Így lesz az önéletrajzból belépő a munka világába, ezeket mindenképp írja bele

Egy jól felépített önéletrajz sokkal több, mint egy felsorolás a tanulmányokról és a munkahelyekről. A Meló-Diák Kecskemét Iskolaszövetkezet szerint a szakmai önéletrajz akkor lesz igazán meggyőző, ha nem általánosságokat tartalmaz, hanem konkrét, eredményekkel alátámasztott információkat. A munkaadók ugyanis arra kíváncsiak, hogy a pályázó mit ért el korábbi szakmai tapasztalatai során, és hogyan tudná ezt a tudást az adott állásban kamatoztatni.

Az álláskeresés első és legfontosabb lépése a megfelelő bemutatkozás, aminek a kulcsa az önéletrajz

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Milyen a jó önéletrajz?

Rövid és tömör: pályakezdőként 1 oldal is elegendő.

Mindig az adott állásra szabva készüljön.

Az eredmények, végzettség(ek) kerüljenek előtérbe, ne csak a feladatok.

Szerepeljenek benne mérhető adatok és konkrét példák.

Tartalmazzon készségeket, nyelvvizsgát, digitális ismereteket, jogosítványt.

Legyen átlátható a szerkezete és egységes a megjelenése.

Diákként így mutathatjuk be magunkat

A diákok és pályakezdők számára különösen fontos, hogy az önéletrajzban szerepeljen minden olyan tevékenység, amely bizonyítja a felelősségtudatot és a megbízhatóságot. Egy nyári diákmunkából például kiemelhető az ügyfélkezelési tapasztalat, az önkéntes programból pedig a csapatmunka vagy a szervezőkészség. Ha valaki még kevés szakmai tapasztalattal rendelkezik, érdemes beírni a különféle iskolai projekteket, versenyeket vagy akár online kurzusokat is. Ezek mind azt mutatják, hogy a pályázó tanulékony és nyitott az új készségek elsajátítására.

Pályakezdőként és tapasztalattal

Az első munkahelyet kereső fiatalok esetében a tanulmányok és a szakmai gyakorlatok hangsúlyosak. Fontos, hogy az önéletrajz készítés során figyelmet kapjanak az egyetemi projektek vagy az adott szakhoz kapcsolódó kutatások is.

A tapasztaltabb jelentkezők esetében a karrierút logikus bemutatása a kulcs. A legutóbbi munkahelyek kerüljenek a lista élére, és minden esetben érdemes megmutatni, milyen eredmények születtek a pályázó munkájának köszönhetően. Így válik a szakmai önéletrajz meggyőzővé és áttekinthetővé.

Gyesről visszatérőknek

Akik hosszabb idő után térnek vissza a munka világába, gyakran bizonytalanok abban, hogyan kezeljék az önéletrajzukban a kieső éveket. Ezeket a szüneteket nem kell elrejteni, sőt, érdemes hangsúlyozni, ha közben új készségeket sajátított el valaki, például online tanfolyamokon vagy nyelvtanulással. A jó önéletrajzminta ezekben az esetekben segíthet, de mindig személyre szabva kell kitölteni, figyelembe véve a jelenlegi erősségeket.