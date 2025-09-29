szeptember 29., hétfő

Kecskemét

2 órája

Átadták a felújított orvosi rendelőt, mától modern környezetben fogadják a betegeket – fotók

Címkék#Széchenyivárosi orvosi rendelő#akadálymentesítés#felújítás

Akadálymentesítés és teljes átalakítás történt a Széchenyivárosban. Az orvosi rendelőre már rá sem lehet ismerni a felújítások után. Hétfőtől hivatalosan is újra tudják fogadni betegeiket a háziorvosok a Széchenyi sétányon.

Brockmeyer Sophie Isabella

Hétfőn bemutatták a frissen felújított széchenyivárosi orvosi rendelőt, amely az elmúlt időszakban látványos átalakuláson ment keresztül. A közel 70–80 millió forintos beruházásnak köszönhetően a rendelő gyakorlatilag megújult, és immár szinte egy teljesen új intézményként szolgálja a lakókat.

akadálymentesítették az orvosi rendelőt,
Megújult a széchenyivárosi orvosi rendelő
Fotó: Bús Csaba / Forrás: Bús Csaba

A rendelőt személyesen bejárta Szemereyné dr. Pataki Klaudia polgármester, valamint Szamler László és Gál Zsombor önkormányzati képviselők. Gál Zsombor kiemelte, hogy a Széchenyi sétányi rendelő régóta rászorult a korszerűsítésre, és mostantól két háziorvos is újra fogadhatja itt a betegeit.

A Széchenyiváros új orvosi rendelője

A felújítás elsődleges célja az akadálymentesítés volt, amely az épület minden részén megvalósult, így a mosdók is teljesen akadálymentesek lettek. Emellett az átalakítás során kicserélték a nyílászárókat, megújult az álmennyezet és a burkolatok, a belső tér, a világítás, valamint légkondicionálókat szereltek fel. Új öltöző- és raktárhelyiségek is kialakításra kerültek. A munkálatok télen kezdődtek, és bár hétfőre a főbb részek elkészültek, apróbb befejező munkálatok még folyamatban vannak – magyarázta Gál Zsombor és dr. Pataki Mariann, az Egészségügyi és Szociális Intézmények Igazgatóságának vezetője.

A felújított rendelőt a kecskeméti média képviselői is megtekintették, mielőtt a háziorvosok hétfőtől megkezdték a rendelést.

Átadták a felújított orvosi rendelőt Kecskeméten

Fotók: Bús Csaba

A felújítás révén a rendelő nemcsak korszerűbb és komfortosabb lett, hanem mindenki számára könnyen elérhetővé vált, így hosszú távon is szolgálja a helyi közösség egészségügyi ellátását.

