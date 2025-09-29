29 perce
Változott az őszi szünet ideje, sosem volt még ilyen hosszú
Hamarosan itt az év egyik legvártabb időszaka a diákok és a családok számára. Az őszi szünet 2025-ben hosszabb pihenőt ígér, amikor a tanulás helyett a kikapcsolódásé lesz a főszerep.
Az őszi szünet minden évben az iskolások és a tanárok egyik legjobban várt időszaka, hiszen ez a tanév első hosszabb szünete. 2025-ben ráadásul különösen hosszú pihenőre számíthatnak a családok, mivel az őszi szünet 11 napos lesz.
Mikor lesz az őszi szünet 2025-ben?
Az idei tanévben az őszi szünet október 23-án kezdődik, amely egyben nemzeti ünnep is, és november 2-ig tart. Ez azt jelenti, hogy az utolsó tanítási nap a szünet előtt október 22. (szerda), míg az első tanítási nap a szünet után november 3. (hétfő) lesz.
Ez a hosszabb szünet lehetőséget ad a családoknak, hogy kirándulásokkal, programokkal vagy pihenéssel töltsék az időt az iskolai teendők helyett.
El ne felejtse: idén korábban lesz az őszi óraátállítás
Hamarosan egy órával ráadásul többet is alhatunk, hiszen az órákat hajnali 3-ról 2-re kell visszaállítani. A 2025-ös őszi óraátállítás idén az elmúlt évekhez képest korábban érkezik, ráadásul az őszi szünet időpontjában, megkönnyítve az átállást.
A 2025/2026-os tanév további szünetei
A Magyar Közlönyben közzétett hivatalos tanév rendje szerint így alakulnak a hosszabb szünetek 2025/2026-ban:
- Téli szünet: december 19. (péntek) – január 5. (hétfő)
- Tavaszi szünet: április 1. (szerda) – április 13. (hétfő)
- Nyári szünet: június 19. (péntek) – szeptember (új tanév kezdete)
Tippek a hosszú őszi szünetre
Az őszi szünet alatt érdemes a diákoknak és családoknak előre tervezni a szabadidős programokat, például kirándulásokat, városnézéseket, vagy akár otthoni kreatív elfoglaltságokat. A hosszú hét lehetőséget ad arra is, hogy a gyerekek feltöltődjenek, és újult erővel térjenek vissza az iskolapadba.
