Így lesz az önéletrajzból belépő a munka világába, ezeket mindenképp írja bele
Az álláskeresés első és legfontosabb lépése a megfelelő bemutatkozás. A kulcs ehhez nem más, mint az önéletrajz, amelynek minősége gyakran eldönti, behívnak-e egy interjúra vagy sem.
Egy jól felépített önéletrajz sokkal több, mint egy felsorolás a tanulmányokról és a munkahelyekről. A Meló-Diák Kecskemét Iskolaszövetkezet szerint a szakmai önéletrajz akkor lesz igazán meggyőző, ha nem általánosságokat tartalmaz, hanem konkrét, eredményekkel alátámasztott információkat. A munkaadók ugyanis arra kíváncsiak, hogy a pályázó mit ért el korábbi szakmai tapasztalatai során, és hogyan tudná ezt a tudást az adott állásban kamatoztatni.
Milyen a jó önéletrajz?
- Rövid és tömör: pályakezdőként 1 oldal is elegendő.
- Mindig az adott állásra szabva készüljön.
- Az eredmények, végzettség(ek) kerüljenek előtérbe, ne csak a feladatok.
- Szerepeljenek benne mérhető adatok és konkrét példák.
- Tartalmazzon készségeket, nyelvvizsgát, digitális ismereteket, jogosítványt.
- Legyen átlátható a szerkezete és egységes a megjelenése.
Diákként így mutathatjuk be magunkat
A diákok és pályakezdők számára különösen fontos, hogy az önéletrajzban szerepeljen minden olyan tevékenység, amely bizonyítja a felelősségtudatot és a megbízhatóságot. Egy nyári diákmunkából például kiemelhető az ügyfélkezelési tapasztalat, az önkéntes programból pedig a csapatmunka vagy a szervezőkészség. Ha valaki még kevés szakmai tapasztalattal rendelkezik, érdemes beírni a különféle iskolai projekteket, versenyeket vagy akár online kurzusokat is. Ezek mind azt mutatják, hogy a pályázó tanulékony és nyitott az új készségek elsajátítására.
Pályakezdőként és tapasztalattal
Az első munkahelyet kereső fiatalok esetében a tanulmányok és a szakmai gyakorlatok hangsúlyosak. Fontos, hogy az önéletrajz készítés során figyelmet kapjanak az egyetemi projektek vagy az adott szakhoz kapcsolódó kutatások is.
A tapasztaltabb jelentkezők esetében a karrierút logikus bemutatása a kulcs. A legutóbbi munkahelyek kerüljenek a lista élére, és minden esetben érdemes megmutatni, milyen eredmények születtek a pályázó munkájának köszönhetően. Így válik a szakmai önéletrajz meggyőzővé és áttekinthetővé.
Gyesről visszatérőknek
Akik hosszabb idő után térnek vissza a munka világába, gyakran bizonytalanok abban, hogyan kezeljék az önéletrajzukban a kieső éveket. Ezeket a szüneteket nem kell elrejteni, sőt, érdemes hangsúlyozni, ha közben új készségeket sajátított el valaki, például online tanfolyamokon vagy nyelvtanulással. A jó önéletrajzminta ezekben az esetekben segíthet, de mindig személyre szabva kell kitölteni, figyelembe véve a jelenlegi erősségeket.
Egyperces ellenőrzőlista a végső simításokhoz
- Szerepel benne a pozíció neve az álláshirdetésből.
- Minden pont cselekvő igével kezdődik, és eredményt mutat.
- Az elérhetőségek pontosak, a LinkedIn vagy portfólió linkje működik.
- A dokumentum formátuma pdf, hossza 1 oldal (pályakezdőként).
- A helyesírás ellenőrizve, a dátumok egységesen szerepelnek.
Egy hasznos tanács a Meló-Diáktól
– Egy jó önéletrajz mindig egy konkrét állásra ad választ. Ha a pályázó nem mutatja meg az elért eredményeit, a munkáltató sem fogja észrevenni a valódi értékét – hangsúlyozzák a Meló-Diák Kecskemét szakértői.
