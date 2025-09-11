A bankok szigorúan megszabják a korhatárt az Otthon Start igénylésénél, ezekre figyeljen mindenképp

Az Otthon Start Program szeptember elsejétől indult, és óriási népszerűségnek örvend. A kedvezményes lakáshitel az első lakásvásárlóknak egy nagyon kedvező lehetőség. 50 éves kor felett azonban már bonyolódnak a hitelfelvétel feltételei.

Otthon Start Program igénybevétele 50 év felett

Az Otthon Start programról röviden

A fix 3 százalékos lakáshitel a jelenleg legkedvezőbb kölcsön a fiatal lakásvásárlók számára. A kamat nem változik, így a hiteligénylők biztonságban érezhetik magukat, valamint maga a kamat is nagyon alacsony a többi lehetőséghez képest.

A hitel keretei között maximum 150 millió forintot lehet felvenni házra vagy tanyára, míg lakásra 100 millió forint a keret, a leghosszabb futamidő pedig 25 év. Emellett az ingatlan négyzetméterenkénti ára 1,5 millió lehet, amivel a közép- vagy alsóbb kategóriás házak, vagy lakások vásárlását támogatják. Az első lakásvásárlóknak azért is kedvező lehetőség az Otthon Start program, mert csak 10 százalék önerőre van szükség igényléséhez.

Berényi István egyéni ingatlan értékesítő tanácsai alapján érdemes időben érékbecslést csinálni, valamint végig gondolni, hogy van-e jelenleg és lesz-e a jövőben is elég jövedelmünk a hitel visszafizetéséhez.

Az Otthon Start Program igénybevételéhez kitétel a 18. életév betöltése, és a legalább 2 éves társadalombiztosítási jogviszony. Emellett az elmúlt 10 évben nem rendelkezhetett a hitelkérő lakótulajdonnal, kivétel: ha az ingatlan 15 millió forint, vagy annál alacsonyabb értékű.

Ahogy más hitelekhez is, úgy ebben az esetben is feltétel a büntetlen előélet és a köztartozás-mentesség, valamint a hitelképesség.

A programnak már internetes oldala is van az elsőlakás-vásárlók igényeit kielégítő lakásfejlesztések beruházóinak. Nem véletlen, hogy ilyen sikeres a kedvezményes lakáshitel, hiszen a korábbi véleményekkel ellentétben a lakások és házak árai nem emelkedtek meg.

Orbán Viktor miniszterelnök korábban hangsúlyozta, a kormány célja, hogy Magyarországon mindenkinek saját otthona legyen.

50 éves kor felett is megoldható a hitelfelvétel

Bár az Otthon Start Programnak igénylés szempontjából nincs korhatára, de a bankok külön szabnak meg a hitel felvételéhez maximális életkort. A BiztosDöntés.hu információi szerint van olyan bank, ahol már 46 év felett nem lehet igénybe venni az hitelt 25 éves futamidővel.