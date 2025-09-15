27 perce
Birkapörkölt minden mennyiségben, hagyományos és újabb receptek csaptak össze Kunszentmiklóson – fotók, videó
Jubileumi ünnep a Kunság szívében, nemzetközi résztvevők, közel 130 rotyogó birkapörkölt. Fiatalok is forgatták a bográcsot az 22. Országos Birkafőző Versenyen.
120 bográcsban főttek a finom ételek az Országos Birkafőző Versenyen
Fotó: Farkas Bea
Kunszentmiklós szeptemberben különleges jubileumot ünnepelt: 30. alkalommal rendezték meg a Szentmiklósi Napokat, és immár 22. alkalommal tartották meg az Országos Birkafőző Versenyt. A hagyomány és gasztronómia ünnepe idén is tömegeket vonzott, hiszen több mint 120 bográcsban rotyogott a birkapörkölt a város központjában.
Az Országos Birkafőző Versenyen egyedik változatok is készültek
A fesztivál légkörét az ízek gazdagsága, a baráti beszélgetések és a kulturális programok sokszínűsége jellemezte. A klasszikus kunsági receptek mellett modern, egyedi változatok is születtek, bizonyítva, hogy a hagyomány és az újítás együtt alkothat igazán különleges élményt.
Dr. Salacz László: a hagyomány a közösség összetartó ereje
Az eseményről Salacz László országgyűlési képviselő is beszámolt közösségi oldalán. „A Szentmiklósi Napok és a birkafőző verseny nem csupán gasztronómiai élmény, hanem a közösség összetartásának jelképe. Az Országos Birkafőző Verseny és a Szentmiklósi Napok finom ízeket és valódi közösségi élményeket is kínálnak. A testvértelepülések részvételével és a külföldi vendégek jelenlétével igazi nemzetközi rendezvénnyé nőtte ki magát.” – fogalmazott a képviselő.
Karcag és Kunszentmiklós – a két birkafőző főváros
A fesztivál egyik különlegessége, hogy Kunszentmiklós testvértelepülése, Karcag, amelyet az ország birkafőző fővárosaként is emlegetnek.
A karcagi főzők évről évre jelen vannak a kunszentmiklósi rendezvényen, és saját hagyományaikkal színesítik a kínálatot.
Egy videóposztban maga Lesi Árpád polgármester és a karcagi főszakács beszélgetett arról, mi a különbség a két város birkapörköltje között. Mindkét étel a kunsági tradíciókra épül, bár sokszor a szakács saját ízlése szerint alakítja a fűszerezést, lehet különleges a főzés módja vagy épp a tálalása, amelyek külön-külön is egyedivé teszik a két receptet.
Kazah vendégek Kunszentmiklóson
Az idei fesztivál rangját tovább emelte, hogy a testvértelepülések mellett a Kazah Köztársaság Nagykövetsége is képviseltette magát. A kazah barátok jelenléte azt bizonyítja, hogy a rendezvény immár nemcsak országos, hanem nemzetközi birkafőző verseny is lett.
A vendégek különleges ételeket hoztak magukkal, amelyek bepillantást engedtek a közép-ázsiai konyha világába. Ez a gasztronómiai találkozás még szorosabbra fűzte a két nemzet közötti barátságot, és új színt vitt a fesztivál programjába.
Az alpolgármester és a polgármester kulcsszerepe
A szervezés központi feladatait idén is Vassné Kelemen Ágnes alpolgármester látta el, aki összehangolta a főzőverseny körüli teendőket, és az eredményhirdetést is ő vezette le. Pontos munkájának köszönhetően a verseny gördülékenyen zajlott, az ünnepélyes lezárás pedig méltó módon emelte a fesztivál rangját.
A díjátadásban közreműködött Lesi Árpád polgármester is, aki idén elnyerte az országos szinten is rangos Év polgármestere díjat. Ez az elismerés nemcsak személyes siker, hanem a település fejlődésének és összefogásának jelképe is. Lesi Árpád a zsűritagokkal együtt adta át a díjakat, hangsúlyozva: a közösség értékei és hagyományai a jövőben is biztos alapot adnak a településnek.
A 30. Szentmiklósi Napok és a 22. Országos Birkafőző VersenyFotók: Farkas Bea / Beküldött fotó
Három zsűri döntött a legjobb pörköltekről
A verseny értékelése egyedülálló volt, hiszen három zsűri bírálta az ételeket.
- A társadalmi zsűri a környező települések városvezetőiből és a testvérvárosok által delegált személyekből állt.
- A hagyományőrző zsűri a Kunszövetség tagjaiból állt, akik az ízeken kívül a hagyományőrző megjelenést külön pontozták.
- A szakmai zsűri gasztronómiai szempontok alapján értékelt: ízharmónia, állag, főzési technika és tálalás szerint.
A szakmai zsűri elnöke Rácz Túrkevei Lajos külön kiemelte: Kunszentmiklóson nemcsak őrzik, hanem tovább is adják a hagyományokat. Fiatal főzők is részt vettek a megmérettetésen – köztük olyan, aki nagypapájától örökölte a főzőhelyet –, sőt díjazásban is részesültek. Ez azt bizonyítja, hogy a birkapörkölt-készítés tudománya biztos kezekben van a következő generációk körében is.
Kulturális programok és közösségi élmény
A főzőverseny mellett a Szentmiklósi Napok kulturális kínálata is bőséges volt. Néptáncegyüttesek, hagyományőrző csoportok és helyi zenekarok léptek fel, miközben a vásári forgatag, a kézműves bemutatók és a gyermekprogramok gondoskodtak arról, hogy mindenki megtalálja a számára legkedvesebb kikapcsolódást. A meghívott sztárfellépők, nagy zenekarok pedig hozták a papírformát és több ezres tömeggel töltötték meg a rendezvényteret.