Orbán Viktor: Mintegy 50 ezer új álláshely jöhet létre az Alföld fejlesztésével

Címkék#Orbán Viktor#vasútfejlesztés#közlekedés

Lőkösházára érkezett a miniszterelnök kedden, átadták a Békéscsaba és Lőkösháza közötti vasútvonal fejlesztését. Orbán Viktor beszédében több Bács-Kiskun megyei vonatkozásról is beszélt.

Mester-Horváth Nikolett

A kormányfő kiemelte: a Fidesz–KDNP az egyetlen politikai közösség, amelynek konkrét és átfogó fejlesztési programja van az Alföld számára. Orbán Viktor beszédében kitért az infrastruktúra-fejlesztésekre is, melyek Bács-Kiskun megyét is érintik. Mint fogalmazott, idén elkészül a teljes M44-es autópálya, amely összeköti Békés vármegyét a magyar autópályákkal. Mint arról már mi is többször írtunk, az M5-ös autópálya, az M44-es gyorsforgalmi út és az 5-ös számú főút összekapcsolásával valósul meg hazánk egyik legnagyobb forgalmi csomópontja. Ennek következtében a Kecskemét Észak autópálya-csomópontot, más néven a 74-es csomópontot, teljes átépítik. Az M44-es M5 autópálya és Szentkirály közötti zárószakaszát idén áprilisban adták át, így Kecskeméttől Békéscsabáig 2x2 sávon 110 kilométer/óra sebességgel közlekedhetnek az autósok. 

Orbán Viktor beszéd
Orbán Viktor beszédében az Alföld fejlesztését részletezte
Fotó:  Lehoczky Péter / Beol.hu

Orbán Viktor beszédében a vasútfejlesztésre is kitért

A Beol.hu beszámolja szerint Orbán Viktor arról is beszélt, hogy a vasúti közlekedés fejlesztése részeként most átadták a felújított Békéscsaba-Lőkösháza vasúti szakaszt, és folytatódik a vasútfejlesztés Szeged és Kiskunfélegyháza között. Ez a beruházás szorosan illeszkedik a Budapest–Belgrád vasútvonalhoz, amely átszeli az Alföldet, és három jelentős vasúti fejlesztést kapcsol össze. A most átadott szakaszon a vonatok már 160 kilométer/órás sebességgel közlekedhetnek, ami jelentősen csökkenti az utazási időket.

Az Alföld program munkahelyeket is teremt

A miniszterelnök a beszédben külön kitért az Alföld program munkahelyteremtő vonatkozásaira is. Ebben Bács-Kiskun megye is fontos szerepet kap. – Kecskeméten hamarosan átadjuk a második nagy Mercedes-gyárat – emelte ki. Orbán Viktor hozzátette: az Alföldön zajló ipari fejlesztések – Kecskemét mellett például Szegeden a BYD, Békéscsabán a Vulcan és Debrecenben a BMW összesen a közvetlen és a közvetett munkahelyekkel mintegy 50 ezer új álláshelyet hoznak létre a következő években.

