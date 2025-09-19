2 órája
Örökifjak a pályán – 34 nyugdíjas csapat versenyzett Kecskeméten – fotók, videó
Sportfelszerelésbe öltözött nyugdíjasok gyűltek össze a kecskeméti Domb lábánál. A nyugdíjas sportnap nemcsak versenyeket, számos más programot is tartogatott.
A sport szeretete és űzése nem függ életkortól. Sőt, egyes nyugdíjasok fáradhatatlanabbak, mint a fiatalabb generációk. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy több száz nyugdíjas gyűlt egybe a kecskeméti Benkó Zoltán Szabadidőközpontban, ahol gyalogtúrán, ügyességi feladatokon és csapatversenyeken mérettették meg magukat. A Mozdulj! – Probojáczné Túri Éva emlékére Nyugdíjas Sportnap azonban számos más programot is tartogatott.
A nyugdíjas sportnapon 34 csapat versenyzett
A Kecskeméti Nyugdíjasszövetség idén tizenkettedik éve, hogy tavasszal, ősz elején és novemberben megrendezi Probojáczné Túri Éva emlékére a sportrendezvényt. A hölgy neve maga is tükrözi az esemény lelkületét, nem csupán a sport, a kitartás, a hétköznapi hősök példamutatása, maga a közösség is központi fontosságú. A sportnapra idén nem csupán Bács-Kiskun megye számos településéről, de például Jász-Nagykun-Szolnokból is érkeztek csapatok, összesen 34 nyolcfős csapat állt össze. Az egybegyűlteket idén dr. Salacz László országgyűlési képviselő köszöntötte.
Örökifjú versenyszellem
A csoportok két táv közül választhattak,
- egy rövidebb, 1,9 kilométeres gyalogtúra
- és egy hosszabb, 3 kilométeres között.
A kihívás azonban nem csupán ennyiből állt, ügyességi labdás feladatokat is teljesíteniük kellett, hol pingponglabdát kellett egyensúlyozniuk, hol célba dobniuk, hol pedig kapura rúgniuk. Mindezt ráadásul időre, hogy a végén eldőlhessen, melyik a legfittebb, legsportosabb nyugdíjas csapat az országban. A résztvevők, bár már második fiatalkorukat élték, mégis gyermeki lelkesedéssel veselkedtek neki a feladatoknak.
Nyugdíjas sportnap KecskemétenFotók: Mócza Milán
A verseny után színes programok várták a résztvevőket
Bár a rendezvény központi eleme volt a sport, koránt sem ennyiből állt. A versenyek után ugyanis közös ebéd, Kecskemét-kvízjáték, majd zenés-kulturális programok várták az időseket. A sportnapon 9-14 óra között a Közép-Kelet-Európai Rekreációs Társaság szakemberei a Károli Gáspár Református Egyetem rekreáció és életmód szakos hallgatóinak egészségügyi felmérést is végeztek, mozgásszűréssel és az izom erőszint felméréssel, valamint életmód kérdőívvel. A nap végén került sor az eredmények összesítésére, a kihirdetésére és a díjátadóra.