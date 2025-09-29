Folyami Polgárnaszád: Ne veszítsük szem elől az elért kormányzati eredményeket – fotók

A Folyami Polgárnaszád Bács-Kiskun vármegyei helyszínén, Kiskunhalason Heizler Norbert, a CÖF-CÖKA szervezési igazgatója hangoztatta, hogy az országjáró fórum célja, hogy szembe szálljanak az álhírekkel és a valós tényekkel megismertessék az embereket.

Országjáró fórumot tartottak Kiskunhalason is

Fotó: Pozsgai Ákos

Országjáró fórum a kormányzati sikerekért

„A jelenlegi kormányzat a lakossággal együtt sikeresen szembe szállt a koronavírus járvánnyal, az illegális migrációval, kimaradt az ország a szomszédban dúló háborúból, ellenben megerősítette és bővítette a munkahelyeket, felújított kórházakat, rendelőket, iskolákat, óvodákat, közintézményeket. Nőtt a minimálbér, nőttek a reálbérek, miközben a rezsiköltségek nem emelkedtek” – emlékeztetett Heizler Norbert.

Hozzátette, a világon egyedülálló családtámogatási rendszert dolgozott ki a kormány, a többgyermekes anyák szja-mentességet kaptak, kedvező, 3 százalékos kamatozású, 50 millió forintig felvehető Otthon Start hitellel támogatja a kormány a fiatalokat, és óriási útépítések és beruházások zajlanak szerte az országban.

Rémhírterjesztés és ellenzéki mocskolódás

Huth Gergely, a Pesti Srácok főszerkesztője a Tisza Pártban visszaköszönni látszó 2010 előtti világ veszélyeire hívta fel a figyelmet.

„Mindenki a tényekre hagyatkozzon és ne dőljön be a rémhírterjesztésnek, az ellenzék mocskolódásainak, karaktergyilkos lejárató kampányainak” – emelte ki.

Hozzátette: „El kell gondolkodnunk azon, hogy mit veszíthetünk. A mostani nehéz világpolitikai helyzetben, amikor a szomszédban háború dúl, amikor gazdasági válság sújtja Európát, kire bízzuk a kormányzásnak a lehetőségét. Sokat lehet veszíteni, ha nem a már bizonyított nemzeti kormányra.”

Több ezer új munkahely

Bányai Gábor kormánybiztos, országgyűlési képviselő a kiskunhalasi fórumon hangsúlyozta, a választókerület tanintézményeit 90 százalékban felújították és mintegy 5 ezer új munkahely született. Számos további eredmény valósult meg a térségben, ahová folyamatosan érkeznek a fejlesztési pénzek.