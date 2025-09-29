2 órája
Folyami Polgárnaszád: Ne veszítsük szem elől az elért kormányzati eredményeket – fotók
A nemzeti kormány által elért eredmények megvédése érdekében és szellemi honvédők toborzása céljából országjárásba kezdet a Civil Összefogás Fórum (CÖF) – Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖKA). Vasárnap a tényfeltáró Folyami Polgárnaszád elnevezésű országjáró fórum úti célja Kiskunhalas és Tiszakécske volt.
A Folyami Polgárnaszád Bács-Kiskun vármegyei helyszínén, Kiskunhalason Heizler Norbert, a CÖF-CÖKA szervezési igazgatója hangoztatta, hogy az országjáró fórum célja, hogy szembe szálljanak az álhírekkel és a valós tényekkel megismertessék az embereket.
Országjáró fórum a kormányzati sikerekért
„A jelenlegi kormányzat a lakossággal együtt sikeresen szembe szállt a koronavírus járvánnyal, az illegális migrációval, kimaradt az ország a szomszédban dúló háborúból, ellenben megerősítette és bővítette a munkahelyeket, felújított kórházakat, rendelőket, iskolákat, óvodákat, közintézményeket. Nőtt a minimálbér, nőttek a reálbérek, miközben a rezsiköltségek nem emelkedtek” – emlékeztetett Heizler Norbert.
Hozzátette, a világon egyedülálló családtámogatási rendszert dolgozott ki a kormány, a többgyermekes anyák szja-mentességet kaptak, kedvező, 3 százalékos kamatozású, 50 millió forintig felvehető Otthon Start hitellel támogatja a kormány a fiatalokat, és óriási útépítések és beruházások zajlanak szerte az országban.
Rémhírterjesztés és ellenzéki mocskolódás
Huth Gergely, a Pesti Srácok főszerkesztője a Tisza Pártban visszaköszönni látszó 2010 előtti világ veszélyeire hívta fel a figyelmet.
„Mindenki a tényekre hagyatkozzon és ne dőljön be a rémhírterjesztésnek, az ellenzék mocskolódásainak, karaktergyilkos lejárató kampányainak” – emelte ki.
Hozzátette: „El kell gondolkodnunk azon, hogy mit veszíthetünk. A mostani nehéz világpolitikai helyzetben, amikor a szomszédban háború dúl, amikor gazdasági válság sújtja Európát, kire bízzuk a kormányzásnak a lehetőségét. Sokat lehet veszíteni, ha nem a már bizonyított nemzeti kormányra.”
Több ezer új munkahely
Bányai Gábor kormánybiztos, országgyűlési képviselő a kiskunhalasi fórumon hangsúlyozta, a választókerület tanintézményeit 90 százalékban felújították és mintegy 5 ezer új munkahely született. Számos további eredmény valósult meg a térségben, ahová folyamatosan érkeznek a fejlesztési pénzek.
Országjáró Fórum KiskunhalasonFotók: Pozsgai Ákos
Kuris István László, Kiskunhalas alpolgármestere a városban történt több tucatnyi felújítást is felsorolta: az összes oktatási intézmény, illetve az önkormányzati intézmények nagy része megújult, miközben több kilométer hosszan utak, járdák épültek újjá.
Tiszakécskei fórum Kecskemét sikereiről
A CÖF beszámolója szerint Szeberényi Gyula Tamás, Bács-Kiskun vármegye országgyűlési képviselője a munkahelyek megerősítésére, bővítésére helyezte a hangsúlyt tiszakécskei beszédében, beszámolt arról, hogy Kecskemét és környéke gazdasági fellendülése hogyan hatott a környező településekre is.
Zéró tolerancia az illegális migrációnak
Kovács Ernő, Bács-Kiskun vármegye főispánja arra emlékeztette a hallgatóságot, hogy óriási eredmény a kormány illegális migrációval szembeni rendíthetetlen eltökéltsége.
A „hamis messiások” veszélyei
A Civil Összefogás Fórum (CÖF) – Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖKA) a tényfeltáró Folyami Polgárnaszád országjárása során településről településre végigjárják az ország mind a 106 egyéni választókerületét, fórumokon hívják fel a figyelmet a „hamis messiások” veszélyére, és egy, erre az alkalomra készült zsebkönyvben mutatják be az elmúlt másfél évtizedben elért kormányzati eredményeket.
