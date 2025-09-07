A pálinkaverseny idei legjobbja málnából készült, bárki megkóstolhatta – fotók

Az ősz kezdetéhez Tiszakécskén már hozzátartozik a pálinkaünnep. Ilyenkor a magyar emberek kedvenc italából versenyt is rendeznek. Az eredményt pedig ünnepélyes keretek között hirdetik ki. A mostani, kilencedik alkalommal meghirdetett pálinkaversenyen ötvenhárom mintát bírált el a szakértőkből álló zsűri. Ezekből hét lett arany-, tizenhét ezüst-, huszonegy bronz minősítésű, nyolc pedig oklevelet kapott. A díjakat Pásztor Sándor a zsűri elnöke, Tóth János polgármester, valamint dr. Babák Ferenc alpolgármester adta át.

A pálinkaverseny legjobbjait díjazták

Fotó: Szentirmay Tamás

A pálinkaverseny legjobbjai

Külön értékelték a legjobb párlatokat, melyeknek készítői serleget is átvehettek.

A legjobb gyümölcspálinkának a tiszakécskei Barta Zoltán meggypálinkáját értékelte a zsűri.

A legjobb szőlőpálinkát (Muscat Ottonel) az abonyi Gönczöl József készítette.

A legjobb vegyes pálinkát cigánymeggyből és málnából, a rákóczifalvi Fazekas Dávid.

A legjobb ágyas pálinka a tiszakécskei Barcsa Mihályé lett, aki elnyerte a legkülönlegesebb pálinka címet is fenyőrügy-törköly párlatával.

A társadalmi zsűri díját az újszilvási Antal Balázs érdemelte ki őszibarack-pálinkájával, de a legszebb palackban is vitte a szilvapálinkáját.

A legjobb tiszakécskei pálinkának Sánta László meggy pálinkája bizonyult.

A Téglás András emlékserleget a tiszakécskei Szegedi Imre vihette haza meggypálinkájáért.

A verseny legjobb pálinkája ebben az évben az abonyi Bevíz Zoltán által készített málnapálinka lett.

Az eredményhirdetés után az érdeklődők természetesen megkóstolhatták a versenyre benevezett párlatokat, amit el is fogyasztottak.