Szívmelengető: dédszüleik karjaiba omlottak a gyerekek az ünnepség után – fotók, videó

Az idősek világnapján a szépkorúakat ünnepeljük, akik élettapasztalatukkal, munkájukkal és szeretetükkel évtizedeken át gazdagították családjukat, közösségüket és az egész társadalmat. Ez a nap arról szól, hogy kifejezzük irántuk tiszteletünket és hálánkat. Szinte minden település megemlékezik nyugdíjasairól, erről a jeles napról. A sort idén Dunaegyháza kezdte Idősek Napi programjával, amelyet szeptember 26-án, pénteken rendeztek meg a Művelődési Ház nagytermében.

Fotó: Farkas Bea

Nyugdíjas lakóit Dunaegyháza is ünnepséggel köszönti

Dunaegyháza Község Önkormányzata évek óta fontosnak tartja, hogy az idősek világnapján közös ünneppel köszöntse a helyi nyugdíjasokat. Az idei évben közel 120 nyugdíjas fogadta el a meghívást.

A rendezvényen Árizs-Agárdi Bernadett polgármester fogadta az ünnepelteket, igazi jó háziasszony módjára, néhány kedves szóval és egy finom szíverősítővel.

Szívet melengető volt idén is az óvodások műsora

Az óvodások nyitották meg a szép hagyományokkal rendelkező programot. A legkisebbek fellépése mindig különleges része a műsornak. Megható volt, ahogy a gyermekek énekétől, táncától az idősek szeme könnybe lábadt és szívet melengető érzés volt látni, ahogy a fellépés végén több gyermek a dédimamához, dédipapához szaladt egy pusziért, ölelésért.

Ünnepi köszöntő és közös ebéd

Az óvodások műsorát ünnepi beszéd követte. Árizs-Agárdi Bernadett polgármester köszönetet mondott az időseknek a faluért végzett munkájukért, példát adó kitartásukért és szeretetükért.

A beszéd után közös ebéddel vendégelték meg a résztvevőket az önkormányzat munkatársai, amely jó alkalmat kínált a baráti beszélgetésekre, a régi történetek felelevenítésére. Az asztalok mellett felszabadult, jó hangulat alakult ki.

Az ebéd után a nap kötetlen nótázással folytatódott. A szervezők szerint ez a pillanat minden évben bizonyítja, hogy az idősek köszöntése nem pusztán hivatalos program, hanem valódi, szívből jövő ünnep.