Pihenés és kikapcsolódás

Változott az őszi szünet ideje, sosem volt még ilyen hosszú

Hamarosan itt az év egyik legvártabb időszaka a diákok és a családok számára. Az őszi szünet 2025-ben hosszabb pihenőt ígér, amikor a tanulás helyett a kikapcsolódásé lesz a főszerep.

Kovács Alexandra

Az őszi szünet minden évben az iskolások és a tanárok egyik legjobban várt időszaka, hiszen ez a tanév első hosszabb szünete. 2025-ben ráadásul különösen hosszú pihenőre számíthatnak a családok, mivel az őszi szünet 11 napos lesz.

Az őszi szünet 2025-ben hosszabb pihenőt ígér, amikor a tanulás helyett a kikapcsolódásé lesz a főszerep
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Mikor lesz az őszi szünet 2025-ben?

Az idei tanévben az őszi szünet október 23-án kezdődik, amely egyben nemzeti ünnep is, és november 2-ig tart. Ez azt jelenti, hogy az utolsó tanítási nap a szünet előtt október 22. (szerda), míg az első tanítási nap a szünet után november 3. (hétfő) lesz.

Ez a hosszabb szünet lehetőséget ad a családoknak, hogy kirándulásokkal, programokkal vagy pihenéssel töltsék az időt az iskolai teendők helyett.

El ne felejtse: idén korábban lesz az őszi óraátállítás

Hamarosan egy órával ráadásul többet is alhatunk, hiszen az órákat hajnali 3-ról 2-re kell visszaállítani. A 2025-ös őszi óraátállítás idén az elmúlt évekhez képest korábban érkezik, ráadásul az őszi szünet időpontjában, megkönnyítve az átállást.

A 2025/2026-os tanév további szünetei

A Magyar Közlönyben közzétett hivatalos tanév rendje szerint így alakulnak a hosszabb szünetek 2025/2026-ban:

  • Téli szünet: december 19. (péntek) – január 5. (hétfő)
  • Tavaszi szünet: április 1. (szerda) – április 13. (hétfő)
  • Nyári szünet: június 19. (péntek) – szeptember (új tanév kezdete)

Tippek a hosszú őszi szünetre

Az őszi szünet alatt érdemes a diákoknak és családoknak előre tervezni a szabadidős programokat, például kirándulásokat, városnézéseket, vagy akár otthoni kreatív elfoglaltságokat. A hosszú hét lehetőséget ad arra is, hogy a gyerekek feltöltődjenek, és újult erővel térjenek vissza az iskolapadba.

Korábbi cikkünkben összegyűjtöttük a leggyönyörűbb őszi szállásokat Bács-Kiskunban, hogy garantáltan nyugalomban telhessen ez az időszak. Érdemes mihamarabb lefoglalni a kedvencünket, hiszen a szabad helyek gyorsan elfogynak!

