Kecskeméten már mozis popcornt, parfümöt és kutyatápot is házhoz hoz a futár

A Wolton, a Foodorán és a drogériák saját webshopjain keresztül nemcsak élelmiszer, hanem virág, parfüm, sőt, akár elektronikai termék is elérhető. Kecskeméten is egyre népszerűbb az online vásárlás.

Orosz Fanni Flóra

A hosszú sorban állás és a zsúfolt üzletek helyett egyre többen választják az online rendelést. A helyi szolgáltatásoknak köszönhetően Kecskeméten ma már rövid idő alatt a legkülönfélébb termékek érkezhetnek házhoz, az online vásárlás virágkorát éli.

Online vásárlás a Foodorán keresztül

A Foodora kínálatában Kecskeméten többek között a TESCO, a Penny, az Alma patika és a Shell Shop érhető el. Ezekből nemcsak élelmiszert, hanem gyógyszert és különféle kiegészítő termékeket is lehet rendelni, sőt, kiemelkedő akciókkal is kedveznek.

Széles választék a Wolton

A Wolt kínálata még bővebb: a Spar, az Univer Coop, az Auchan, a MediaMarkt, a Herbaház, a BioTech USA, a Bortársaság, a SUPERZ Perfume és a Florist Virágfutár is elérhető. Így a friss alapanyagoktól kezdve a különleges italokon át egészen a parfümökig vagy akár elektronikai eszközökig minden házhoz rendelhető.

Különlegességek és ajándékok házhozszállítással

A Wolton keresztül több különleges szolgáltatás is elérhető. Virágot például a Florist Virágfutár és az Attila Virágszalon kínálatából lehet választani, ajándékcsomagokat és édességeket a The Candy Shopból, állateledelt az ALPHAZOO-ból. A Malom Moziból akár mozis nassolnivaló is rendelhető otthonra.

Drogériás termékek saját webshopokon keresztül

Nemcsak a Wolt és a Foodora biztosít lehetőséget az online vásárlásra. A dm és a Rossmann webáruházából is elérhetők drogériás termékek, amelyeket futárszolgálatok szállítanak ki. A legtöbb esetben bizonyos értékhatár felett a kiszállítás díjmentes.

Okmányok házhoz szállítva

Nemcsak a mindennapi bevásárlást, hanem az ügyintézést is egyszerűbbé tették már Kecskeméten. Korábban például a Kormányablakbusz révén még az okmányok is házhoz érkezhettek: a speciálisan felszerelt jármű a kormányablakok szolgáltatásait vitte el a lakossághoz, megkönnyítve ezzel a személyi igazolvánnyal, útlevéllel, lakcímmel vagy vezetői engedéllyel kapcsolatos ügyek intézését.

