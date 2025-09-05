2 órája
Bronzba fulladt a mezőny, hiányzik a karakteres ízvilág a párlatokból – fotók
Ebben az évben is meghirdette a Tiszakécskei Arany János Művelődési Központ a hagyományos pálinkaversenyét, amire ötvenhárom párlat érkezett. A kilencedik pálinkaversenyen a szakmai zsűri csütörtök délután és kora este értékelte a beküldött mintákat.
Az elmúlt évinél (67) valamivel kevesebb, de így is viszonylag nagy számú párlatot (53) küldtek be a termelők a pálinkaversenyre. Az ítészek külön értékelték a legjobb gyümölcs-, szőlő-, vegyes- és ágyas pálinkákat, a legkülönlegesebb párlatot, de a legszebb palackot is.
Fagykárok sújtották a gyümölcsösöket
– Nagy örömmel töltött el, hogy a minták aránya nem csökkent annyira, mint máshol – mondta Pásztor Sándor a zsűri elnöke. – Azt el kell mondani, hogy a 2025. évi fagykár és a gyümölcs árak miatt, általános tendencia, hogy a versenyeken a minták száma jelentősen csökken. Ez betudható annak, hogy a fagykárok miatt a barackültetvényeket például kilencven százalékig elfagytak, de jelentős volt a szilváknál is fagykár. Ennek arányában a gyümölcsök ára viszont emelkedett. Így a magas alapár, valamint a magas energia, áram és gáz költség miatta, a főzési díjak is emelkedtek. Az országban folytatott versenyek során azt figyeltük meg, hogy 15-20 százalékkal is csökkent a versenyeken a minták száma.
Az elmúlt éveben 67 minta volt itt Tiszakécskén, most pedig 53, így ez nem olyan jelentős csökkenés, mint amit előre lehetett volna prognosztizálni.
Kevesebb aranyat osztottak ki a pálinkaversenyen
A szakember szerint ezúttal kevesebb volt az arany- és több a bronzminősítés. Ez véleménye szerint, be tudható a fagykárokon kívül annak is, hogy az idén intenzív volt a napsugárzás, ami a gyümölcsöknek egyáltalán nem használt. Ugyanis a gyümölcsök nem úgy érnek most be, mint 15-20 évvel ezelőtt. Viszonylag sok UV-terhelést kapnak, ami miatt elégnek a savak, nem olyan minőségűek a termékek, mint amilyennek lenni kellene. Éppen ezért el kell gondolkodni azon, hogy a gyümölcsösöknek a vízpótlásán kívül az árnyékolásáról is gondoskodni kell, mert ezt a napfényt nem fogják majd bírni.
Az utóbbi időben megnövekedett a szőlőből készült párlatoknak a száma.
– Az alapgyümölcsökhöz: barack, szilva, cseresznye, meggy, körte, birs, már hozzászoktunk. Megfigyelhető volt az, hogy ezek a gyümölcsök, az elmúlt kilenc évben jelentős fagykárokat szenvedtek. Ezáltal a mennyiségük csökkent, az áruk viszont emelkedett. Egy mázsa gyümölcscefréből nem lehet akkor mennyiséget kihozni, mint a szőlőből. Azt figyelembe kell venni, hogy Magyarországon, a talaj és hőmérsékleti viszonyoknak köszönhetően, a szőlőtermés a legstabilabb. Viszonylag állandó mennyiséget és minőséget ad, az ára is mérsékeltebb, a kihozatala pedig jobb – mondta Pásztor Sándor.
Másfajta szőlőket termesztenek
Az Irsai Olivérből készült párlatok Tiszakécskén is túlsúlyban voltak. Más helyeken viszont az tapasztalható, hogy lassan ugyan, de a népszerűsége esik vissza. Olyan szőlőfajták felé fordulnak az emberek, amelyek kicsit visszafogottabbak. Ilyen a Muscat Ottonel, a sárga muskotály, furmint, amelyek szintén illatos fajták, de nem annyira tolakodóak és harsányak. A nem illatos kék szőlők, mint a merlot, kékfrankos, a cabernet fajták is tért hódítanak, vagy a fehér fajták közül az olaszrizling és a szürkebarát, hangsúlyozta az elnök.
Különleges pálinkák
A tiszakécskei pálinkaversenyen mindig vannak olyan minták, amelyek különlegességnek számítanak. Ezúttal is több olyan tétellel találkoztak az ítészek, amelyeket nem minden nap kóstol az egyszerű ember.
– Jelentősen megnőtt az ilyen minták száma a mostani versenyen. Három diópálinkát kóstoltunk, de volt törköly fenyőrüggyel, füge, bodza, de mangó és chilivel készült meggy is. Úgy néz ki, hogy az embereknek megjött a kreativitáshoz a kedvük, próbálkoznak, kísérleteznek. Ez pedig azt jelenti, hogy kiléptek az egysíkú párlat előállításból és próbálkoznak, különleges italokkal.
Egysíkú párlatok
Arra kérdésre is válaszolt a szakember, hogy milyen különbséget lát a mostani és az elmúlt évben beküldött minták között.
– A mostani versenyt figyelembe véve nem igazán láttam elmozdulást a tavalyi évhez képest. A legtöbb minta bronzminősítést kapott. Ebbe a kategóriába tesszük azokat a párlatokat, amelyeknek nincs hibája, de erénye sincs. Egy hibátlan, de egy átlagos pálinka. Több esetben is találkoztunk erjesztési hibával, hol ott lehetett volna jobb is. Azt is tapasztaltuk, hogy az elő- és utópárlat elválasztására nem figyeltek oda olyan mértékben, ahogyan az elvárható lett volna. Így azt kell, hogy mondjam, hogy az előző évekhez képest nem fejlődött ez a verseny.
A minősítések stagnálnak, sőt egy kicsit visszaestek.
Voltak aranyminősítések, de olyan, amire azt lehetett volna mondani, hogy egyértelműen és egyszerre kiváltotta volna a bírálóknak az elégedettségét, olyan nem volt. Kicsit besüllyedtünk az egysíkú párlatok világába – tette hozzá Pásztor Sándor.
A IX. pálinkaverseny TiszakécskénFotók: Szentirmay Tamás
Díjak
A versenyen hét arany-, tizenhét ezüst-, huszonegy bronzminősítés született, nyolc minta pedig oklevelet kapott. A díjakat szombaton 18 órakor adják át a művelődési központ előtt felállított színpadon, ahol egész délután különböző programok várják az érdeklődőket és három zenekar: Los Orangutanes (latin amerikai zene), MILAGRO (Santana Tribute Band), valamint Szabó Balázs bandája ad koncertet.
