szeptember 5., péntek

LőrincViktor névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bírálat

2 órája

Bronzba fulladt a mezőny, hiányzik a karakteres ízvilág a párlatokból – fotók

Címkék#fagykár#pálinkaverseny#pálinka#verseny

Ebben az évben is meghirdette a Tiszakécskei Arany János Művelődési Központ a hagyományos pálinkaversenyét, amire ötvenhárom párlat érkezett. A kilencedik pálinkaversenyen a szakmai zsűri csütörtök délután és kora este értékelte a beküldött mintákat.

Szentirmay Tamás

Az elmúlt évinél (67) valamivel kevesebb, de így is viszonylag nagy számú párlatot (53) küldtek be a termelők a pálinkaversenyre. Az ítészek külön értékelték a legjobb gyümölcs-, szőlő-, vegyes-  és ágyas pálinkákat, a legkülönlegesebb párlatot, de a legszebb palackot is.

a pálinkaversenyen kóstolják a bírák a mintákat
Kilencedik alkalommal rendezték meg Tiszakécskén a hagyományos pálinkaversenyt
Fotó: Szentimay Tamás

Fagykárok sújtották a gyümölcsösöket

– Nagy örömmel töltött el, hogy a minták aránya nem csökkent annyira, mint máshol – mondta Pásztor Sándor a zsűri elnöke. – Azt el kell mondani, hogy a 2025. évi fagykár és a gyümölcs árak miatt, általános tendencia, hogy a versenyeken a minták száma jelentősen csökken. Ez betudható annak, hogy a fagykárok miatt a barackültetvényeket például kilencven százalékig elfagytak, de jelentős volt a szilváknál is fagykár. Ennek arányában a gyümölcsök ára viszont emelkedett. Így a magas alapár, valamint a magas energia, áram és gáz költség miatta, a főzési díjak is emelkedtek. Az országban folytatott versenyek során azt figyeltük meg, hogy 15-20 százalékkal is csökkent a versenyeken a minták száma. 

Az elmúlt éveben 67 minta volt itt Tiszakécskén, most pedig 53, így ez nem olyan jelentős csökkenés, mint amit előre lehetett volna prognosztizálni.

Kevesebb aranyat osztottak ki a pálinkaversenyen

A szakember szerint ezúttal kevesebb volt az arany- és több a bronzminősítés. Ez véleménye szerint, be tudható a fagykárokon kívül annak is, hogy az idén intenzív volt a napsugárzás, ami a gyümölcsöknek egyáltalán nem használt. Ugyanis a gyümölcsök nem úgy érnek most be, mint 15-20 évvel ezelőtt. Viszonylag sok UV-terhelést kapnak, ami miatt elégnek a savak, nem olyan minőségűek a termékek, mint amilyennek lenni kellene. Éppen ezért el kell gondolkodni azon, hogy a gyümölcsösöknek a vízpótlásán kívül az árnyékolásáról is gondoskodni kell, mert ezt a napfényt nem fogják majd bírni.

Az utóbbi időben megnövekedett a szőlőből készült párlatoknak a száma. 

– Az alapgyümölcsökhöz: barack, szilva, cseresznye, meggy, körte, birs, már hozzászoktunk. Megfigyelhető volt az, hogy ezek a gyümölcsök, az elmúlt kilenc évben jelentős fagykárokat szenvedtek. Ezáltal a mennyiségük csökkent, az áruk viszont emelkedett. Egy mázsa gyümölcscefréből nem lehet akkor mennyiséget kihozni, mint a szőlőből. Azt figyelembe kell venni, hogy Magyarországon, a talaj és hőmérsékleti viszonyoknak köszönhetően, a szőlőtermés a legstabilabb. Viszonylag állandó mennyiséget és minőséget ad, az ára is mérsékeltebb, a kihozatala pedig jobb – mondta Pásztor Sándor.

Másfajta szőlőket termesztenek

Az Irsai Olivérből készült párlatok Tiszakécskén is túlsúlyban voltak. Más helyeken viszont az tapasztalható, hogy lassan ugyan, de a népszerűsége esik vissza. Olyan szőlőfajták felé fordulnak az emberek, amelyek kicsit visszafogottabbak. Ilyen a Muscat Ottonel, a sárga muskotály, furmint, amelyek szintén illatos fajták, de nem annyira tolakodóak és harsányak. A nem illatos kék szőlők, mint a merlot, kékfrankos, a cabernet fajták is tért hódítanak, vagy a fehér fajták közül az olaszrizling és a szürkebarát, hangsúlyozta az elnök.

Különleges pálinkák

A tiszakécskei pálinkaversenyen mindig vannak olyan minták, amelyek különlegességnek számítanak. Ezúttal is több olyan tétellel találkoztak az ítészek, amelyeket nem minden nap kóstol az egyszerű ember.

– Jelentősen megnőtt az ilyen minták száma a mostani versenyen. Három diópálinkát kóstoltunk, de volt törköly fenyőrüggyel, füge, bodza, de mangó és chilivel készült meggy is. Úgy néz ki, hogy az embereknek megjött a kreativitáshoz a kedvük, próbálkoznak, kísérleteznek. Ez pedig azt jelenti, hogy kiléptek az egysíkú párlat előállításból és próbálkoznak, különleges italokkal.

Egysíkú párlatok

Arra kérdésre is válaszolt a szakember, hogy milyen különbséget lát a mostani és az elmúlt évben beküldött minták között.

– A mostani versenyt figyelembe véve nem igazán láttam elmozdulást a tavalyi évhez képest. A legtöbb minta bronzminősítést kapott. Ebbe a kategóriába tesszük azokat a párlatokat, amelyeknek nincs hibája, de erénye sincs. Egy hibátlan, de egy átlagos pálinka. Több esetben is találkoztunk erjesztési hibával, hol ott lehetett volna jobb is. Azt is tapasztaltuk, hogy az elő- és utópárlat elválasztására nem figyeltek oda olyan mértékben, ahogyan az elvárható lett volna. Így azt kell, hogy mondjam, hogy az előző évekhez képest nem fejlődött ez a verseny. 

A minősítések stagnálnak, sőt egy kicsit visszaestek. 

Voltak aranyminősítések, de olyan, amire azt lehetett volna mondani, hogy egyértelműen és egyszerre kiváltotta volna a bírálóknak az elégedettségét, olyan nem volt. Kicsit besüllyedtünk az egysíkú párlatok világába – tette hozzá Pásztor Sándor.

A IX. pálinkaverseny Tiszakécskén

Fotók: Szentirmay Tamás

Díjak

A versenyen hét arany-, tizenhét ezüst-, huszonegy bronzminősítés született, nyolc minta pedig oklevelet kapott. A díjakat szombaton 18 órakor adják át a művelődési központ előtt felállított színpadon, ahol egész délután különböző programok várják az érdeklődőket és három zenekar: Los Orangutanes (latin amerikai zene), MILAGRO (Santana Tribute Band), valamint Szabó Balázs bandája ad koncertet.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu