelenlegi szakképzésekről, valamint megismerhették a vármegyei kamara által kiadott Ágazati Kalauz kiadványt, mely a pályaválasztás előtt álló nyolcadikosok számára nyújt segítséget abban, milyen szakmát tanuljanak a jövőben. 

pályaválasztás előtt álló diákok osztályfőnökei vettek részt,
A pályaválasztáshoz nyújt segítséget a kamara
Fotó: Bús Csaba

Nem befolyásolják a fiatalok pályaválasztási döntését

A megjelenteket Ördög Dóra, a Bács-Kiskun Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara szakképzési igazgatója köszöntötte. Elmondta: a Bács-Kiskun Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara hivatalosan 2011 óta vesz részt a pályaorientációban, de már korábban is végeztek erre irányuló tevékenységet. Számos, a megyében újonnan letelepedett cég igényelte, hogy mutassák meg a gyerekeknek azt, hogy mit tudnak majd nyújtani számukra, ha frissen végzettek lesznek. A kamara azonban sosem befolyásolja a fiatalokat, tiszteletben tartja az egyéni életpályájukat, csak segítséget ad a döntésükhöz.

Ördög Dóra kitért a szakképzési törvény elmúlt 30 évben történt változásaira, az új típusú képzési rendszerekre. Ma már egy-egy szakma megnevezése nehezen értelmezhető elsőre, így a pályaorientációjuk során kiemelt szerepet kap az is, hogy a végzősök és szüleik pontosan értsék, adott esetben milyen szakmáról is van szó. Ennek hiányában rosszul is dönthetnek, és értékes életutak veszhetnek el.  

Példaértékű a kamara pályaorientációs rendezvénye

Az eseményen rövid beszédet mondott Danyi Vilmos, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szakképzési igazgatói tanácsadója, aki úgy vélekedett a pályaválasztás kapcsán: életpályákban kell gondolkodni, és ebben tud a kamara segíteni. A Bács-Kiskun Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara rendezvénye egy nagyon jó kezdeményezés, példaértékű minta. 

Megjelent az Ágazati Kalauz

A szakmai fórum első előadását Bársony István, a Bács-Kiskun Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara vezető pályaorientációs tanácsadója tartotta meg, melyben bemutatta az általuk készített, immár hatodik Ágazati Kalauzt, segítséget nyújtva a nyolcadikosoknak. A pályaválasztási kiadványt a résztvevők kézhez kapták, de online elérhető a Bács Pályaválasztás Facebook-oldalon és a www.bkmkik.hu oldalon is.

Bársony István részletesen szólt a pályaorientációs munkájukról, melyet már a hetedik évfolyamosoknál megkezdenek. Osztályfőnöki órákra és szülői értekezletekre járnak, cég- és üzemlátogatásra viszik a diákokat, különböző pályaorientációs rendezvényeken, workshopokon vesznek részt, szerveznek pályaorientációs tábort, pályaorientációs kiadványt készítenek. Nem utolsó sorban a Szakma Kiváló Tanulója verseny előtti előválogatójából is kiveszik a részüket. 

Pályaorientációs tanévnyitó

Fotók: Bús Csaba

A résztvevők értékes előadásokat hallhattak

A szakmai fórum további részében a kamara partnerei, a pályaorientációt szintén magas fokon művelő intézmények képviselői tartottak előadásokat. Szó esett a pályaorientációs lehetőségekről az egészségügyi szakdolgozói kamarában; a Nemzeti Agrárkamara pályaorientációs tevékenységéről; a Jövőd a tét! elnevezésű pályaválasztási kiállítás rendezvény-sorozatról; a Pedagógiai Szakszolgálatnál jól működő pályatanácsadásról, valamint a Kecskeméti Szakképzési Centrum és a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum pályaorientációs tevékenységéről.

Díj a félegyházi iskolának

Évek óta hagyomány, hogy a kamara megköszöni azon iskolák munkáját, amelyek kiemelkedő tevékenységet nyújtanak a pályaorientáció területén. A tanévnyitó keretében adták át az Elnöki Dicsérő Oklevelet, melyet idén kiemelkedő pályaorientációs tevékenységéért a Kiskunfélegyházi József Attila Sportiskolai Általános Iskola kapta. Az elismerést Tímár Tímea igazgatóhelyettes vette át.

