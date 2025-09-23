szeptember 23., kedd

4 órája

Vége a jó világnak, jön a drága valóság – új díjakat vezetett be az OTP

#készpénzfelvétel#atm#OTP Bank

Sok magyar Revolut- és Wise-felhasználót érinthet a változás, komoly pluszköltségek jönnek. Szeptember közepétől lépnek életbe az OTP Bank módosítosításai.

Orosz Fanni Flóra

Az OTP Bank szeptember 19-től vezette be a módosítást, amely szerint a külföldi pénzintézetek által kibocsátott kártyákkal történő készpénzfelvételért díjat kell fizetni. A bank az eurós és forintos ATM-használatnál is fix díjat határozott meg, ami sokaknál komoly pluszköltséget jelenthet. – számolt be a Világgazdaság.

új díjakat vezetett be az OTP Bank
Szeptember közepétől lépnek életbe az OTP Bank módosítosításai
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Új díjak, szigorú limitek

A friss hirdetmény alapján a készpénzfelvétel díja forintban 1999 forint, míg eurós automatából történő tranzakciónál 4,99 euró. A limitek is szigorúak: forintban 150 ezer, euróban pedig 100 a maximálisan kivehető összeg egy művelet során. Az OTP Bank ugyanakkor minden esetben előre kijelzi a pontos költségeket az ATM képernyőjén.

A fintech felhasználóknak különösen fájhat

A Revolut és a Wise ügyfeleit nemcsak az OTP díjai érinthetik, hanem a fintech cégek saját szabályai is. Mindkét szolgáltatónál van havi limit, amely felett a készpénzfelvétel külön díjjal jár. Így a költségek akár duplázódhatnak is.

Nincs több ingyen euró az automatából

Azok, akik eddig utazás előtt az OTP Bank eurós ATM-jeiből vettek fel pénzt, most szembesülnek a legnagyobb veszteséggel. Korábban 100 eurós tételeket ingyen is kivehettek, most viszont minden alkalommal közel öt eurót kell fizetniük.

Digitális váltás is jön az OTP-nél

Az OTP Bank nemrég bejelentette, hogy november második felétől kivezeti a régi Simple Classic alkalmazást. A jövőben csak az új generációs digitális csatornák lesznek elérhetők, amelyek több funkciót kínálnak és minden OTP-bankkártyával kompatibilisek lesznek.

Figyelmeztet az OTP Bank a csalók miatt is

Az OTP Bank arra is felhívja ügyfelei figyelmét, hogy egyre gyakrabban próbálkoznak csalók a bank nevében üzenetekkel, e-mailekkel vagy telefonhívásokkal. A bank azt tanácsolja, hogy az ügyfelek legyenek körültekintőek, és gyanús megkeresés esetén azonnal szakítsák meg a kapcsolatot.

