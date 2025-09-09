Egy apróságon is elúszhat az igénylés, így pályázhat sikeresen otthonfelújításra

A célcsoportot tekintve, a kibővült pályázati konstrukciók a gyermekes és gyermeket váró családok mellett már a nyugdíjasok részére is nyitva állnak. Továbbra is igényelhetők azon lakossági otthonfelújítási pályázatok, amelyek jelentős támogatást kínálnak otthonaink korszerűsítésére.

Így pályázz sikeresen otthonfelújításra

Fotó: MW / Illusztráció

Lakossági otthonfelújítási pályázatok

A vidéki térségekben elérhető konstrukciók – a Vidéki Otthonfelújítási Program és a KEHOP Plusz-4.1.7-24 Otthonfelújítási Program – együtt széles körű megoldásokat biztosítanak a felújítás és az energiahatékonyság területén.

A pályázatok előkészítésénél azonban sok múlik a dokumentumok pontos összeállításán és a határidők betartásán – osztotta meg velünk tapasztalatait Medicsné Kalamán Zsuzsanna, az M-K Könyvelés és pályázatírás irodavezetője, okleveles közgazdász szakember, aki számos pályázati dokumentáció összeállításán, beadásán van már túl. Továbbá több lakossági fórum keretében is nyújtott már tájékoztatót, hogy az érdeklődők eligazodjanak a pályázati folyamatok útvesztőiben.

Fontos, hogy már a szükséges dokumentáció összeállításakor és benyújtásakor is felmerülhetnek kiadások, ezekkel tervezni kell.

Ki, mikor és mire veheti igénybe a támogatást?

Vidéki Otthonfelújítási Program

A konstrukció célja, hogy a kisebb településeken élők is korszerűsíthessék otthonaikat. A maximum 6 millió forintos felújítási munkákat támogató programban 3 millió forint vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

Ehhez kapcsolódóan akár 6 millió forint kedvezményes hitel is elérhető. A támogatás a költségek legfeljebb 50 százalékát fedezi.

Pályázók köre: 5000 fő alatti településeken élő gyermeket nevelő/gyermeket váró családok és nyugdíjasok.

Benyújtási határidő: 2026. június 30.

A benyújtás a Magyar Államkincstárhoz történik, a szükséges dokumentumok listáján többek között

lakcímkártya,

személy igazolvány,

vállalkozói szerződés,

számlák

és bankszámla nyitási szerződés is szerepel.

KEHOP Plusz-4.1.7-24 Otthonfelújítási Program

Ez a pályázat az energiahatékonysági beruházásokat ösztönzi, elsősorban a háztartások rezsiköltségeinek csökkentése érdekében. Maximum 7 millió forintos beruházás támogatott, melynek összetétele 1 millió forint önerő, 3 millió forint vissza nem térítendő támogatás és 3 millió forint kamatmentes hitel