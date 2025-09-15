Birkapörkölt minden mennyiségben, hagyományos és újabb receptek csaptak össze Kunszentmiklóson – fotók, videó

Kunszentmiklós szeptemberben különleges jubileumot ünnepelt: 30. alkalommal rendezték meg a Szentmiklósi Napokat, és immár 22. alkalommal tartották meg az Országos Birkafőző Versenyt. A hagyomány és gasztronómia ünnepe idén is tömegeket vonzott, hiszen több mint 120 bográcsban rotyogott a birkapörkölt a város központjában.

120 bográcsban főttek a finom ételek az Országos Birkafőző Versenyen

Fotó: Farkas Bea

Az Országos Birkafőző Versenyen egyedik változatok is készültek

A fesztivál légkörét az ízek gazdagsága, a baráti beszélgetések és a kulturális programok sokszínűsége jellemezte. A klasszikus kunsági receptek mellett modern, egyedi változatok is születtek, bizonyítva, hogy a hagyomány és az újítás együtt alkothat igazán különleges élményt.

Dr. Salacz László: a hagyomány a közösség összetartó ereje

Az eseményről Salacz László országgyűlési képviselő is beszámolt közösségi oldalán. „A Szentmiklósi Napok és a birkafőző verseny nem csupán gasztronómiai élmény, hanem a közösség összetartásának jelképe. Az Országos Birkafőző Verseny és a Szentmiklósi Napok finom ízeket és valódi közösségi élményeket is kínálnak. A testvértelepülések részvételével és a külföldi vendégek jelenlétével igazi nemzetközi rendezvénnyé nőtte ki magát.” – fogalmazott a képviselő.

Karcag és Kunszentmiklós – a két birkafőző főváros

A fesztivál egyik különlegessége, hogy Kunszentmiklós testvértelepülése, Karcag, amelyet az ország birkafőző fővárosaként is emlegetnek.

A karcagi főzők évről évre jelen vannak a kunszentmiklósi rendezvényen, és saját hagyományaikkal színesítik a kínálatot.

Egy videóposztban maga Lesi Árpád polgármester és a karcagi főszakács beszélgetett arról, mi a különbség a két város birkapörköltje között. Mindkét étel a kunsági tradíciókra épül, bár sokszor a szakács saját ízlése szerint alakítja a fűszerezést, lehet különleges a főzés módja vagy épp a tálalása, amelyek külön-külön is egyedivé teszik a két receptet.

Kazah vendégek Kunszentmiklóson

Az idei fesztivál rangját tovább emelte, hogy a testvértelepülések mellett a Kazah Köztársaság Nagykövetsége is képviseltette magát. A kazah barátok jelenléte azt bizonyítja, hogy a rendezvény immár nemcsak országos, hanem nemzetközi birkafőző verseny is lett.