3 órája
Hetven éve az óvodai nevelés szolgálatában, családi nappal és gyerekkoncerttel ünnepeltek Jánoshalmán – fotók
Fennállásának hetvenedik évfordulóját gyermekkoncerttel és családi nappal ünnepelte a Jánoshalmi Gyermeklánc Óvoda. Az óvodai nevelés kezdete évszázadokra vezethető vissza a településen, ahol jelenleg több óvoda is működik megfelelői intézményi hátteret és környezetet biztosítva a gyermekek fejlődésének.
A Jánoshalmi Gyermeklánc Óvoda fennállásának 70. évfordulóját ünnepelték a városban, ahol a résztvevők nemcsak a múltra, hanem a folyamatos megújulásra és a jövőre is büszkén tekintettek. Az óvoda az elmúlt hét évtizedben a város egyik legfontosabb intézményévé vált, ahol generációk nőttek fel biztonságos, szeretetteljes környezetben.
„Mindig a gyermek volt a középpontban”
Az ünnepségen Lengyel Endre polgármester hangsúlyozta: az óvoda a szocializáció első színtere, ahol a gyermekek olyan élményeket és tudást kapnak, amelyek felkészítik őket a gyorsan változó világra.
– Az elmúlt hetven évben a legfontosabb mindig a gyermek volt. A magas színvonalú, folyamatosan megújuló korszerű neveléshez járult hozzá az infrastrukturális adottságok fejlesztése – emelte ki a polgármester, aki egykori óvodásként, szülőként és városvezetőként is köszönetet mondott az óvoda dolgozóinak.
Gazdag múlt és fejlődő intézmény
Somogyi Beáta intézményvezető felidézte: Jánoshalmán már 1883-ban működött óvoda, az első a Miasszonyunkról Nevezett Iskolanővérek vezetésével. A mai Gyermeklánc Óvoda 1955-ben kezdte meg működését, és azóta számos változáson ment keresztül.
2013-ban vette fel a „Gyermeklánc” nevet, 2016-ban pedig a Gyermekjóléti Központ és a Családsegítő Szolgálat is az intézményhez került. Jelenleg 8 óvodai és 3 bölcsődei csoportban közel 210 gyermek nevelése zajlik.
Az óvoda kiemelt figyelmet fordít a környezettudatosságra és az érzelmi nevelésre: évek óta büszkén viseli az „Örökös Zöld Óvoda” és a „Boldog Óvoda” címet. Testvéróvodai kapcsolatot ápol a vajdasági Csantavér Bóbita Óvodájával, amelyet 2022-ben alakítottak ki.
Gyerekek is felléptek a jánoshalmi óvoda évfordulójánFotók: Pozsgai Ákos
Ünnepi programok és családi nap az óvoda születésnapján
A jubileum alkalmából az intézmény volt és jelenlegi óvodásai zenével, versekkel és tánccal köszöntötték az óvodát. Az ünnepséghez kapcsolódva családi napot is szerveztek, ahol a gyerekek, szüleik és az óvoda munkatársai közösen töltöttek el egy vidám napot.
A programsorozat csúcspontja Gryllus Vilmos gyermekkoncertje volt az Imre Zoltán Művelődési Házban, amelyen a családok együtt ünnepelték a 70 éves óvoda fennállását.
Gryllus Vilmos gyermekkoncertje JánoshalmánFotók: Pozsgai Ákos
Jánoshalma büszkesége
A Jánoshalmi Gyermeklánc Óvoda a város életének meghatározó intézménye, amely egyszerre ápolja a hagyományokat és nyitott a folyamatos megújulásra. A szakmai elhivatottság, a közösségi összefogás és a szülők támogatása révén ma is biztosítja, hogy minden gyermek szeretetteljes és inspiráló környezetben kezdhesse meg életútját.
Több mint gasztronómia: a Libafesztivál a közösség és a hagyomány ünnepe Kiskunfélegyházán – fotók
Ballószögi Szüreti Napok: zenés fellépések, közösségi díjak és új rendezvényház a láthatáron – fotók, videó