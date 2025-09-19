El ne felejtse: idén korábban lesz az őszi óraátállítás

Hamarosan elérkezik a 2025-ös őszi óraátállítás, amely az elmúlt évekhez képest korábban lesz.

Közeleg az őszi óraátállítás

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Mikor lesz az őszi óraátállítás 2025-ben?

Az Európai Unió szabályozása szerint a téli időszámítás október utolsó vasárnapján kezdődik. 2025-ben ez október 26-ra virradó éjszaka esik, amikor az órákat hajnali 3-ról 2-re kell visszaállítani.

A korábbi években az óraátállítás ennél későbbi időpontban, október 27 és 30. közé esett.

Mi lesz az óraátállítás jövője?

Az óraátállítást először az első világháborúban vezették be energiamegtakarítás céljából, majd az 1970-es évek energiaválsága hozta vissza. Az EU 1980-as évektől szabályozza egységesen.

Bár az Európai Parlament 2019-ben megszavazta az óraátállítás eltörlését, a tagállamok azóta sem tudtak megegyezni, hogy a nyári vagy a téli időszámítás maradjon érvényben. Így a rendszer változatlan: továbbra is évente kétszer kell az órákat átállítani. Magyarország részéről Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter korábban jelezte: hazánk a nyári időszámítás megtartását támogatná.