A büfében talált egértetem csak a jéghegy csúcsa, gusztustalan állapotokat tárt fel a hatóság

Az idei nyár nemcsak a hőség és a fürdőzések időszaka volt, hanem az ellenőrzéseké is. Az Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) szakemberei az országos razzia során strandbüféket, fesztiválokra kitelepült árusokat és fagylaltozókat vizsgáltak át, az eredmények pedig sokkolóak: több mint harminc vendéglátóhely működését korlátozták, és 37 millió forintnyi bírságot szabtak ki.

Az országos razzia gusztustalan szabálytalanságokat tárt fel

Fotó: nkfh.gov.hu

Az országos razzia mérlege

A hatóságok számos helyen találtak higiéniai hiányosságokat:

koszos munkafelületeket,

elhanyagolt hűtőket,

hiányos kézmosási lehetőségeket

és nem megfelelő mosogatási körülményeket.

Egy eset különösen megdöbbentő volt: egy strandbüfében rágcsálóürüléket és egy elpusztult egeret is találtak az ellenőrök. Az üzletet azonnal bezárták, az ott tárolt árut megsemmisítették, és a rendőrség is bekapcsolódott az ügybe.

Július végén arról írtunk, hogy az NKFH olyan büfékben is ellenőrzést tartott, ahol például rovarmaradványokat találtak a fagylaltos edényekben, másutt nem oda való tárgyakat tároltak az élelmiszerek között.

Rengeteg élelmiszert kellett a hatóságnak kidobnia

Fotó: nkfh.gov.hu

Több mint ezer kiló élelmiszer landolt a kukában

A razzia során összesen közel 1200 kilogramm élelmiszert kellett azonnal kivonni a forgalomból. A fesztiválokon több alkalommal romlott vagy nem megfelelően jelölt árucikkeket találtak, de akadtak pozitív példák is: volt olyan rendezvény, ahol makulátlan tisztaság várta a vendégeket.

Hiányos tájékoztatás és engedély nélküli dolgozók

Az ellenőrök nemcsak a koszra figyeltek fel. Sok helyen hiányoztak az allergénekről szóló tájékoztatók, és fagylaltozókban sem tüntették fel a mesterséges színezékeknél kötelező figyelmeztetéseket. Ráadásul több helyen olyan dolgozók szolgálták ki a vendégeket, akik nem rendelkeztek érvényes egészségügyi igazolással.

A jövő biztonsága a cél

Az NKFH szerint a razzia nemcsak a jelenlegi hibák feltárásáról szólt: céljuk, hogy a jövőben mindenki biztonságban fogyaszthasson a strand büféiben, fesztiválokon és fagyizókban. Az ellenőrzések így hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a következő szezonban már csak tiszta és szabályosan működő vendéglátóhelyek fogadják a vendégeket.