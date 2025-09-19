Kecskeméten folyósították az első Otthon Start lakáshitelt, elindult az őszi boom

A Kecskeméten megvásárolt lakóingatlanra 29 millió forintot igényeltek, amelyet 25 éves futamidőre, az Otthon Start Program keretében elérhető állami kamattámogatással, 3 százalékos fix kamatozással törleszt a hitelfelvevő. Ez havi 162 ezer forintos fix törlesztőrészletet jelent – számolt be róla az ATV.

Folyósították az első Otthon Start-lakáshitelt, amit egy kecskeméti ingatlanra vettek fel

Az Otthon Start Program nagy érdeklődést váltott ki

A kecskeméti lakásvásárlással együtt az Otthon Start Program hivatalosan is működésbe lépett, és ezzel párhuzamosan már több tízmilliárd forint összértékű hiteligénylés feldolgozása zajlik a K&H-nál. Molnár Gergő, a K&H lakossági marketing vezetője elmondta: „A K&H már a program szeptemberi indulása előtt előminősítésekkel és értékbecslésekkel készült a rajtra. A szeptember óta eltelt közel 3 hét alatt a K&H-hoz ezernél is több lakáshitel-igénylést nyújtottak be az Otthon Start Program keretében.”