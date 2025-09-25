Palkovics László: a mesterséges intelligencia nem elveszi, hanem teremti a munkahelyeket – fotók

Palkovics László fél éve Orbán Viktor miniszterelnök felkérésére a mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztosként dolgozik. Fő szakterülete könnyen lett a mesterséges intelligencia, ugyanis korábban innovációs és technológiai miniszter volt. Még ennél is korábban viszont Kecskeméthez és a helyi felsőoktatáshoz is jócskán kötődött. Korábban ugyanis a Knorr Bremse fejlesztési igazgatójaként tevékenykedett, és innen került rektorhelyettesként a Kecskeméti Főiskolához.

Palkovics László a a mesterséges intelligencia hatásairól beszélt a kecskeméti egyetemen

Fotó: Bús Csaba

Mint fogalmazott, annak idején még az is opció volt, hogy bezárják a GAMF kapuját, de végül ennek az ellenkezője, a fejlesztése mellett döntöttek, és ez kulcsfontosságú volt.

A 2009-ben Kecskemétre települt Mercedes ugyanis nagy hangsúlyt fektet a helyi utánpótlásra, és ebben a Neumann János Egyetem járműtanszéke és mérnöki, gazdasági képzései hatalmas jelentőséggel bírnak. Ezen előzményeket ismertetve kezdte Palkovics László a mesterséges intelligenciával kapcsolatos előadását, amelyben a Mercedesre és az autógyártásra többször is kitért.

A mesterséges intelligencia és a robotika miatt ipari forradalom robbant ki

Palkovics László kormánybiztos a mesterséges intelligencia (MI) kapcsán a félelem-faktort vette elő. Sokan ugyanis félnek az új technológiától, ám az MI megjelenése nem új keletű dolog. A kormánybiztos hangsúlyozta, már a 18-19. század óta benne vagyunk abban a folyamatban, ami most folytatódott. Azaz, újabb ipari forradalom tört ki:

Első ipari forradalom: gépesítés, vízenergia, gőzenergia

Második: tömeggyártás, futószalag, elektromosság

Harmadik: számítógép, automatizáció

Negyedik: kiber-fizikai rendszerek, robotok.

Palkovics László szerint félnek az emberek az új technológiától

Ha már félelem: az emberek nemcsak félnek az új technológiától, de kifejezetten attól is tartanak, hogy elveszi a munkájukat. Palkovics László ezzel a kérdéssel részletesen foglalkozott előadásában. Mint fogalmazott,

az elmúlt három ipari forradalom során is ugyanez a kérdés merült fel, de ezek a forradalmak a munkaerőpiacot csak átstrukturálták, de nem rombolták azt le.

Kevesebb munkahely nem lett, sőt, mindig új lehetőségeket generáltak az ipari újítások.