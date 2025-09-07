51 perce
A pálinkaverseny idei legjobbja málnából készült, bárki megkóstolhatta – fotók
Tiszakécskén ismét nagy sikerrel zajlott le az ősz egyik legkedveltebb eseménye. Az idei pálinkaversenyen több mint ötven minta mérettetett meg, a legjobbak pedig rangos díjakkal térhettek haza.
Az ősz kezdetéhez Tiszakécskén már hozzátartozik a pálinkaünnep. Ilyenkor a magyar emberek kedvenc italából versenyt is rendeznek. Az eredményt pedig ünnepélyes keretek között hirdetik ki. A mostani, kilencedik alkalommal meghirdetett pálinkaversenyen ötvenhárom mintát bírált el a szakértőkből álló zsűri. Ezekből hét lett arany-, tizenhét ezüst-, huszonegy bronz minősítésű, nyolc pedig oklevelet kapott. A díjakat Pásztor Sándor a zsűri elnöke, Tóth János polgármester, valamint dr. Babák Ferenc alpolgármester adta át.
A pálinkaverseny legjobbjai
Külön értékelték a legjobb párlatokat, melyeknek készítői serleget is átvehettek.
- A legjobb gyümölcspálinkának a tiszakécskei Barta Zoltán meggypálinkáját értékelte a zsűri.
- A legjobb szőlőpálinkát (Muscat Ottonel) az abonyi Gönczöl József készítette.
- A legjobb vegyes pálinkát cigánymeggyből és málnából, a rákóczifalvi Fazekas Dávid.
- A legjobb ágyas pálinka a tiszakécskei Barcsa Mihályé lett, aki elnyerte a legkülönlegesebb pálinka címet is fenyőrügy-törköly párlatával.
- A társadalmi zsűri díját az újszilvási Antal Balázs érdemelte ki őszibarack-pálinkájával, de a legszebb palackban is vitte a szilvapálinkáját.
- A legjobb tiszakécskei pálinkának Sánta László meggy pálinkája bizonyult.
- A Téglás András emlékserleget a tiszakécskei Szegedi Imre vihette haza meggypálinkájáért.
- A verseny legjobb pálinkája ebben az évben az abonyi Bevíz Zoltán által készített málnapálinka lett.
Az eredményhirdetés után az érdeklődők természetesen megkóstolhatták a versenyre benevezett párlatokat, amit el is fogyasztottak.
A pálinkaünnep kiegészítő programjai között szerepelt a Tintaló Cirkusz, de kézműves termékeket is lehetett vásárolni. A színpadon először a dél amerikai zenét játszó Los Orangutanes lépett fel, őket követte MILAGRO (Santana Tribute Band) zenekar, majd pedig az est fénypontjaként Szabó Balázs bandája szórakoztatta a közönséget.
