Segítséget adnak a pályaválasztás előtt állóknak az Ágazati Kalauzzal – fotók

A programon 40 általános iskola osztályfőnökei, valamint intézményvezetők, pályaorientációs felelősök vettek részt. Aktuális képet kaptak a jelenlegi szakképzésekről, valamint megismerhették a vármegyei kamara által kiadott Ágazati Kalauz kiadványt, mely a pályaválasztás előtt álló nyolcadikosok számára nyújt segítséget abban, milyen szakmát tanuljanak a jövőben.

A pályaválasztáshoz nyújt segítséget a kamara

Fotó: Bús Csaba

Nem befolyásolják a fiatalok pályaválasztási döntését

A megjelenteket Ördög Dóra, a Bács-Kiskun Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara szakképzési igazgatója köszöntötte. Elmondta: a Bács-Kiskun Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara hivatalosan 2011 óta vesz részt a pályaorientációban, de már korábban is végeztek erre irányuló tevékenységet. Számos, a megyében újonnan letelepedett cég igényelte, hogy mutassák meg a gyerekeknek azt, hogy mit tudnak majd nyújtani számukra, ha frissen végzettek lesznek. A kamara azonban sosem befolyásolja a fiatalokat, tiszteletben tartja az egyéni életpályájukat, csak segítséget ad a döntésükhöz.

Ördög Dóra kitért a szakképzési törvény elmúlt 30 évben történt változásaira, az új típusú képzési rendszerekre. Ma már egy-egy szakma megnevezése nehezen értelmezhető elsőre, így a pályaorientációjuk során kiemelt szerepet kap az is, hogy a végzősök és szüleik pontosan értsék, adott esetben milyen szakmáról is van szó. Ennek hiányában rosszul is dönthetnek, és értékes életutak veszhetnek el.

Példaértékű a kamara pályaorientációs rendezvénye

Az eseményen rövid beszédet mondott Danyi Vilmos, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szakképzési igazgatói tanácsadója, aki úgy vélekedett a pályaválasztás kapcsán: életpályákban kell gondolkodni, és ebben tud a kamara segíteni. A Bács-Kiskun Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara rendezvénye egy nagyon jó kezdeményezés, példaértékű minta.

Megjelent az Ágazati Kalauz

A szakmai fórum első előadását Bársony István, a Bács-Kiskun Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara vezető pályaorientációs tanácsadója tartotta meg, melyben bemutatta az általuk készített, immár hatodik Ágazati Kalauzt, segítséget nyújtva a nyolcadikosoknak. A pályaválasztási kiadványt a résztvevők kézhez kapták, de online elérhető a Bács Pályaválasztás Facebook-oldalon és a www.bkmkik.hu oldalon is.