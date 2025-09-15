szeptember 15., hétfő

EnikőMelitta névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fesztivál

2 órája

Birkapörkölt minden mennyiségben, hagyományos és újabb receptek csaptak össze Kunszentmiklóson – fotók, videó

Címkék#baon videó#birkafőző verseny#rendezvény#birkapörkölt#gasztronómia#Szentmiklósi Napok

Jubileumi ünnep a Kunság szívében, nemzetközi résztvevők, közel 130 rotyogó birkapörkölt. Fiatalok is forgatták a bográcsot az 22. Országos Birkafőző Versenyen.

Farkas Bea

Kunszentmiklós szeptemberben különleges jubileumot ünnepelt: 30. alkalommal rendezték meg a Szentmiklósi Napokat, és immár 22. alkalommal tartották meg az Országos Birkafőző Versenyt. A hagyomány és gasztronómia ünnepe idén is tömegeket vonzott, hiszen több mint 120 bográcsban rotyogott a birkapörkölt a város központjában.

az Országos Birkafőző Versenyen bográcsban főznek
120 bográcsban főttek a finom ételek az Országos Birkafőző Versenyen
Fotó: Farkas Bea

Az Országos Birkafőző Versenyen egyedik változatok is készültek

A fesztivál légkörét az ízek gazdagsága, a baráti beszélgetések és a kulturális programok sokszínűsége jellemezte. A klasszikus kunsági receptek mellett modern, egyedi változatok is születtek, bizonyítva, hogy a hagyomány és az újítás együtt alkothat igazán különleges élményt.

Dr. Salacz László: a hagyomány a közösség összetartó ereje

Az eseményről Salacz László országgyűlési képviselő is beszámolt közösségi oldalán. „A Szentmiklósi Napok és a birkafőző verseny nem csupán gasztronómiai élmény, hanem a közösség összetartásának jelképe. Az Országos Birkafőző Verseny és a Szentmiklósi Napok finom ízeket és valódi közösségi élményeket is kínálnak. A testvértelepülések részvételével és a külföldi vendégek jelenlétével igazi nemzetközi rendezvénnyé nőtte ki magát.” – fogalmazott a képviselő.

Karcag és Kunszentmiklós – a két birkafőző főváros

A fesztivál egyik különlegessége, hogy Kunszentmiklós testvértelepülése, Karcag, amelyet az ország birkafőző fővárosaként is emlegetnek. 

A karcagi főzők évről évre jelen vannak a kunszentmiklósi rendezvényen, és saját hagyományaikkal színesítik a kínálatot.

Egy videóposztban maga Lesi Árpád polgármester és a karcagi főszakács beszélgetett arról, mi a különbség a két város birkapörköltje között. Mindkét étel a kunsági tradíciókra épül, bár sokszor a szakács saját ízlése szerint alakítja a fűszerezést, lehet különleges a főzés módja vagy épp a tálalása, amelyek külön-külön is egyedivé teszik a két receptet. 

Kazah vendégek Kunszentmiklóson

Az idei fesztivál rangját tovább emelte, hogy a testvértelepülések mellett a Kazah Köztársaság Nagykövetsége is képviseltette magát. A kazah barátok jelenléte azt bizonyítja, hogy a rendezvény immár nemcsak országos, hanem nemzetközi birkafőző verseny is lett.

A  vendégek különleges ételeket hoztak magukkal, amelyek bepillantást engedtek a közép-ázsiai konyha világába. Ez a gasztronómiai találkozás még szorosabbra fűzte a két nemzet közötti barátságot, és új színt vitt a fesztivál programjába.

Az alpolgármester és a polgármester kulcsszerepe

A szervezés központi feladatait idén is Vassné Kelemen Ágnes alpolgármester látta el, aki összehangolta a főzőverseny körüli teendőket, és az eredményhirdetést is ő vezette le. Pontos munkájának köszönhetően a verseny gördülékenyen zajlott, az ünnepélyes lezárás pedig méltó módon emelte a fesztivál rangját.

A díjátadásban közreműködött Lesi Árpád polgármester is, aki idén elnyerte az országos szinten is rangos Év polgármestere díjat. Ez az elismerés nemcsak személyes siker, hanem a település fejlődésének és összefogásának jelképe is. Lesi Árpád a zsűritagokkal együtt adta át a díjakat, hangsúlyozva: a közösség értékei és hagyományai a jövőben is biztos alapot adnak a településnek.

A 30. Szentmiklósi Napok és a 22. Országos Birkafőző Verseny

Fotók: Farkas Bea / Márta Fotó

Három zsűri döntött a legjobb pörköltekről

A verseny értékelése egyedülálló volt, hiszen három zsűri bírálta az ételeket.

  • A társadalmi zsűri a környező települések városvezetőiből és a testvérvárosok által delegált személyekből állt.
  • A hagyományőrző zsűri a Kunszövetség tagjaiból állt, akik az ízeken kívül a hagyományőrző megjelenést külön pontozták.
  • A szakmai zsűri gasztronómiai szempontok alapján értékelt: ízharmónia, állag, főzési technika és tálalás szerint.

A szakmai zsűri elnöke Rácz Túrkevei Lajos külön kiemelte: Kunszentmiklóson nemcsak őrzik, hanem tovább is adják a hagyományokat. Fiatal főzők is részt vettek a megmérettetésen – köztük olyan, aki nagypapájától örökölte a főzőhelyet –, sőt díjazásban is részesültek. Ez azt bizonyítja, hogy a birkapörkölt-készítés tudománya biztos kezekben van a következő generációk körében is.

Kulturális programok és közösségi élmény

A főzőverseny mellett a Szentmiklósi Napok kulturális kínálata is bőséges volt. Néptáncegyüttesek, hagyományőrző csoportok és helyi zenekarok léptek fel, miközben a vásári forgatag, a kézműves bemutatók és a gyermekprogramok gondoskodtak arról, hogy mindenki megtalálja a számára legkedvesebb kikapcsolódást. A meghívott sztárfellépők, nagy zenekarok pedig hozták a papírformát és több ezres tömeggel töltötték meg a rendezvényteret.


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu