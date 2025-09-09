8 perce
Egy apróságon is elúszhat az igénylés, így pályázhat sikeresen otthonfelújításra
Továbbra is igényelhetők a népszerű lakásfelújítási támogatások, ám a jogosultság, a dokumentáció és a határidők betartása kulcsfontosságú. Cikkünkben szakemberhez fordultunk, hogy segítsen eligazodni az otthonfelújítási pályázati folyamatokban.
A célcsoportot tekintve, a kibővült pályázati konstrukciók a gyermekes és gyermeket váró családok mellett már a nyugdíjasok részére is nyitva állnak. Továbbra is igényelhetők azon lakossági otthonfelújítási pályázatok, amelyek jelentős támogatást kínálnak otthonaink korszerűsítésére.
Lakossági otthonfelújítási pályázatok
A vidéki térségekben elérhető konstrukciók – a Vidéki Otthonfelújítási Program és a KEHOP Plusz-4.1.7-24 Otthonfelújítási Program – együtt széles körű megoldásokat biztosítanak a felújítás és az energiahatékonyság területén.
A pályázatok előkészítésénél azonban sok múlik a dokumentumok pontos összeállításán és a határidők betartásán – osztotta meg velünk tapasztalatait Medicsné Kalamán Zsuzsanna, az M-K Könyvelés és pályázatírás irodavezetője, okleveles közgazdász szakember, aki számos pályázati dokumentáció összeállításán, beadásán van már túl. Továbbá több lakossági fórum keretében is nyújtott már tájékoztatót, hogy az érdeklődők eligazodjanak a pályázati folyamatok útvesztőiben.
Fontos, hogy már a szükséges dokumentáció összeállításakor és benyújtásakor is felmerülhetnek kiadások, ezekkel tervezni kell.
Ki, mikor és mire veheti igénybe a támogatást?
Vidéki Otthonfelújítási Program
A konstrukció célja, hogy a kisebb településeken élők is korszerűsíthessék otthonaikat. A maximum 6 millió forintos felújítási munkákat támogató programban 3 millió forint vissza nem térítendő támogatás igényelhető.
Ehhez kapcsolódóan akár 6 millió forint kedvezményes hitel is elérhető. A támogatás a költségek legfeljebb 50 százalékát fedezi.
Pályázók köre: 5000 fő alatti településeken élő gyermeket nevelő/gyermeket váró családok és nyugdíjasok.
Benyújtási határidő: 2026. június 30.
A benyújtás a Magyar Államkincstárhoz történik, a szükséges dokumentumok listáján többek között
- lakcímkártya,
- személy igazolvány,
- vállalkozói szerződés,
- számlák
- és bankszámla nyitási szerződés is szerepel.
KEHOP Plusz-4.1.7-24 Otthonfelújítási Program
Ez a pályázat az energiahatékonysági beruházásokat ösztönzi, elsősorban a háztartások rezsiköltségeinek csökkentése érdekében. Maximum 7 millió forintos beruházás támogatott, melynek összetétele 1 millió forint önerő, 3 millió forint vissza nem térítendő támogatás és 3 millió forint kamatmentes hitel
Pályázók köre: nagykorú, cselekvőképes magyar állampolgár
Benyújtási határidő: 2027. március 30.
Igénylési területek: Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-Alföld és Észak-Magyarország.
Igénylés helye: MFB Pont Plusz fiókok (OTP, MBH, Gránit Bank).
Támogatott munkálatok: nyílászárók cseréje, hőszigetelés, fűtéskorszerűsítés.
Elvárt iratok a teljesség igénye nélkül:
- személyes okmányok,
- hiteles szemle tulajdoni lap,
- energetikai tanúsítvány,
- kivitelezői szerződés és számlák.
Mire figyeljünk az igénylésnél?
A legfontosabb szempont, hogy a jelentkezők alaposan áttanulmányozzák a pályázati kiírást, hiszen minden apró részlet befolyásolhatja a sikeres elbírálást. Figyelni kell arra, hogy az ingatlan a pályázati kiírásoknak megfelelő rendezett tulajdoni viszonyokkal és megfelelő ingatlan besorolással rendelkezzen.
Elengedhetetlen az is, hogy a benyújtott számlák tartalmilag megfeleljenek a pályázatban előírt követelményeknek, és pontosan igazolják az elvégzett munkát vagy a beszerzett anyagokat.
Külön figyelmet érdemel a határidők betartása: a támogatás kizárólag a kijelölt időszakokban benyújtott pályázatokra vonatkozik. Érdemes előre gondoskodni arról, hogy a kivitelezők nyilatkozatai, valamint a szükséges engedélyek is rendelkezésre álljanak, hiszen ezek hiányában a pályázat hiánypótlásra szorulhat, vagy akár el is utasíthatják.
Sok családnak jelenthet segítséget, ha pályázati tanácsadóhoz fordul, aki segít a beadandó dokumentáció megfelelő összeállításában, és aki felhívja a figyelmet az esetlegesen előforduló hibákra – javasolja a szakember.
