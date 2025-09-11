26 perce
A bankok szigorúan megszabják a korhatárt az Otthon Start igénylésénél, ezekre figyeljen mindenképp
Habár a fix 3 százalékos lakáshitelnek nincs korhatárja, a bankok külön szabnak meg maximális életkort. Hogyan néz ki 50 év felett az Otthon Start Program igénybevétele? Mutatjuk.
Az Otthon Start Program szeptember elsejétől indult, és óriási népszerűségnek örvend. A kedvezményes lakáshitel az első lakásvásárlóknak egy nagyon kedvező lehetőség. 50 éves kor felett azonban már bonyolódnak a hitelfelvétel feltételei.
Az Otthon Start programról röviden
A fix 3 százalékos lakáshitel a jelenleg legkedvezőbb kölcsön a fiatal lakásvásárlók számára. A kamat nem változik, így a hiteligénylők biztonságban érezhetik magukat, valamint maga a kamat is nagyon alacsony a többi lehetőséghez képest.
A hitel keretei között maximum 150 millió forintot lehet felvenni házra vagy tanyára, míg lakásra 100 millió forint a keret, a leghosszabb futamidő pedig 25 év. Emellett az ingatlan négyzetméterenkénti ára 1,5 millió lehet, amivel a közép- vagy alsóbb kategóriás házak, vagy lakások vásárlását támogatják. Az első lakásvásárlóknak azért is kedvező lehetőség az Otthon Start program, mert csak 10 százalék önerőre van szükség igényléséhez.
Berényi István egyéni ingatlan értékesítő tanácsai alapján érdemes időben érékbecslést csinálni, valamint végig gondolni, hogy van-e jelenleg és lesz-e a jövőben is elég jövedelmünk a hitel visszafizetéséhez.
Az Otthon Start Program igénybevételéhez kitétel a 18. életév betöltése, és a legalább 2 éves társadalombiztosítási jogviszony. Emellett az elmúlt 10 évben nem rendelkezhetett a hitelkérő lakótulajdonnal, kivétel: ha az ingatlan 15 millió forint, vagy annál alacsonyabb értékű.
Ahogy más hitelekhez is, úgy ebben az esetben is feltétel a büntetlen előélet és a köztartozás-mentesség, valamint a hitelképesség.
A programnak már internetes oldala is van az elsőlakás-vásárlók igényeit kielégítő lakásfejlesztések beruházóinak. Nem véletlen, hogy ilyen sikeres a kedvezményes lakáshitel, hiszen a korábbi véleményekkel ellentétben a lakások és házak árai nem emelkedtek meg.
Orbán Viktor miniszterelnök korábban hangsúlyozta, a kormány célja, hogy Magyarországon mindenkinek saját otthona legyen.
50 éves kor felett is megoldható a hitelfelvétel
Bár az Otthon Start Programnak igénylés szempontjából nincs korhatára, de a bankok külön szabnak meg a hitel felvételéhez maximális életkort. A BiztosDöntés.hu információi szerint van olyan bank, ahol már 46 év felett nem lehet igénybe venni az hitelt 25 éves futamidővel.
A fix 3 százalékos lakáshitel is egy lakáscélú jelzáloghitel, melyek esetében megengedőbbek szoktak lenni a bankok korhatár tekintetében, azonban kitétel, hogy a hitel futam idejének végén 70-75 évesnek kell lennie az igénylőnek. Ez értelemszerűen azt jelenti, hogy a maximális futamidő igénybevételéhez 45-50 éves lehet maximum a hitelkérő.
Az összesített adatok alapján, 50 év felett egyik bank sem engedi a kedvezményes lakáshitel igénybevételét teljes futamidővel. Ebben az esetben két opció van:
- Rövidebb futamidő
Rövidebb futamidő esetében a havi törlesztőrészlet magasabb lesz, amit mindenképp bele kell kalkulálni a tervbe, de mivel az Otthon Start kamatja nagyon kedvező, így ez az opció is megvalósítható. Ha ezt a lehetőséget választja, akkor érdemes a lehető leghosszabb futamidőt igénybe venni, hogy a lehető legkisebb lehessen a törlesztőrészlet.
- Adóstárs bevonása
Abban az esetben, ha hosszabb futamidőt szeretne, akkor a bankok megadják a lehetőséget arra, hogy olyan adóstársat vonjon be magával, aki megfelel az életkori feltételeknek.
A BiztosDöntés.hu felhívja még arra a figyelmet, hogy ha 45-50 évesen igényel hitelt, akkor azzal is számolni kell, hogy ez idő alatt már nyugdíjba fog menni, így eszerint kell tervezni a futamidőt. Az öregségi nyugdíjat a bankok elfogadják jövedelemként, így emiatt nem kell aggódnia a hiteligénylőnek.
Halálos kór jelent meg Bács-Kiskunban, két beteget is diagnosztizáltak