Örökifjak a pályán – 34 nyugdíjas csapat versenyzett Kecskeméten – fotók, videó

A sport szeretete és űzése nem függ életkortól. Sőt, egyes nyugdíjasok fáradhatatlanabbak, mint a fiatalabb generációk. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy több száz nyugdíjas gyűlt egybe a kecskeméti Benkó Zoltán Szabadidőközpontban, ahol gyalogtúrán, ügyességi feladatokon és csapatversenyeken mérettették meg magukat. A Mozdulj! – Probojáczné Túri Éva emlékére Nyugdíjas Sportnap azonban számos más programot is tartogatott.

Nyugdíjas sportnapot szereztek Kecskeméten

Fotó: Mócza Milán

A nyugdíjas sportnapon 34 csapat versenyzett

A Kecskeméti Nyugdíjasszövetség idén tizenkettedik éve, hogy tavasszal, ősz elején és novemberben megrendezi Probojáczné Túri Éva emlékére a sportrendezvényt. A hölgy neve maga is tükrözi az esemény lelkületét, nem csupán a sport, a kitartás, a hétköznapi hősök példamutatása, maga a közösség is központi fontosságú. A sportnapra idén nem csupán Bács-Kiskun megye számos településéről, de például Jász-Nagykun-Szolnokból is érkeztek csapatok, összesen 34 nyolcfős csapat állt össze. Az egybegyűlteket idén dr. Salacz László országgyűlési képviselő köszöntötte.

Örökifjú versenyszellem

A csoportok két táv közül választhattak,

egy rövidebb, 1,9 kilométeres gyalogtúra

és egy hosszabb, 3 kilométeres között.

A kihívás azonban nem csupán ennyiből állt, ügyességi labdás feladatokat is teljesíteniük kellett, hol pingponglabdát kellett egyensúlyozniuk, hol célba dobniuk, hol pedig kapura rúgniuk. Mindezt ráadásul időre, hogy a végén eldőlhessen, melyik a legfittebb, legsportosabb nyugdíjas csapat az országban. A résztvevők, bár már második fiatalkorukat élték, mégis gyermeki lelkesedéssel veselkedtek neki a feladatoknak.