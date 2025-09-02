szeptember 2., kedd

Tűzeset

5 órája

Példás összefogás indult a bajba jutott családért, de továbbra is nagy szükségük van a támogatásunkra

Gyűjtés, felajánlások és licit is segíti az újrakezdést. Példás összefogás indult a tassi családért.

Farkas Bea

Súlyos tűzeset rázta meg nemrég Tass községét: egy család teljes gazdasági telephelye semmisült meg a lángokban, percek alatt vált semmivé hosszú évek munkája. A tragédia után szinte azonnal megindult a segítő összefogás, amelyhez egyaránt csatlakoztak helyi szervezetek, gazdák és civilek.

Példás összefogás a tassi családért

Az összefogást egy hölgy indította el, ehhez csatlakozott a Szalkszentmártoni Önkéntes Tűzoltó Egyesület is, akik lehetőségük szerint segítik a koordinálást, további gyűjtések szervezését. Már megérkeztek az első adományok – két pótkocsi bálafelajánlás –, melynek helyszínre szállításában, annak szervezésében is önkéntesek vettek részt.

A szalkszentmártoni önkéntes tűzoltók közösségi oldalukon is kiemelik, hogy egyedül nem tudnának, de összefogással igenis lehet segítő kezet nyújtani a bajba jutottaknak.

Anyagilag is támogathatjuk a bajba jutott családot

Pénzbeli támogatásra is lehetőség nyílik: Szalkszentmárton több pontján gyűjtődobozt helyeztek ki – többek között a Pék ABC-ben, a Telepi Pék boltban, a Nemzeti Dohányboltban, a Coopban, a Tápos Feri-tápboltban és az Oil benzinkútnál.

Emellett közvetlenül a család bankszámlájára is utalhatók felajánlások. Bankszámlaszám: 11773322-91091011 Szűcs Zoltán és neje.

A segítségnyújtás egyedi formát is ölt: egy helyi kézműves felajánlotta, hogy licitre bocsát egy általa készített kézműves táskát, amelynek teljes bevétele a tassi családhoz kerül. A licit 8000 forintról indul, és szeptember 6-án zárul.

Az adományozási lehetőségek sora is azt mutatja, hogy a közösség ereje rendkívüli helyzetekben is képes példás gyorsasággal mozgósítani. A tassi család ugyan pótolhatatlan veszteséget szenvedett, de a támogatásokkal esélyt kaphatnak az újrakezdésre.

 

 

