4 órája
Palkovics László: a mesterséges intelligencia nem elveszi, hanem teremti a munkahelyeket – fotók
Mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos tartott előadást a kecskeméti Neumann János Egyetemen. A kecskeméti intézményhez több szállal is kötődő Palkovics László szakterületéről, a mesterséges intelligencia hatásairól, jövőjéről beszélt a telt házas nagyelőadóban.
Palkovics László fél éve Orbán Viktor miniszterelnök felkérésére a mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztosként dolgozik. Fő szakterülete könnyen lett a mesterséges intelligencia, ugyanis korábban innovációs és technológiai miniszter volt. Még ennél is korábban viszont Kecskeméthez és a helyi felsőoktatáshoz is jócskán kötődött. Korábban ugyanis a Knorr Bremse fejlesztési igazgatójaként tevékenykedett, és innen került rektorhelyettesként a Kecskeméti Főiskolához.
Mint fogalmazott, annak idején még az is opció volt, hogy bezárják a GAMF kapuját, de végül ennek az ellenkezője, a fejlesztése mellett döntöttek, és ez kulcsfontosságú volt.
A 2009-ben Kecskemétre települt Mercedes ugyanis nagy hangsúlyt fektet a helyi utánpótlásra, és ebben a Neumann János Egyetem járműtanszéke és mérnöki, gazdasági képzései hatalmas jelentőséggel bírnak. Ezen előzményeket ismertetve kezdte Palkovics László a mesterséges intelligenciával kapcsolatos előadását, amelyben a Mercedesre és az autógyártásra többször is kitért.
A mesterséges intelligencia és a robotika miatt ipari forradalom robbant ki
Palkovics László kormánybiztos a mesterséges intelligencia (MI) kapcsán a félelem-faktort vette elő. Sokan ugyanis félnek az új technológiától, ám az MI megjelenése nem új keletű dolog. A kormánybiztos hangsúlyozta, már a 18-19. század óta benne vagyunk abban a folyamatban, ami most folytatódott. Azaz, újabb ipari forradalom tört ki:
- Első ipari forradalom: gépesítés, vízenergia, gőzenergia
- Második: tömeggyártás, futószalag, elektromosság
- Harmadik: számítógép, automatizáció
- Negyedik: kiber-fizikai rendszerek, robotok.
Palkovics László szerint félnek az emberek az új technológiától
Ha már félelem: az emberek nemcsak félnek az új technológiától, de kifejezetten attól is tartanak, hogy elveszi a munkájukat. Palkovics László ezzel a kérdéssel részletesen foglalkozott előadásában. Mint fogalmazott,
az elmúlt három ipari forradalom során is ugyanez a kérdés merült fel, de ezek a forradalmak a munkaerőpiacot csak átstrukturálták, de nem rombolták azt le.
Kevesebb munkahely nem lett, sőt, mindig új lehetőségeket generáltak az ipari újítások.
Magyarország hogy áll az MI területén?
Mint ismert, több kutatás is arról szól, hogy néhány évtized múlva a lakosság nagy százaléka olyan munkát fog végezni, amely ma még nem is létezik. Palkovics László ehhez kapcsolatosan közölte azt az érdekes 2015-ös kutatást, amelyben jövőkutatók arról írtak, hogy az avatar menedzser szakma be fog robbanni néhány éven belül. A közkedvelt Avatar film kapcsán sokan nevettek ezen, de a mesterséges intelligencia térhódításával nyugodtan mondhatjuk, hogy ehhez hasonlító szakmák már bőven léteznek.
Ami pedig végképp elgondolkoztathatja azokat, akik attól félnek, hogy az MI miatt nem lesz munkájuk: 2023-ről 2024-re az Egyesült Államokban néhány tízezerről egymillió fölé emelkedett azon álláshirdetések száma, amelyben mesterséges intelligencia-tudással rendelkező személyeket kerestek. Az MI-tudás a munkaerőpiacon elhelyezkedési tényező.
Mesterséges intelligencia Magyarországon
Palkovics László szerint hazánk biztató pozícióban áll, ami a mesterséges intelligenciához való alkalmazkodást illeti. Ennek egy hosszútávú előre gondolkodás az oka, ugyanis ma a magyar ipar produktumának 70 százaléka high-technek minősül – ahol a mesterséges intelligenciának a legnagyobb a térhódítása.
Az autógyártás és a kecskeméti Mercedes-gyár ékes példája a csúcstechnológia és a high-tech szektornak. Sőt, pénteken átadják a világ legmodernebb autógyárát, a BMW-gyárat Debrecenben.
„Aki autót gyárt, az mindent tud gyártani” – hangsúlyozta Palkovics László, hozzátéve, az autógyártás és tervezés bonyolultabb, mint a repülő tervezése. Márpedig a high-tech szektoron belül az autógyártásban a MI dinamikusan fejlődik, de ehhez a magyar gyárak képesek alkalmazkodni.
Az oktatásban is alkalmazni fogják a mesterséges intelligenciát
Palkovics László a jövő kapcsán hangsúlyozta, már minden gyermek kezében ott van a mesterséges intelligencia, így azt tiltani nem, sokkal inkább oktatni kell. Emiatt októbertől 60 szakképzési intézményben – így Kecskeméten is – pilot jelleggel oktatni fogják a mesterséges intelligenciát. Egy olyan programot vett meg a kormány, amely már bizonyított, hiszen 300 ezer gyermek MI-oktatásához járult hozzá. Februártól a kört kibővítik és a tervek szerint szeptembertől felmenő rendszerben fogják oktatni már az első osztálytól kezdve a diákokat.
A felsőoktatás ilyen szempontból már sínen van, többek között Kecskeméten is hatalmas hangsúlyt fektetnek a kutatások során az MI-re. A Neumann János Egyetemnek például Mesterséges Intelligencia Tudásközpontja is van.
A mesterséges intelligenciáról tartott előadást Palkovics LászlóFotók: Bús Csaba
Palkovics László előadása végén egy másik példát is bemutatott, amely az oktatáshoz és az MI-hez köthető. Zala és Vas vármegyében ugyanis elkezdték a mesterséges intelligencia segítségével oktatni a roma közmunkásokat, és a cél az, hogy beintegrálják őket a high-tech iparba.
Üzleti támogatás
Az üzleti élet MI-vel való támogatásán is dolgozik a kormány. Létrehoznak olyan applikációkat, amelyek üzleti tanácsokat adnak majd. Ezt a kormánybiztos a következő példával mutatta be:
Ha nyitni akarok egy pékséget Kecskeméten, akkor ez az applikáció bemutatja nekem ennek a jogi hátterét, és az üzleti kockázatokat – hány pékség van a városban, hányan dolgoznak ebben a szektorban, milyen bevételekkel rendelkeznek ezek az üzletek, milyen kiadásokkal kell számolni, mennyibe fog kerülni a liszt, és így tovább. Az adatok legszélesebb tárházával lesz ellátva ez az applikáció.
A legfrissebb Bács-Kiskun vármegyei hírekért kövess minket a Baon.hu Google News oldalán is!
Nyolc év bujkálás után egy szál alsóban bilincselték meg a rendőrök a visszaeső bűnözőt – videó