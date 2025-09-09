szeptember 9., kedd

8 perce

Egy apróságon is elúszhat az igénylés, így pályázhat sikeresen otthonfelújításra

Címkék#beruházás#dokumentumok#felújítás

Továbbra is igényelhetők a népszerű lakásfelújítási támogatások, ám a jogosultság, a dokumentáció és a határidők betartása kulcsfontosságú. Cikkünkben szakemberhez fordultunk, hogy segítsen eligazodni az otthonfelújítási pályázati folyamatokban.

Farkas Bea

A célcsoportot tekintve, a kibővült pályázati konstrukciók a gyermekes és gyermeket váró családok mellett már a nyugdíjasok részére is nyitva állnak. Továbbra is igényelhetők azon lakossági otthonfelújítási pályázatok, amelyek jelentős támogatást kínálnak otthonaink korszerűsítésére. 

otthonfelújítás során kicseréli egy férfi a padlót
Így pályázz sikeresen otthonfelújításra
Fotó: MW / Illusztráció

Lakossági otthonfelújítási pályázatok

A vidéki térségekben elérhető konstrukciók – a Vidéki Otthonfelújítási Program és a KEHOP Plusz-4.1.7-24 Otthonfelújítási Program – együtt széles körű megoldásokat biztosítanak a felújítás és az energiahatékonyság területén.

A pályázatok előkészítésénél azonban sok múlik a dokumentumok pontos összeállításán és a határidők betartásán – osztotta meg velünk tapasztalatait Medicsné Kalamán Zsuzsanna, az M-K Könyvelés és pályázatírás irodavezetője, okleveles közgazdász szakember, aki számos pályázati dokumentáció összeállításán, beadásán van már túl. Továbbá több lakossági fórum keretében is nyújtott már tájékoztatót, hogy az érdeklődők eligazodjanak a pályázati folyamatok útvesztőiben. 

Fontos, hogy már a szükséges dokumentáció összeállításakor és benyújtásakor is felmerülhetnek kiadások, ezekkel tervezni kell.

Ki, mikor és mire veheti igénybe a támogatást?

Vidéki Otthonfelújítási Program

A konstrukció célja, hogy a kisebb településeken élők is korszerűsíthessék otthonaikat. A maximum 6 millió forintos felújítási munkákat támogató programban 3 millió forint vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

Ehhez kapcsolódóan akár 6 millió forint kedvezményes hitel is elérhető. A támogatás a költségek legfeljebb 50 százalékát fedezi.

Pályázók köre: 5000 fő alatti településeken élő gyermeket nevelő/gyermeket váró családok és nyugdíjasok.

Benyújtási határidő: 2026. június 30.

A benyújtás a Magyar Államkincstárhoz történik, a szükséges dokumentumok listáján többek között 

  • lakcímkártya, 
  • személy igazolvány, 
  • vállalkozói szerződés, 
  • számlák 
  • és bankszámla nyitási szerződés is szerepel.

KEHOP Plusz-4.1.7-24 Otthonfelújítási Program 

Ez a pályázat az energiahatékonysági beruházásokat ösztönzi, elsősorban a háztartások rezsiköltségeinek csökkentése érdekében. Maximum 7 millió forintos beruházás támogatott, melynek összetétele 1 millió forint önerő, 3 millió forint vissza nem térítendő támogatás és 3 millió forint kamatmentes hitel

Pályázók köre: nagykorú, cselekvőképes magyar állampolgár

Benyújtási határidő: 2027. március 30.

Igénylési területek: Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-Alföld és Észak-Magyarország.

Igénylés helye: MFB Pont Plusz fiókok (OTP, MBH, Gránit Bank).

Támogatott munkálatok: nyílászárók cseréje, hőszigetelés, fűtéskorszerűsítés.

Elvárt iratok a teljesség igénye nélkül: 

  • személyes okmányok, 
  • hiteles szemle tulajdoni lap, 
  • energetikai tanúsítvány, 
  • kivitelezői szerződés és számlák.

Mire figyeljünk az igénylésnél?

A legfontosabb szempont, hogy a jelentkezők alaposan áttanulmányozzák a pályázati kiírást, hiszen minden apró részlet befolyásolhatja a sikeres elbírálást. Figyelni kell arra, hogy az ingatlan a pályázati kiírásoknak megfelelő rendezett tulajdoni viszonyokkal és megfelelő ingatlan besorolással rendelkezzen.

Elengedhetetlen az is, hogy a benyújtott számlák tartalmilag megfeleljenek a pályázatban előírt követelményeknek, és pontosan igazolják az elvégzett munkát vagy a beszerzett anyagokat. 

Külön figyelmet érdemel a határidők betartása: a támogatás kizárólag a kijelölt időszakokban benyújtott pályázatokra vonatkozik. Érdemes előre gondoskodni arról, hogy a kivitelezők nyilatkozatai, valamint a szükséges engedélyek is rendelkezésre álljanak, hiszen ezek hiányában a pályázat hiánypótlásra szorulhat, vagy akár el is utasíthatják. 

Sok családnak jelenthet segítséget, ha pályázati tanácsadóhoz fordul, aki segít a beadandó dokumentáció megfelelő összeállításában, és aki felhívja a figyelmet az esetlegesen előforduló hibákra – javasolja a szakember.



 


 

