Párlatok

51 perce

A pálinkaverseny idei legjobbja málnából készült, bárki megkóstolhatta – fotók

Címkék#pálinkaverseny#pálinka#minősítés

Tiszakécskén ismét nagy sikerrel zajlott le az ősz egyik legkedveltebb eseménye. Az idei pálinkaversenyen több mint ötven minta mérettetett meg, a legjobbak pedig rangos díjakkal térhettek haza.

Szentirmay Tamás

Az ősz kezdetéhez Tiszakécskén már hozzátartozik a pálinkaünnep. Ilyenkor a magyar emberek kedvenc italából versenyt is rendeznek. Az eredményt pedig ünnepélyes keretek között hirdetik ki. A mostani, kilencedik alkalommal meghirdetett pálinkaversenyen ötvenhárom mintát bírált el a szakértőkből álló zsűri. Ezekből hét lett arany-, tizenhét ezüst-, huszonegy bronz minősítésű, nyolc pedig oklevelet kapott. A díjakat Pásztor Sándor a zsűri elnöke, Tóth János polgármester, valamint dr. Babák Ferenc alpolgármester adta át. 

pálinkaverseny legjobbjai, ünnep Tiszakécskén,
A pálinkaverseny legjobbjait díjazták
Fotó: Szentirmay Tamás

A pálinkaverseny legjobbjai

Külön értékelték a legjobb párlatokat, melyeknek készítői serleget is átvehettek. 

  • A legjobb gyümölcspálinkának a tiszakécskei Barta Zoltán meggypálinkáját értékelte a zsűri. 
  • A legjobb szőlőpálinkát (Muscat Ottonel) az abonyi Gönczöl József készítette. 
  • A legjobb vegyes pálinkát cigánymeggyből és málnából, a rákóczifalvi Fazekas Dávid. 
  • A legjobb ágyas pálinka a tiszakécskei Barcsa Mihályé lett, aki elnyerte a legkülönlegesebb pálinka címet is fenyőrügy-törköly párlatával. 
  • A társadalmi zsűri díját az újszilvási Antal Balázs érdemelte ki őszibarack-pálinkájával, de a legszebb palackban is vitte a szilvapálinkáját. 
  • A legjobb tiszakécskei pálinkának Sánta László meggy pálinkája bizonyult. 
  • A Téglás András emlékserleget a tiszakécskei Szegedi Imre vihette haza meggypálinkájáért. 
  • A verseny legjobb pálinkája ebben az évben az abonyi Bevíz Zoltán által készített málnapálinka lett.

Az eredményhirdetés után az érdeklődők természetesen megkóstolhatták a versenyre benevezett párlatokat, amit el is fogyasztottak.

Pálinkaünnep Tiszakécskén

Fotók: Tiszakécskén ismét nagy sikerrel zajlott le az ősz egyik legkedveltebb eseménye. Az idei pálinkaversenyen több mint ötven minta mérettetett meg, a legjobbak pedig rangos díjakkal térhettek haza.

A pálinkaünnep kiegészítő programjai között szerepelt a Tintaló Cirkusz, de kézműves termékeket is lehetett vásárolni. A színpadon először a dél amerikai zenét játszó Los Orangutanes lépett fel, őket követte MILAGRO (Santana Tribute Band) zenekar, majd pedig az est fénypontjaként Szabó Balázs bandája szórakoztatta a közönséget.

 

