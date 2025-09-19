1 órája
Kecskeméten folyósították az első Otthon Start lakáshitelt, elindult az őszi boom
A hírös város beírta magát az új állami lakáshitel-programba. Folyósították az első Otthon Start-lakáshitelt, amit egy kecskeméti ingatlanra vettek fel. A tranzakciót a K&H Bank bonyolította le.
A Kecskeméten megvásárolt lakóingatlanra 29 millió forintot igényeltek, amelyet 25 éves futamidőre, az Otthon Start Program keretében elérhető állami kamattámogatással, 3 százalékos fix kamatozással törleszt a hitelfelvevő. Ez havi 162 ezer forintos fix törlesztőrészletet jelent – számolt be róla az ATV.
Az Otthon Start Program nagy érdeklődést váltott ki
A kecskeméti lakásvásárlással együtt az Otthon Start Program hivatalosan is működésbe lépett, és ezzel párhuzamosan már több tízmilliárd forint összértékű hiteligénylés feldolgozása zajlik a K&H-nál. Molnár Gergő, a K&H lakossági marketing vezetője elmondta: „A K&H már a program szeptemberi indulása előtt előminősítésekkel és értékbecslésekkel készült a rajtra. A szeptember óta eltelt közel 3 hét alatt a K&H-hoz ezernél is több lakáshitel-igénylést nyújtottak be az Otthon Start Program keretében.”
A vidéki nagyvárosok is népszerűek
Az ATV cikke szerint a bank jelenleg is folyamatosan dolgozik az új igénylések feldolgozásán, hogy mielőbb folyósítani tudja a hiteleket, így az ügyfelek gyorsan hozzájuthatnak a kiválasztott otthonukhoz.
A szeptember eleje óta benyújtott Otthon Start igénylések nagy része Budapestre, vármegyeszékhelyekre és más vidéki nagyvárosokra irányul. A legtöbb esetben panel- és társasházi lakások megvásárlására kérnek támogatott hitelt az ügyfelek.
Hatalmas növekedés jöhet
A K&H előrejelzése szerint az Otthon Start Program jelentősen felpörgetheti a lakáshitelezést: az őszi hónapokban akár 50 százalékos növekedést is hozhat a tavalyi év azonos időszakához képest. A pénzintézet úgy számol, hogy a támogatott konstrukciók – köztük az Otthon Start – akár a lakáshitel-ügyletek 70 százalékát is kitehetik.
