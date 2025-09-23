4 órája
Vége a jó világnak, jön a drága valóság – új díjakat vezetett be az OTP
Sok magyar Revolut- és Wise-felhasználót érinthet a változás, komoly pluszköltségek jönnek. Szeptember közepétől lépnek életbe az OTP Bank módosítosításai.
Az OTP Bank szeptember 19-től vezette be a módosítást, amely szerint a külföldi pénzintézetek által kibocsátott kártyákkal történő készpénzfelvételért díjat kell fizetni. A bank az eurós és forintos ATM-használatnál is fix díjat határozott meg, ami sokaknál komoly pluszköltséget jelenthet. – számolt be a Világgazdaság.
Új díjak, szigorú limitek
A friss hirdetmény alapján a készpénzfelvétel díja forintban 1999 forint, míg eurós automatából történő tranzakciónál 4,99 euró. A limitek is szigorúak: forintban 150 ezer, euróban pedig 100 a maximálisan kivehető összeg egy művelet során. Az OTP Bank ugyanakkor minden esetben előre kijelzi a pontos költségeket az ATM képernyőjén.
A fintech felhasználóknak különösen fájhat
A Revolut és a Wise ügyfeleit nemcsak az OTP díjai érinthetik, hanem a fintech cégek saját szabályai is. Mindkét szolgáltatónál van havi limit, amely felett a készpénzfelvétel külön díjjal jár. Így a költségek akár duplázódhatnak is.
Nincs több ingyen euró az automatából
Azok, akik eddig utazás előtt az OTP Bank eurós ATM-jeiből vettek fel pénzt, most szembesülnek a legnagyobb veszteséggel. Korábban 100 eurós tételeket ingyen is kivehettek, most viszont minden alkalommal közel öt eurót kell fizetniük.
Digitális váltás is jön az OTP-nél
Az OTP Bank nemrég bejelentette, hogy november második felétől kivezeti a régi Simple Classic alkalmazást. A jövőben csak az új generációs digitális csatornák lesznek elérhetők, amelyek több funkciót kínálnak és minden OTP-bankkártyával kompatibilisek lesznek.
Figyelmeztet az OTP Bank a csalók miatt is
Az OTP Bank arra is felhívja ügyfelei figyelmét, hogy egyre gyakrabban próbálkoznak csalók a bank nevében üzenetekkel, e-mailekkel vagy telefonhívásokkal. A bank azt tanácsolja, hogy az ügyfelek legyenek körültekintőek, és gyanús megkeresés esetén azonnal szakítsák meg a kapcsolatot.
