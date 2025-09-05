Bronzba fulladt a mezőny, hiányzik a karakteres ízvilág a párlatokból – fotók

Az elmúlt évinél (67) valamivel kevesebb, de így is viszonylag nagy számú párlatot (53) küldtek be a termelők a pálinkaversenyre. Az ítészek külön értékelték a legjobb gyümölcs-, szőlő-, vegyes- és ágyas pálinkákat, a legkülönlegesebb párlatot, de a legszebb palackot is.

Kilencedik alkalommal rendezték meg Tiszakécskén a hagyományos pálinkaversenyt

Fotó: Szentimay Tamás

Fagykárok sújtották a gyümölcsösöket

– Nagy örömmel töltött el, hogy a minták aránya nem csökkent annyira, mint máshol – mondta Pásztor Sándor a zsűri elnöke. – Azt el kell mondani, hogy a 2025. évi fagykár és a gyümölcs árak miatt, általános tendencia, hogy a versenyeken a minták száma jelentősen csökken. Ez betudható annak, hogy a fagykárok miatt a barackültetvényeket például kilencven százalékig elfagytak, de jelentős volt a szilváknál is fagykár. Ennek arányában a gyümölcsök ára viszont emelkedett. Így a magas alapár, valamint a magas energia, áram és gáz költség miatta, a főzési díjak is emelkedtek. Az országban folytatott versenyek során azt figyeltük meg, hogy 15-20 százalékkal is csökkent a versenyeken a minták száma.

Az elmúlt éveben 67 minta volt itt Tiszakécskén, most pedig 53, így ez nem olyan jelentős csökkenés, mint amit előre lehetett volna prognosztizálni.

Kevesebb aranyat osztottak ki a pálinkaversenyen

A szakember szerint ezúttal kevesebb volt az arany- és több a bronzminősítés. Ez véleménye szerint, be tudható a fagykárokon kívül annak is, hogy az idén intenzív volt a napsugárzás, ami a gyümölcsöknek egyáltalán nem használt. Ugyanis a gyümölcsök nem úgy érnek most be, mint 15-20 évvel ezelőtt. Viszonylag sok UV-terhelést kapnak, ami miatt elégnek a savak, nem olyan minőségűek a termékek, mint amilyennek lenni kellene. Éppen ezért el kell gondolkodni azon, hogy a gyümölcsösöknek a vízpótlásán kívül az árnyékolásáról is gondoskodni kell, mert ezt a napfényt nem fogják majd bírni.

Az utóbbi időben megnövekedett a szőlőből készült párlatoknak a száma.

– Az alapgyümölcsökhöz: barack, szilva, cseresznye, meggy, körte, birs, már hozzászoktunk. Megfigyelhető volt az, hogy ezek a gyümölcsök, az elmúlt kilenc évben jelentős fagykárokat szenvedtek. Ezáltal a mennyiségük csökkent, az áruk viszont emelkedett. Egy mázsa gyümölcscefréből nem lehet akkor mennyiséget kihozni, mint a szőlőből. Azt figyelembe kell venni, hogy Magyarországon, a talaj és hőmérsékleti viszonyoknak köszönhetően, a szőlőtermés a legstabilabb. Viszonylag állandó mennyiséget és minőséget ad, az ára is mérsékeltebb, a kihozatala pedig jobb – mondta Pásztor Sándor.