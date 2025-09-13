Hetven éve az óvodai nevelés szolgálatában, családi nappal és gyerekkoncerttel ünnepeltek Jánoshalmán – fotók

A Jánoshalmi Gyermeklánc Óvoda fennállásának 70. évfordulóját ünnepelték a városban, ahol a résztvevők nemcsak a múltra, hanem a folyamatos megújulásra és a jövőre is büszkén tekintettek. Az óvoda az elmúlt hét évtizedben a város egyik legfontosabb intézményévé vált, ahol generációk nőttek fel biztonságos, szeretetteljes környezetben.

Fotó: Pozsgai Ákos

„Mindig a gyermek volt a középpontban”

Az ünnepségen Lengyel Endre polgármester hangsúlyozta: az óvoda a szocializáció első színtere, ahol a gyermekek olyan élményeket és tudást kapnak, amelyek felkészítik őket a gyorsan változó világra.

– Az elmúlt hetven évben a legfontosabb mindig a gyermek volt. A magas színvonalú, folyamatosan megújuló korszerű neveléshez járult hozzá az infrastrukturális adottságok fejlesztése – emelte ki a polgármester, aki egykori óvodásként, szülőként és városvezetőként is köszönetet mondott az óvoda dolgozóinak.

Gazdag múlt és fejlődő intézmény

Somogyi Beáta intézményvezető felidézte: Jánoshalmán már 1883-ban működött óvoda, az első a Miasszonyunkról Nevezett Iskolanővérek vezetésével. A mai Gyermeklánc Óvoda 1955-ben kezdte meg működését, és azóta számos változáson ment keresztül.

2013-ban vette fel a „Gyermeklánc” nevet, 2016-ban pedig a Gyermekjóléti Központ és a Családsegítő Szolgálat is az intézményhez került. Jelenleg 8 óvodai és 3 bölcsődei csoportban közel 210 gyermek nevelése zajlik.

Az óvoda kiemelt figyelmet fordít a környezettudatosságra és az érzelmi nevelésre: évek óta büszkén viseli az „Örökös Zöld Óvoda” és a „Boldog Óvoda” címet. Testvéróvodai kapcsolatot ápol a vajdasági Csantavér Bóbita Óvodájával, amelyet 2022-ben alakítottak ki.