szeptember 19., péntek

Vilhelmina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ingatlanpiac

1 órája

Kecskeméten folyósították az első Otthon Start lakáshitelt, elindult az őszi boom

Címkék#ügyfél#Otthon Start Program#ingatlan#hitel

A hírös város beírta magát az új állami lakáshitel-programba. Folyósították az első Otthon Start-lakáshitelt, amit egy kecskeméti ingatlanra vettek fel. A tranzakciót a K&H Bank bonyolította le.

Mester-Horváth Nikolett

A Kecskeméten megvásárolt lakóingatlanra 29 millió forintot igényeltek, amelyet 25 éves futamidőre, az Otthon Start Program keretében elérhető állami kamattámogatással, 3 százalékos fix kamatozással törleszt a hitelfelvevő. Ez havi 162 ezer forintos fix törlesztőrészletet jelent – számolt be róla az ATV.

Az első Otthon Start-lakáshitelt folyósították, amelyet egy kecskeméti ingatlanra vettek fel
Folyósították az első Otthon Start-lakáshitelt, amit egy kecskeméti ingatlanra vettek fel
Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

Az Otthon Start Program nagy érdeklődést váltott ki

A kecskeméti lakásvásárlással együtt az Otthon Start Program hivatalosan is működésbe lépett, és ezzel párhuzamosan már több tízmilliárd forint összértékű hiteligénylés feldolgozása zajlik a K&H-nál. Molnár Gergő, a K&H lakossági marketing vezetője elmondta: „A K&H már a program szeptemberi indulása előtt előminősítésekkel és értékbecslésekkel készült a rajtra. A szeptember óta eltelt közel 3 hét alatt a K&H-hoz ezernél is több lakáshitel-igénylést nyújtottak be az Otthon Start Program keretében.”

A vidéki nagyvárosok is népszerűek

Az ATV cikke szerint a bank jelenleg is folyamatosan dolgozik az új igénylések feldolgozásán, hogy mielőbb folyósítani tudja a hiteleket, így az ügyfelek gyorsan hozzájuthatnak a kiválasztott otthonukhoz.

A szeptember eleje óta benyújtott Otthon Start igénylések nagy része Budapestre, vármegyeszékhelyekre és más vidéki nagyvárosokra irányul. A legtöbb esetben panel- és társasházi lakások megvásárlására kérnek támogatott hitelt az ügyfelek.

Hatalmas növekedés jöhet

A K&H előrejelzése szerint az Otthon Start Program jelentősen felpörgetheti a lakáshitelezést: az őszi hónapokban akár 50 százalékos növekedést is hozhat a tavalyi év azonos időszakához képest. A pénzintézet úgy számol, hogy a támogatott konstrukciók – köztük az Otthon Start – akár a lakáshitel-ügyletek 70 százalékát is kitehetik.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu