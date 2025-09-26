Harmincöt éve szolgálják a lakosságot a települések élén, elismerték áldozatos munkájukat

A magyar önkormányzatiság 35 éves jubileuma alkalmából ünnepi ülést rendezett a Magyar Önkormányzatok Szövetsége (MÖSZ) Gödöllőn. Az önkormányzatok napja emlékezés az első szabad helyhatósági választásokra és tiszteletadás az azóta eltelt évtizedek eredményei előtt. Az ország minden részéről érkeztek polgármesterek, szakmai szervezetek képviselői és meghívott vendégek.

Bács-Kiskun vármegyei vezetőket is díjaztak az önkormányzatok napja alkalmából

Fotó: Pálfi Mihályné

Az önkormányzatok napja tisztelgés az évtizedek óta hivatalban lévő vezetők előtt

Az ünnepségen azokat a településvezetőket köszöntötték, akik 1990 óta megszakítás nélkül látják el a polgármesteri feladatokat. Számukra a Magyar Önkormányzatok Szövetsége oklevelet adományozott, amelyet a szövetség vezetői és kormányzati tisztségviselők adtak át.

A díjazottakat többek között dr. Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter, valamint a MÖSZ elnöksége köszöntötte. A beszédekben hangsúlyt kapott, hogy az önkormányzatiság a rendszerváltás óta a demokratikus Magyarország egyik alappillére. A helyi közösségek fejlődését, a települések önállóságát és a mindennapi élet biztonságát olyan polgármesterek teremtették meg, akik három és fél évtizeden keresztül vállalták a szolgálatot.

Három díjazott Bács-Kiskun vármegyéből

A kitüntetettek között három Bács-Kiskun vármegyei polgármester is szerepelt:

Pálfi Mihályné, Dunatetétlen polgármestere,

Szabó Gellért, Szentkirály polgármestere,

Szabó Zsolt, Ordas polgármestere.

Ők 1990 óta megszakítás nélkül látják el feladataikat, és településeik élén állva immár 35 éve kapnak újra és újra bizalmat a helyi közösségtől. A gödöllői ünnepségen való elismerésük méltó kifejezése annak, hogy a helyi közéletben a folytonosság és a hűség különös értéket képvisel.