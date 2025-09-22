Holtan talált rá rokonára a kiskunmajsai család, négyen vesztették életüket a pusztító lángokban

Összegyűjtöttük, mely hírekre kattintottak a legtöbbet olvasóink az előző héten. Olvashat arról, hogy öngyilkossághoz riasztották a rendőröket, lezárták a kecskeméti Vízműdombot, valamint borzalmas tragédiákat okoztak háztüzek.

Az öngyilkosság után elszabadultak az indulatok Majsán

Fotó: Pozsgai Ákos

A máj, a gyomor és a vesék egészségében is kulcsszerepet játszik ez az olcsó őszi zöldség

Bármi meglepő: van egy tavaszi finomság, ami ősszel is elérhető. A kecskeméti piac bővelkedik hazai őszi gyümölcsökben és zöldségekben, de látva a standokat, mindenképpen furán hatnak a szép piros retekcsomók.

Elszabadultak az indulatok egy öngyilkosság után

Múlt szombat kora délután Kiskunmajsán, a Rózsa utcába riasztották a mentőket, ahol az egyik családi házban holtan találták hozzátartozójukat a rokonok. Az eset elfajult, a helyszínre érkező rendőrökre támadtak a családtagok.

Lezárták a kecskeméti Vízműdombot

Múlt szombaton neves eseménynek adott otthont a kecskeméti Vízműdomb, amelyet ezen a napon lezártak a látogatók elől.

Négyen haltak meg a pusztító lángokban, borzalmas tragédiákat okozott a háztűz

Egyre több statisztikai adat mutat arra, hogy a tűzesetek komoly veszélyt jelentenek a mindennapokban. A fűtési szezon pedig különösen kritikus időszak, amikor a legkisebb figyelmetlenség is tragédiához vezethet.

Tragédia az út mellett, hiába küzdöttek a gyalogos életéért

Múlt héten kedden a Külső-Szegedi útra riasztották a mentőket, azonban nem tudták megmenteni a férfi életét.